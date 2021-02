Ekimoz Nedir, Nasıl Oluşur? Ekimoz Türleri Nelerdir?

Adli tıpta önemli bir yeri olan ekimoza aynı zamanda çeşitli dermatolojik ve birçok hastalık belirtilerinde ciltte sıklıkla rastlanılmaktadır. Ekimozun vücutta deri altında bulunan kan damarlarının kopmasından kaynaklanan bir kan birikmesi sonucunda oluştuğu söylenebilir. Derinin üst kısmında herhangi bir lezyon ya da yara bulunmaz.

Ekimoz Nedir?

Ekimoz nedir sorusuna yanıt olarak; ekimoz, herhangi bir travmanın neden olduğu deri dışındaki kılcal damarlara verilen hasar nedeniyle deri altına kan sızması anlamına gelir. Kan vücut tarafından metabolize edilir. Bölge; kırmızı, mavi, mor, lacivert, kahverengi, yeşil ve sarı olduktan sonra ekimoz azalır ve etkisini kaybeder.

Travmaya neden olan aletin şekline bağlı olarak bir ekimoz oluştuğunda buna şekilli ekimoz, herhangi bir alet ile oluşmazsa şekilsiz ekimoz denir.

Ekimoz Nasıl Oluşur?

Travma uygulandığı zaman ekimozlar, daha çok yumuşak dokunun az bulunduğu ve derinin gergin olduğu kısımda değil de yakındaki daha yumuşak bölgede oluşacaktır. Bunlara göçmen ekimoz olarak adlandırılır. Bu duruma en iyi örnek olarak; gözaltı bölgesinde görülen ekimozun aslında alın bölgesinde bir kafa travması sonucu oluşmasıdır. Travmanın olduğu bölgede oluşan ekimozlar ise sabit ekimoz olarak adlandırılır.

Ekimoz, travmanın belirlenmesinde en önemli bulgu olduğundan, ekimozun yeri, boyutu, rengi ve diğer özellikleri adli bir vaka çalışmasında tanımlanmalıdır. Bu operasyonları yaparken unutulmamalıdır ki genç ve orta yaşlılara göre ekimozun çocuklarda ve yaşlılarda çok daha hızlı ortaya çıktığı görülmektedir.

Kendisini meydana getiren aletlere göre yaraların sınıflaması yapılmaktadır.

Kesici alet yaraları

Kesici-delici alet yaraları

Kesici-ezici alet yaraları

Ezici alet yaraları

Delici alet yaraları

Ekimozun Sınıflandırılması

Peteşi, hematom, morluk ve ekimoz terimleri birbirinin yerine kullanılsa da, her zaman aynı değildir. Dermatolojide her birinin kendine has özellikleri vardır.

Hematoma, deride şişme görülen ekimoz türlerinden biridir. Yani deride kabarma gözükmüyorsa bu hematoma değildir. Peteşi ise ekimozun boyutu ile alakalıdır. Örneğin; iki milimetre kadar olan lezyonlar peteşi iken boyutun büyümesiyle ekimoz olarak adlandırılır. Ekimozun travma kaynaklı olduğu ve geçici olduğu unutulmamalıdır. Eğer bedeninizde nedenini bilmediğiniz bir ekimoz mevcut ise mutlaka uzman bir doktor tarafından kontrol edilmelidir.