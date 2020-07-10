Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGenel Sağlık Haberleri Elektroakupunktur nedir, kullanım alanları nelerdir?
10.07.2020 - 16:54 |

Elektroakupunktur nedir, kullanım alanları nelerdir?

Uzm. Dr. Figen Atak, ağrı tedavisinde uygulanan elektroakupunktur uygulamasını sizler için anlattı.

Elektroakupunktur nedir, kullanım alanları nelerdir?
ABONE OL

Elektroakupunktur, geleneksel Çin tıbbının yaygın olarak uygulanan akupunkturunun yeni bir türdür. Akupunktur, istenmeyen semptomlara bağlı spesifik basınç noktalarını uyarmak için ince iğnelerin kullanılmasını içerir.

Standart akupunkturda, her tedavi noktasında bir iğne kullanılır. Elektroakupunktur, iki iğne kullanan geliştirilmiş yeni bir formdur.

Tedavi sırasında bu iğneler arasında hafif bir elektrik akımı geçer. Bu akım genellikle akupunktur noktalarına tek iğne uygulamasından veya bir akupunktur uzmanının kullanabileceği el manipülasyon tekniklerinden daha fazla stimülasyon uygular.

Kullanım alanları nelerdir?

Hastalar; kemoterapiye bağlı bulantı, artrit, ağrı, stres, bağımlılık, kulak çınlaması da dahil olmak üzere bir dizi semptom ve sağlık sorununun tedavisinde elektroakupunktur kullanılır.

Akupunkturda sağlığınız vücudunuzdaki qi (enerji) akışına bağlıdır. Bu enerji, vücudunuzda bulunan meridyenler olarak bilinen görünmez yollar boyunca seyahat eder.

Bu enerji yolları, vücudunuzu dengede tutmaya ve doğal iyileşme yeteneğini geliştirmeye yardımcı olur. Engellenmiş veya kesintiye uğramış bir enerji akışı fiziksel ve duygusal refahı olumsuz etkileyebilir.

İşte bu noktada elektroakupunktur devreye giriyor. Enerji akışını yeniden başlatmaya yardımcı olmak için belirtilerinize bağlı noktaları uyarıyor. Bir makine onlara elektriksel bir itki iletirken, noktanın etrafına iki iğne yerleştirilir.

Elektroakupunktur ile standart akupunkturun potansiyel iyileştirici etkilerini artırmaya yardımcı olmak amaçlanmıştır.

Nasıl uygulanır?

Akupunktur uzmanınız belirtilerinizi değerlendirir ve tedavi için tetik noktaları seçer. Tedavi noktasına bir iğne ve yakınlarına başka bir iğne yerleştirir. İğneler doğru derinliğe yerleştirildikten sonra, akupunktur uzmanınız iğneleri özel bir elektroakupunktur makinesine bağlamak için elektrotlar kullanır. Elektrotlar takıldıktan sonra makineyi açılır. Elektroakupunktur makineleri ayarlanabilir akım ve voltaj ayarlarına sahiptir. İlk başta düşük voltajlar ve frekanslar kullanılır, ardından ihtiyacınıza göre akupunktur uzmanınız tedavi sırasında akımın frekansını ve voltajını ayarlar. Elektrik akımı iki iğne arasında dönüşümlü olarak titreşir. Genel olarak bir seans 10 ila 20 dakika arasında sürebilir, bu da ortalama akupunktur seansından daha azdır.

Acıtır mı?

Elektroakupunkturda kullanılan elektrik akımı doğrudan size etki etmez. Biraz karıncalanma veya titreşim hissedebilirsiniz, ancak iğne yerleştirildiğinde de, tedavi sırasında da herhangi bir acı hissedilmez.

