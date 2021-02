Efüzyon Nedir? Plevral Efüzyon Ve Perikardiyal Efüzyon Nedir?

Vücutta göğüs boşluğunu ve akciğeri kaplayan palevra ismi verilen iki katlı ve ince bir zar tabakası bulunur. Bu her iki zar arasında yaklaşık 20 ml. kadar kaygan bir sıvı bulunur. Çift katmandan oluşan zar ve içindeki sıvı, solunum sırasında akciğerlerin kolay hareket etmesini sağlar.



Plevral Efüzyon ve Perikardiyal Efüzyon Nedir?



Plörezi, zatülcenp olarak da bilinen akciğer zarında sıvı birikmesi olarak da bilinir. Sağlıklı her kişinin akciğerinin dış kısmında parietal plevra ve göğüs duvarının iç kısmında visseral plevra ismi verilen iki adet ince zar tabakası bulunur. Bu zarlar arasında solunum sırasında akciğerlerin rahatlıkla şişip sönmesini sağlamak için protein bakımından fakir, kaygan bir sıvı bulunur. Bu sıvı, akciğerin dış zarından salgılanır. Akciğerin dışını örten iç zar kısmından emilir. Yaklaşık 20 ml. kadar kalan bu sıvı, palevna boşluğu olarak isim verilen iki zar arasında sürekli hareket halindedir.



Plörezi Neden Olur?



Göğüs duvarı ile akciğerin etrafını saran zar tabakasının arasında kalan sıvı miktarındaki artışı ifade eden plörezi, genellikle akciğer zarı kanseri, akciğer absesi, sarkoidoz, verem ve pulmuner emboli ismi verilen bacakta meydana gelen pıhtının akciğer atardamarını birden tıkaması gibi çok sayıda akciğer hastalığından kaynaklanabilir. Ama verem hastalığının yaygın olduğu ülkelerde plörezi, genellikle verem hastalığından kaynaklanır.



Vereme bağlı plörezi, daha çok genç erişkinler arasında yaygın olsa da her yaştan insanda görülebilen bir hastalıktır. İleri yaşlarda ise plörezi, genellikle akciğer kanserine bağlı olarak ortaya çıkar. Akciğer kanserinin plörezi oluşumuna bağlı olarak ortaya çıkması, temel olarak kanserli dokunun palevraya yakın olması nedeni ile kanserli hücrelerin palevraya rahatça ulaşabilmesi ve kan dolaşımının içinde yer alan kanserli hücrelerin, bu yol sayesinde akciğerin dışında ve göğüs duvarının iç kısmında bulunan zarlara kısa zaman içinde ulaşması sonucunda oluşur.



Akciğer ve Göğüs Zarı Arasındaki Sıvı Miktarında Artışa Neden Olan Hastalıklar

● Akciğerde ödem meydana gelmesi

● Viral ve bakteriyen enfeksiyonlar

● Kalp yetmezliği

● Atelektazi

● Kalp ameliyatı sonrasında gelişen komplikasyonlar

● Böbrek ya da karaciğer hastalıkları

● Bazı otoimmün hastalıklar

● Mantar enfeksiyonları

● Yemek borusu kanseri

● Lenf kanseri