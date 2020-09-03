Elmira İsminin Anlamı Nedir? Elmira Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Elmira ismi kız bebeklere verilen bir isimdir. Elmira ismi etimolojik olarak farklı kökenlere dayanmaktadır. Arapça, Türkçe ve Farsça kökenleri olan ismin en bilinen anlamı prensestir. İsim her dilde farklı manalar taşımaktadır.



Elmira Ne Demek?



Elmira isminin kullanımı yakın zamanlarda artmıştır. Özellikle anne ve baba adayları tarafından ismin anlamları önem taşımaktadır. Elmira'nın manaları her kökende değişiklik göstermektedir. Elmira isminin anlamları şu şekildedir:

İsim Arap dilinde prenses anlamına gelmektedir.

Türk ve Fars dillerinde ise elin amiri, rehberi, başı ve beyi manalarında kullanılmaktadır.

İsmin bilinen farklı anlamları da vardır.

- Vazgeçilemeyen

- Gerekli olan

-Asalet sahibi, soylu

-Ünlü kişi

- Şafak vaktinde doğan aşk

-Emir veren prenses



Elmira ismi erkek ismi olan Elmir'e a harfinin eklenmesiyle türetilmiş ve kadın ismi olarak kullanılmaya başlanmıştır. Elmir ise halkın ağası, ilin reisi ya da başkanı manalarına gelmektedir. Elmira isminin karakter özellikleri ve isim analizi de şu şekildedir:

İradeleri kuvvetlidir.

Egoist ve inatçıdırlar. Her durumda kendi çıkarlarını üstün tutarlar.

Detaycı değillerdir.

Savurgandırlar, para harcarken planlı hareket etmezler.

İsmin rengi siyahtır ve uğurlu sayısı 1'dir.

Tecrübelerinden ders çıkarırlar.

Karamsardırlar.

Atılgan ve lider ruhludurlar.

Zeki ve başarılıdırlar.

Gösterişlidirler.

Çalışkan ve inatçıdırlar

Algılama düzeyleri yüksektir.

Kırılgan bir yapıya sahiptirler.

Elmira İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?



Elmira ismi Kuran-ı Kerim'deki surelerin ayetlerinde geçmemektedir. Geldiği anlamlar dolayısıyla İslam dininde kullanımı uygun görülmüştür ve kullanımı yaygınlaşmıştır.