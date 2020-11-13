Ejder Meyvesi Faydaları Nelerdir? Ejder Meyvesi Suyu Ve Kabuğu Neye İyi Gelir?

Ejder meyvesi, bir çeşit kaktüs bitkisinin pitaya olarak da bilinen meyvesidir. Genellikle Güney Amerika ve Orta Amerika, Meksika, Asya, Tayvan gibi yerlerde yetişir.

Ejder Meyvesi Faydaları Nelerdir?

- İçeriğinde çok az şeker barındırdığından dolayı, diyabet hastaları tüketebilir,

- Uzun süre tokluk hissi yarattığı ve yüksek lif içerdiği için, diyet yapanlara önerilir,

- Asidik özelliği sayesinde kan basıncını düzene sokar,

- Günlük enerji miktarını düzenlemeye yardımcı olur,

- Damar tıkanıklığını önlemede etkisi nedeniyle kalp sağlığını korur,

- Gözdeki sıvı oranını dengede tutarak, katarak oluşumunu engeller,

- Antioksidan etkisi sayesinde bağırsaklarda biriken besin atıklarının önüne geçer,

- Ahizemler hastalığını önlemede etkilidir,

- Kabızlık sorunu yaşayanlara iyi gelir,

Tam bir kalsiyum deposu olması nedeniyle, kemik ve iskelet sistemini korur,

- ihtiyacı olan sıvı alınımını arttır,

- Vücudun ihtiyacı olan C vitamininin %85’ni büyük oranda karşılar,

- Lif ve mineral yönünden zengin olması sebebiyle, sindirim sistemine fayda sağlar,

- Bağışıklık sistemini geliştirerek, hastalıklara yakalanma riskini azaltır,

- Cildi nemlendirerek yaşlanmanın geciktirilmesini sağlar,

- İçeriğindeki likopen sayesinde kanser oluşmasını engeller,

- Omega- 3 ve Omega-6 bakımından zengin olduğundan kalp dostudur,

- Bezikte hastaları için oldukça faydalıdır,

- Akciğer ve böbrek hastalıklarına iyi gelir,

- Zararlı toksinlerin vücuttan atılmasnı sağlar,

- Afrodizyak etkisi sayesinde cinsel gücü arttırır,

- Dişleri güçlendirerek ağız ve diş sağlığını korur,

- Vücuttaki yaraların iyileşmesinde etkilidir,

- Solunum yolu hastalıklarına iyi gelir.

Ejder Meyvesi Suyu Neye İyi Gelir?

- Kolesterolü düşürerek kalp krizinin önüne geçer,

- Damar tıkanıklığındaki etkisiyle kalp sağlığını korur,

- Cildi nemlendirerek, kırışıklık oluşumunu geciktirir,

- Kabızlık çekenlere oldukça faydalıdır,

- Solunum yolu hastalarında rahat nefes almayı sağlar,

- Vücuda zararı olan toksinlerin birikimini önler,

- Kan basıncını düzene sokar,

- Cinsel sorunlarda etkilidir,

- Bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı direnç sağlar,

- Sindirim sistemi hastalıklarına iyi gelir,

- Kabızlığa karşı oldukça etkilidir.

Ejder Meyvesi Suyu (Smoothie) Tarifi

Ejder meyvesi tek başına kullanılabileceği gibi, diğer meyvelerle karıştırarak da sağlıklı smoothie yapabilirsiniz.

Malzemeler:

2 adet ejder meyvesi, 1yemek kaşığı böğürtlen, 2 yemek kaşığı ahududu, 150 gr. çilekli yoğurt, 1 yemek kaşığı rendelenmiş zencefil, 2 yemek kaşığı chia tohumu, 1 su bardağı süt.

Tüm malzemeleri bir karıştırıcı yardımıyla karıştırın ve soğuk olarak günde 1 bardak tüketin.

Ejder Meyvesi Kabuğu

Ejder meyvesi kabuğu kesinlikle yenememelidir. Eğer yenilirse, karın ağrısına neden olur.

Ejder Meyvesinin Kalp Sağlığına Faydası

Kalp basıncını düşürerek yüksek tansiyon hastalığının önüne geçer. İçeriğinde bol miktarda bulunan likopen sayesinde kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini büyük oranda azaltır.

Ejder Meyvesinin Cilde Olan Faydası

Vücudun nem dengesini korumada oldukça etkili olduğundan dolayı, cilt kuruluğunu önler. Bu sayede ciltte çatlakların ve yüzde kırışıklıkların oluşumunu engeller.