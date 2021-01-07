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07.01.2021 - 17:55 |

Eklem Romatizması Belirtileri Nelerdir? Eklem Romatizmasına Ne İyi Gelir, Nasıl Tedavi Edilir?

Eklem romatizması her yaş grubunda görülebilen bir rahatsızlıktır. Özellikle hareketlerin kısıtlanmasına kadar sonuçları olan romatizma kronikleşebileceğinden önemli bir hastalıktır. Sizde eklem romatizmalarının belirtilerini öğrenerek hastalık hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Eklem romatizması belirtileri nelerdir? Eklem romatizmasına ne iyi gelir, nasıl tedavi edilir gibi en çok merak edilen konuları detaylı olarak derledik.

Eklem Romatizması Belirtileri Nelerdir? Eklem Romatizmasına Ne İyi Gelir, Nasıl Tedavi Edilir?
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Romatizma eklemlerde oluşan iltihaplı bir sıvı nedeniyle ağrılı bir rahatsızlıktır. Bilinen genel kanının aksine romatizmanın oluşması havalar nedeniyle kaynaklanmaz.

Romatizma Nedir?

Romatizma genel anlamda eklemlerde şiddetli ağrı hissetmeye neden olan bir hastalıktır. Hareket sistemini kısıtlayacak ağrılara neden olur. Kas, kemik ve bağ dokularda gelişen bir hastalıktır.

Bağışıklıkla ilgili olarak gelişen bir hastalıktır. Hastalık çocuklarında dahil olduğu farklı yaş gruplarında görülebilmektedir. Farklı alt türleri de bulunan romatizma iltihaplı ve iltihapsız olarak görülebilmektedir. Romatoid Artrit daha bilinen adı ise eklem romatizması da romatizmanın iltihaplı ve kronik bir alt türüdür. Önemli bir rahatsızlık olan eklem romatizması ilerlemesi gibi durumlarda iç organlara hasar verebilecek kadar ciddi bir rahatsızlıktır.

Eklem Romatizması Neden Olur?

Yapılan araştırmalarda eklem romatizmasına ülkemizde rastlanma oranı %1 i bulan rakamlardadır. Hastalık nadiren çocuklarda da görülse de ortalama eklem romatizması görülme sıklığı yaşı 30-50 arasındadır. Kadınlarda görülme oranı erkeklere göre daha yüksektir.

Genetik ile ilgili bağlantısı şu an için net bir bulguya sahip değildir. Halk arasında genelde soğuk ve nemli havadan kaynaklandığı düşünülse de bu kesinlikle yanlış bir bilgidir. Kronik bir hastalık olan eklem romatizması iltihaplı ve ağrılıdır.

Hastanın hayat kalitesini oldukça düşüren kronikleşen bir rahatsızlıktır. İlerlemesi durumunda eklemlerde şekil bozukluklarına kadar ilerleyebilir, iç organların tutulumu görülebilmektedir. Eklem romatizması oldukça ağrılı, ilerlemesi durumunda şekil bozukluklarına ve başka iç hastalıklara yol açabilecek dikkate alınması gereken bir hastalıktır.

Eklem Romatizmasının Belirtileri Nelerdir?

Eklem romatizması birçok belirti verebilen hastalıklardandır. Ağrılı bir rahatsızlık olan eklem romatizmasında sık görülen bazı belirtiler hafif ateş ile başlamaktadır. Sonrasında gelişen kilo kaybı ile birlikte yorgunluk ve eklemlerde ağrıların başlamasıdır. Eklem romatizmasında görülen başlıca belirtiler;

Bir kaç hafta seyreden hafif ateş

Kilo kaybı oluşması

Kronik bir şekilde geçmeyen halsizlik

Hastanın sürekli yorgun hissetmesi

Özellikle sabahları vücutta hissedilen tutulma

Ellerde oluşan şişlikle birlikte ağrı hissi

Diz ve dirseklerde oluşan şişlikler

Omurların tutulması ile gelen boyun ağrıları

Gözlerde birden bire oluşan kızarıklık

Gözlerde ağrı hissi

Deri altında nodül oluşumu

Kalp rahatsızlıkları

Akciğer rahatsızlıkları

Nörolojik bazı bulgular

Eklem Romatizmasına Ne İyi Gelir?

Eklem romatizmasına doktor reçetelerinin yanı sıra ağrıların hafifletilmesi amacıyla ve doktor bilgisinde olmak koşulu ile alternatif tıptan da faydalanılabilir. Hastalığın hafifletilmesi için öncelikle bağışıklığın yükseltilmesi önemlidir. Bu nedenle bağışıklığı destekleyen şekilde bir beslenme düzeni oluşmalıdır. Ağrıların daha hafif seyri için ise bitki çaylarından faydalanılabilir.

Romatizma ağrılarının hafifletilebilmesi için özellikle kullanılabilecek bazı bitkiler ise ısırgan, zencefil, kuşburnu, zerdeçal, papatya ve meyan köküdür. Bu bitkilerin karışımlarından elde edilen çaylar romatizma kaynaklı yangı ve ağrıların hafiflemesine yardımcı olmaktadır. Ayrıca kuşburnu yüksek oranda C vitamini içeriği ile bağışıklığın güçlendirilmesinde de etkilidir. Bağışıklık için beslenme düzenine ek olarak ıhlamur, karahindiba, zencefil çayları da tüketilebilir.

Eklem Romatizması Nasıl Tedavi Edilir?

Eklem romatizması teşhisi konulmasıyla birlikte tedavisi kişiye özel olarak yapılmaktadır. Tedavideki amaç görülen belirtilerin durdurulması ve geriletilmesidir. Hastalığı durdurmaya yönelik farklı içsel ilaçlar kullanılmaktadır. Bunun dışında görülen semptomların giderilmesi için lokal harici tedavilerde uygulanmaktadır. Tüm bunlara ek olarak doktora danışılarak alternatif tıptan gelen bitkisel şifalarda tedaviye dahil edilebilir.

 

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