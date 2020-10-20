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20.10.2020 - 14:25 |

Eğitim Sevdalıları 42.İstanbul Sanal Maratonu’nda Darüşşafaka için koşacak!

Darüşşafaka Cemiyeti, bu yıl pandemi nedeniyle 7-8 Kasım tarihlerinde 42’ncisi telefon uygulaması üzerinden düzenlenecek olan İstanbul Sanal Maratonu’nda eğitimde fırsat eşitliği misyonuna koşarak destek verecek gönüllüleri bekliyor.

Eğitim Sevdalıları 42.İstanbul Sanal Maratonu’nda Darüşşafaka için koşacak!
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Türkiye'nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka Cemiyeti, 7-8 Kasım tarihlerinde düzenlenecek 42. İstanbul Sanal Maratonu’nda yerini alarak, eğitimde fırsat eşitliği misyonuna katkı sağlamaya devam ediyor. Her yıl yerli ve yabancı yüzlerce koşucunun katıldığı İstanbul Maratonu bu yıl pandemi nedeniyle sanal koşu olarak gerçekleşecek. Cep telefonlarına indirilecek uygulama ile 7-8 Kasım tarihinde yapılacak koşunun verileri Spor AŞ’ye iletilecek ve maraton sıralaması öğrenilebilecek. Ayrıca katılımcılar İyilik Peşinde Koş Platformu üzerinden kampanya oluşturarak sevdiklerinden istedikleri sivil toplum kuruluşuna bağış yapmalarını isteyebilecek.

Darüşşafaka Cemiyeti’nin maraton kapsamında başlattığı “Söz Konusu Eğitimse Yardıma Koşarız” kampanyasıyla 2015 yılından itibaren yardımseverlik koşularına katılarak annesi veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz çocukların eğitimine kaynak sağlıyor. Çocuklara hem şefkatli bir yuva hem de çağın ilerisinde eğitim fırsatı sunan Darüşşafaka Cemiyeti, hayırseverlerin katkılarıyla 8 yıl boyunca yatılı ve ücretsiz olarak, 24 kişilik sınıflarda eğitim imkanı sağlıyor.

Hedefimiz 2 milyon! 

Maratonda daha çok çocuğun yaşamının eğitimle değişmesi için gönüllüleri koşuya davet eden Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı M. Tayfun Öktem, ‘’ Kurulduğumuz günden bu yana tüm enerjimizi, küçük yaşta ebeveyn kaybı yaşamış, maddi olanakları sınırlı, yetenekli çocukların çağdaş bir eğitimle buluşabilmesi için harcıyoruz. Bireysel ve kurumsal destekçilerimizin katkılarıyla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu anlamda herkese önemli bir çağrıda bulunmak istiyorum. Cemiyetimize yapılan her destek, maddi büyüklüğü fark etmeksizin, çocuklarımızın eğitimi ve aydınlık geleceği için harcanıyor. İstanbul Maratonu kapsamında toplanacak bağış ve desteklerle, bu yıl 1.000'e yakın öğrencimizin 1 yıllık eğitim kiti masraflarını destekleyecek 2 milyon TL’ye ulaşmayı hedefliyoruz. Eğitime gönül veren herkesi uygulama üzerinden gerçekleştirilecek bu koşuya bekliyoruz’’ şeklinde konuştu.

Maratona nasıl katılım sağlanır? 

Eğitimin olmazsa olmaz olduğuna inanan gönüllüler maratona bir uygulama vasıtasıyla istenilen her yerden katılım sağlayabilecek. IOS ve Android telefonuna uyumlu ücretsiz uygulama sayesinde istedikleri yerde koşarak ve koşu bilgilerini kaydederek yarışa dahil olabilecekler. Sınırlı sayıda katılımcının kabul edileceği 42.İstanbul Sanal Maratonu'na kaydolmak isteyenler https://maraton.istanbul/ adresinden başvuru işlemlerini tamamlayabiliyor.

Destek için ne yapmak gerekiyor? 

Maratona kaydınızı yaptırdıysanız, Darüşşafaka yararına bağış kampanyası başlatmak için aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır:

-Bağış kampanyanızı oluşturmak için İyilik Peşinde Koş (İPK) platformuna üye olun.

-İPK'da Darüşşafaka Cemiyeti’nin kampanyasını seçin.

-Çevrenizdekileri, sosyal medya kanallarınızı kullanarak kampanyanızdan haberdar edin ve bağış hedefinize ulaşmak için destek isteyin. 

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