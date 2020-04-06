Elleriniz için hızlı ve etkili bir cilt bakım rutini

Birinci Adım: Ellerinizi doğru ürünlerle yıkayın



Gün boyunca ellerinizi çok yıkayacaksınız, bu yüzden doğru ürünler kullanmak aynı zamanda el bakımınıza da yardımcı olur. Kuru bir cildiniz varsa, cildinizin daha çok kurumasını önlemek için nemlendirici veya seramid içeren bir ürün kullanın. Hassas ve normal cilt, koku veya sert bileşenler içermeyen nazik bir temizleyiciden yararlanabilir. Antibakteriyel sabunlar ellerde kuruluk problemine yol açabilir, bu nedenle elleriniz çatlamaya başlarsa onlardan uzak durun.



İkinci Adım: Peeling



Peeling, ellerinizi genç ve yumuşak hissettirmeye yardımcı olacaktır. Ellerinizi ölü deri hücrelerinden arındırmak için haftada bir kez hafif bir fırça yardımı ile peelinginizi uygulayın. Mutfağınızdaki hindistancevizi yağı, bal, deniz tuzu, kahverengi şeker veya limon gibi şeyleri kullanarak kolayca doğal bir peeling hazırlayabilirsiniz.

Üçüncü Adım: Koyu leke problemleri



Ellerinizde koyu lekeler varsa, görünümlerini azaltmaya yardımcı olmak için koyu leke düzeltici kullanabilirsiniz. C Vitamini veya retinol gibi antioksidanlar içeren ürünlerden yararlanın. Zamanla ve tutarlı kullanımla, bu ürün cildinizi aydınlatacak ve daha genç görünmesini sağlayacaktır.



Dördüncü Adım: Nemlendirin



El kremi nemi geri kazandırmanın harika bir yoludur, bu nedenle sizin için en iyi nemlendiriciyi bulun ve onu düzenli olarak kullanın. Cildinizi aydınlatmak, pürüzsüzleştirmek ve korumak için yeşil çay, rezervatrol, E vitamini veya retinol gibi bileşenler içeren el kremleri ve losyonları tercih etmeye özen gösterin.

Beşinci adım: SPF



Güneşe maruz kalma, cilt yaşlanmasının bir numaralı nedenidir. Bu nedenle doğru ürünleri kullanarak ellerinizi korumanız gerekir. Güneşte zaman geçirecekseniz, koyu lekelerin önüne geçmek ve ellerinizin güneşten zarar görmesini önlemek için en az SPF 15 içeren bir ürün kullanın. Elleriniz daha uzun süre genç ve sağlıklı görünecek.