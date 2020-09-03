Ekrem İsminin Anlamı Nedir? Ekrem Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Ekrem Arapça kökenli bir isimdir. Çok uzun yıllardır Türkçede kullanılan bu güzel isim aynı zamanda en yaygın adlar içerisinde bulunuyor. Değişik ve güzel anlamları ile etkileyici telaffuzunun yanı sıra, İslami açıdan da önemli bir yere sahip olduğunu dile getirmek mümkün.



Ekrem Ne Demek?



Farklı anlamları ile erkek çocuklar için çok sevilen isimlerden biri olarak Ekrem öne çıkmaktadır.



- Daha, en kerim.

- Çok şeref sahibi ve cömert.

- Çok eli açık.



Böylesi güzel ve etkileyici anlamları ile erkek çocuklarına verilebilecek en özel isimler içerisinde Ekrem gelmektedir. Aynı zamanda bu isim geçmişten günümüze önemli simaların adları olarak da öne çıkıyor. Bu yönüyle de ilgi toplayan bir isimdir.



Ekrem adı son zamanlarda yeniden oldukça popüler hale geldi. Özellikle internet üzerinden anlamını araştıran pek çok anne ve baba, erkek çocukları için Ekrem adını tercih ediyor. Bu ismi tek başına kullanabilir ya da başka isimler ile de bir araya getirebilirsiniz.



Ekrem İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Ekrem ismi internet üzerinde araştırılırken anlamı ile beraber ailecek Kur'an'da geçip geçmediği merak edilmektedir. Ekrem ismi Kur'an'da geçmektedir. Özellikle Ekremü’l Ekremin; Cenabı Hak şeklinde Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir. (Alak Suresi: 3)



Kur'an'da yer alması ile beraber aynı zamanda Ekrem adı anlamları ve güzel okunuşu üzerinden de sevilen isimler içerisinde gelmektedir. Erkek çocuğunuz için hala bir isim arayışı içerisindeyseniz, Ekrem ismi en önemli adaylardan biri olarak öne çıkıyor.