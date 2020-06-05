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05.06.2020 - 13:15 |

Ekmek yemek vücuda zarar verir mi? - En sağlıklı ekmek hangisi?

Ekmek tüketimi son zamanların en tartışılan konusu oldu. Hatta hiç ekmek yemeden sağlıklı yaşama trendi neredeyse tüm dünyada kabul edilir hale geldi. Ancak araştırmalar uzun süre karbonhidrattan fakir beslenmenin kalp hastalığı riskini yüzde 20 artırdığını söylüyor. Peki, her ekmek sağlıklı mı? Sağlıklı ekmek var mı? Hangi ekmek daha sağlıklı? Beyaz ekmek yerine hangi ekmek yenmeli? Neden ekmek yemeliyiz? Bakın Endokrinoloji ve Metabolizma Uzmanı Prof.Dr. Abdülkadir Ömer bakın neler söyledi

Ekmek yemek vücuda zarar verir mi? - En sağlıklı ekmek hangisi?
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Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof.Dr. Abdülkadir Ömer, doğal ekmeğin sofralardan eksik edilmemesi gerektiğini söyledi. Peki, ekmek yemenin vücudumuza ne gibi yararları var? Doğal ekmek nedir? Hangi ekmekleri yemek daha sağlıklı?

Ekmek yemeden doyulabilir mi?

Prof. Dr. Abdülkadir Ömer, doğal ekmek tüketiminin toplum içinde özendirilmesi gerektiğinin altını çizerek ''Ülkemizde doğal, ucuz, kolay ulaşılabilir olması nedenleriyle günlük tüketilen karbonhidratlar arasında en ön sırada gelir. Toplumumuzda ekmek yendiğinde daha kolay doyulacağı yönünde bir inanış var. Organik, kimyasal maddelere maruz kalmamış ve genetiği değiştirilmemiş tahıllardan elde edilmiş doğal undan yapılmış ekmek tüketimi ile daha kolay doyulacağı söylenebilir.

Ekmek yemenin faydaları nelerdir?

Ekmek içerdiği karbonhidrat yanında protein, lif, kalsiyum, fosfor ve B1, B6 vitaminlerİ yönünden de zengin bir gıdadır. Bu açıdan doğal ekmek, zihinsel ve fiziksel sağlığın korunmasını sağlar. Lif alımıyla mide ve bağırsak sağlığının korunması, kabızlığın önlenmesi için ciddi bir destek sağlar. Bunun yanı sıra şeker hastalarının kan şekerinin daha yavaş yükselmesine ve kan şekeri ve kolesterol kontrolüne de yardımcı olur'' dedi.

Ekmek yemek vücuda zarar verir mi - En sağlıklı ekmek hangisi

Doğal ekmek nedir? En faydalı ekmekler nelerdir?

Kimyasallarla beyazlatılmış ekmek yerine doğal ekmeğin tüketilmesinin daha sağlıklı bir seçenek olduğunu belirten Prof.Dr. Ömer, ''Sağlığa uygun ekmek doğal undan yapılmış örneğin buğday, çavdar, yulaf gibi tam tahıl ekmeği için geçerlidir. Kimyasal yöntemlerle beyazlatılmış undan yapılmış ekmeğin lif değeri ve besleyiciliği daha farklı olabilir. Dolayısıyla doğal ekmek tüketimi toplum içinde özendirilmeli.

Hangi karbonhidratlı gıdalar zararlıdır?

Doğal ekmek değil, rafine un, şeker ve yüksek miktarda şeker içeren gıdalar zararlıdır. Rafine undan üretilmiş ve yüksek miktarda eklenmiş yağ ve şeker içeren pasta, çikolata, kek, poğaça, açma, galeta gibi diğer karbonhidratlı gıdalar tehlikeli. Bu gıdalar yüksek kalorileri nedeniyle başta şişmanlık başta olmak üzere ciddi sağlık sorunlarına neden olur.

Günde kaç dilim ekmek yenmeli?

Günlük ekmek tüketimi kişinin fiziksel aktivitesine, yaşına, cinsiyetine ve sağlık durumuna bağlıdır. Genç bir inşaat işçisi ile kilolu masabaşı çalışanı veya ileri yaşlardaki bir şeker hastasının ekmek tüketimi tabii ki farklı olacaktır. Eğer önemli bir rahatsızlığımız yoksa doğal ekmeklerden her öğünde ihtiyacımız kadar ekmek tüketmemizde sakınca yoktur. Ancak diyabet, kalp, obezite ve yüksek tansiyon gibi hastalıkların varlığında ekmek tüketimi her öğünde bir dilim ile sınırlandırılabilir'' şeklinde konuştu.

 

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