Elektroakupunktur nedir, kullanım alanları nelerdir

Uzm. Dr. Figen Atak

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bilemediğiniz konulardan kaynaklı kayıplar gündeminizi etkileyebilir. Elinizde olmayan nedenlerden işlerinizde çözülmeler yaşayabilirsiniz. İçsel süreçler yaşayacağınız zamanlar var. Arkadaşlarınıza vakit ayırmak size iyi gelecektir. İş hayatınızda alacağınız destekler işlerinizi kolay bitirmenizi sağlayabilir. Akışta kalmaya özen gösterin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gelecek umutlarınızla ilgili projeler üretebilirsiniz. Sosyal konulara yöneleceğiniz zamanlar var. İş hayatınızda alacağınız desteklerle daha kolay ilerleyebilirsiniz. İşlerinizi tamamlayabilmek için şartlar lehinize çalışıyor. Uğraştığınız işle ilgili sorumluluklarınızı tamamlayabilmek için alternatif planlar yapmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün hedeflerinize ulaşmak için daha fazla çaba göstereceğiniz zamanlar içindesiniz. Uğraştığınız işlerde mücadele edebilirsiniz. Otorite figürleriyle iletişiminize özen göstermeniz de fayda var. Bürokratik engellere karşı dikkatli olun. Gelecek yönündeki projelerinizde olumlu geri dönüş alabilirsiniz. Annenizle ilgili konuları ihmal etmemeye çalışın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni ufuklara açılmaktan keyif alacağınız bir gündesiniz. Özgürleşmek için planlar yapabilir, seçtiğiniz bir konu üzerinde eğitim almaya başlayabilirsiniz. İnandığınız konuları paylaşmak için çevrenizle iletişim halinde olabilirsiniz. Arkadaşlarınızla buluşmak size iyi gelebilir. İş hayatınızda hedeflerinize ulaşmak için mücadele içinde olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ortaklı konular gündeminizi oluşturabilir. Endişe ve korku duyduğunuz olaylarla karşılaşabilirsiniz. Parasal konularınıza zaman ayırabilirsiniz. Yenilenme ihtiyacı içinde olabilirsiniz. Üstlerinizle ilgili konularla uğraşacağınız zamanlar olabilir. İşlerinizde bürokratik engellere takılabilirsiniz. Gelecek yönünde yeni planlar yapabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İkili ilişkilerinizde denge kurmak istediğiniz bir gündesiniz. Eşinizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Sizi uğraştıran işlerle ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Gün içinde yapacağınız anlaşmalara özen göstermenizde fayda var. Hedeflerinize ulaşmak için alternatif programlar yapabilirsiniz. Annenizle ilgili konular göz ardı etmeyin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgilenmeniz gerekebilir. İşlerin tamamlanması ve gelecek yönünde düşünce ve projeler geliştirmek isteyebilirsiniz. Sizi yoran konulara karşı dikkatli olmanız gereken zamanlar içindesiniz. İş arkadaşlarınızla birlikte alternatif planlar yapmak uğraştığınız işler yönünden faydalı olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kendinizi ifade etmek istediğiniz işlere yoğunlaşabilirsiniz. Uğraştığınız işlerde göz önünde olmak sizi iyi hissettirecektir. Gelecek yönünde atılımlar yapmak isteyebilirsiniz. Gün içinde hobilerinize zaman ayırabilirsiniz. Keyif aldığınız yerlerde olmak isteyebilirsiniz. Sevdiklerinizle zaman geçirebilir ve onlar için harcama yapabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ailevi konularla ilgileneceğiniz bir gündesiniz. Geçmişte kalan konular gündeminize gelebilir. Kendi iç sesinizi dinleyerek olayların üstesinden gelebilirsiniz. Gün içinde güven aradığınız yerlere çekilebilirsiniz. Babanızla ilgili olaylarla uğraşacağınız zamanlar var. İş hayatınızda uğraştığınız konuların tamamlandığını görebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yakın çevrenizdeki değişikliklerle daha çok ilgilenebilirsiniz. İletişimin yoğun olduğu zamanlar var. İş hayatınızdaki sorumluluklarınız için mücadele edebilirsiniz. Gelecek yönünde yeni alternatif planlar yapabilirsiniz. İşlerinizi tamamlamak için kendinize fırsat tanımalısınız. Gün içinde kardeşlerinize vakit ayırmak size iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Uğraştığınız işlerde kişisel yeteneklerinizi kullanarak daha kolay ilerleyebilirsiniz. Maddi konularla ilgili sorumluluklar almak zorunda olduğunuz bir gündesiniz. Gün içinde başkalarından gelecek desteklerle işlerinizi kolayca tamamlayabilirsiniz. İş hayatınızın geleceği ile ilgili yeni projeler geliştirebilirsiniz. Ticari anlaşmalara özenli yaklaşın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara yönelebilirsiniz. Yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Geleceğiniz için alternatif fikirler üretip, bunları proje haline getirebilirsiniz. Hassasiyet gösterdiğiniz konulara daha fazla eğilmek isteyeceğiniz zamanlar var. Beden sağlığınıza daha fazla özen göstermelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Astrolog Seçkin İlbuğa
Astrolog Seçkin İlbuğaChiron-Mars kavuşumu: Kozmik alarm
Yeşim Mutlu
Yeşim MutluTikTok'ta yaşama!
R.Hakan Kırkoğlu
R.Hakan KırkoğluKritik yeniay
Merve Girgin
Merve GirginBandanadan vazgeçemeyenler için en tarz bandana stilleri
Estetik Diş Hekimi Onur Öztürk
Estetik Diş Hekimi Onur ÖztürkÇocukların dişleri beyazlatılabilir mi? Kaç yaşında bu işlem güvenlidir?
Aslıhan Değerli Aytoğan
Aslıhan Değerli AytoğanCovid-19 sürecinde hamilelik ve doğum
Uzman Klinik Psikolog Melda Yakupoğlu
Uzman Klinik Psikolog Melda YakupoğluHaklı olmak mı, mutlu olmak mı?
Nesrin Sürer
Nesrin SürerOksijen basıncıyla güneşsiz bronzluk
Uzman Psikolog Melis Demircioğlu
Uzman Psikolog Melis DemircioğluKaygı (anksiyete) yaşayan bir yakınınıza nasıl yaklaşabilirsiniz?
Eda Özdemir
Eda ÖzdemirDermaroller işe yarıyor mu?
En Çok İzlenen Videolar
İlişki ve uyum analiziniz burada!İlişki ve uyum analiziniz burada!
Kişiye özel numeroloji analizi burada!Kişiye özel numeroloji analizi burada!
Yumurtasız Kek TarifiYumurtasız Kek Tarifi
Hünkar Beğendi Nasıl Yapılır? | Etli Hünkar Beğendi TarifiHünkar Beğendi Nasıl Yapılır? | Etli Hünkar Beğendi Tarifi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Elektroakupunktur nedir, kullanım alanları nelerdir?

Elektroakupunktur nedir, kullanım alanları nelerdir?

Sosyal izolasyonda en çok ev işi yapmayı sevdik

Sosyal izolasyonda en çok ev işi yapmayı sevdik

Bebeklerde idrar yolu enfeksiyonunu 'akıllı bez' tespit edecek

Bebeklerde idrar yolu enfeksiyonunu 'akıllı bez' tespit edecek

Sakın mantarı bunun içine koyup bekletmeyin! Zehirliyor!

Sakın mantarı bunun içine koyup bekletmeyin! Zehirliyor!

Sıradaki Haber