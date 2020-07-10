Elektroakupunktur nedir, kullanım alanları nelerdir?

Elektroakupunktur, geleneksel Çin tıbbının yaygın olarak uygulanan akupunkturunun yeni bir türdür. Akupunktur, istenmeyen semptomlara bağlı spesifik basınç noktalarını uyarmak için ince iğnelerin kullanılmasını içerir.

Standart akupunkturda, her tedavi noktasında bir iğne kullanılır. Elektroakupunktur, iki iğne kullanan geliştirilmiş yeni bir formdur.

Tedavi sırasında bu iğneler arasında hafif bir elektrik akımı geçer. Bu akım genellikle akupunktur noktalarına tek iğne uygulamasından veya bir akupunktur uzmanının kullanabileceği el manipülasyon tekniklerinden daha fazla stimülasyon uygular.

Kullanım alanları nelerdir?

Hastalar; kemoterapiye bağlı bulantı, artrit, ağrı, stres, bağımlılık, kulak çınlaması da dahil olmak üzere bir dizi semptom ve sağlık sorununun tedavisinde elektroakupunktur kullanılır.

Akupunkturda sağlığınız vücudunuzdaki qi (enerji) akışına bağlıdır. Bu enerji, vücudunuzda bulunan meridyenler olarak bilinen görünmez yollar boyunca seyahat eder.

Bu enerji yolları, vücudunuzu dengede tutmaya ve doğal iyileşme yeteneğini geliştirmeye yardımcı olur. Engellenmiş veya kesintiye uğramış bir enerji akışı fiziksel ve duygusal refahı olumsuz etkileyebilir.

İşte bu noktada elektroakupunktur devreye giriyor. Enerji akışını yeniden başlatmaya yardımcı olmak için belirtilerinize bağlı noktaları uyarıyor. Bir makine onlara elektriksel bir itki iletirken, noktanın etrafına iki iğne yerleştirilir.

Elektroakupunktur ile standart akupunkturun potansiyel iyileştirici etkilerini artırmaya yardımcı olmak amaçlanmıştır.

Nasıl uygulanır?

Akupunktur uzmanınız belirtilerinizi değerlendirir ve tedavi için tetik noktaları seçer. Tedavi noktasına bir iğne ve yakınlarına başka bir iğne yerleştirir. İğneler doğru derinliğe yerleştirildikten sonra, akupunktur uzmanınız iğneleri özel bir elektroakupunktur makinesine bağlamak için elektrotlar kullanır. Elektrotlar takıldıktan sonra makineyi açılır. Elektroakupunktur makineleri ayarlanabilir akım ve voltaj ayarlarına sahiptir. İlk başta düşük voltajlar ve frekanslar kullanılır, ardından ihtiyacınıza göre akupunktur uzmanınız tedavi sırasında akımın frekansını ve voltajını ayarlar. Elektrik akımı iki iğne arasında dönüşümlü olarak titreşir. Genel olarak bir seans 10 ila 20 dakika arasında sürebilir, bu da ortalama akupunktur seansından daha azdır.

Acıtır mı?

Elektroakupunkturda kullanılan elektrik akımı doğrudan size etki etmez. Biraz karıncalanma veya titreşim hissedebilirsiniz, ancak iğne yerleştirildiğinde de, tedavi sırasında da herhangi bir acı hissedilmez.

Uzm. Dr. Figen Atak