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03.09.2020 - 15:04 |

Elon Musk nasıl bir ruh ve titreşime sahip?

21. yüzyıla damgasını vuran mucit ve girişimci Elon Musk numerolojik olarak nasıl bir ruh ve titreşime sahip? Tüm dünyanın merak ve ilgiyle izlediği bir kişilik olarak ön plana çıkmaktadır. Zohara ekibi olarak yaptığımız analizini sizlerle paylaşıyoruz.

Elon Musk nasıl bir ruh ve titreşime sahip?
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“Bir asteroid veya büyük bir volkan bizi yok edebilir, ayrıca dinozorların hiç görmediği risklerle karşı karşıyayız: mühendislik ürünü bir virüs, yanlışlıkla oluşturulmuş bir mikro karadelik, küresel ısınma ya da sonumuzu getirecek henüz bulunmamış bir teknoloji. İnsan ırkı milyonlarca yıldır evrimleşmekte, fakat son 60 yılda atomik silahlar kendimizi tüketmek için bir potansiyel oluşturdu. Er ya da geç hayatı mavi-yeşil topun ötesine genişletmek zorunda kalacağız – ya da soyumuz tükenecek.” diyen Elon Musk, numerolojik olarak isminin titreşimine uygun bir şekilde uzay çalışmalarını sürdüren ve Mars gezegenini yaşam alanı olarak insanlığa hedef gösteren bir indigo’dur. Farklı yollardan yürüyerek, yeni ve orijinal fikirler yaratarak titreşiminin ve isminin hakkını veren Musk, Nisan 2012’de The Giving Pledge’e (Verme Yemini) katıldı ve servetinin çoğunu hayır işlerine bağışlayacağını taahhüt etti. Bu taahhüt ona aura bedeni ile ilgili karmik borcunu ödemeyi sağlamaktadır. Numerolojik olarak bakıldığında indigo olan Musk, ruhunun sesini duymakta ve hayat planını uygulamak için elinden geleni yapmaktadır.

İnatçı ve güçlü iradeye sahip bir karakter olarak analizi yapılabilir. Musk için Güney Afrika’dan Amerika Birleşik Devletleri’ne gitmek, Kanada’dan Amerika’ya gitmekten daha zor olacağı için, babasının isteği dışında, Haziran 1989’da, 18. Yaş gününden hemen önce Kanada’ya taşındı. Bu tarih numerolojik olarak Elon Musk’ın yaşam döngüsüne işaret etmektedir. Ruh sesini duyan bu varlığın indigo titreşiminin yanı sıra, insanlığa hizmet sayısı olan titreşimi de üzerinde taşıdığını analiz etmekteyiz. Musk en büyük hissedarı ve yönetim kurulu başkanı olduğu Solarcity, insanlığa hizmet misyonuna iyi bir örnektir. Solarcity, Birleşik Devletler’in en büyük güneş enerjisi sistemi sağlayıcısıdır. Hem Tesla’ya hem de SolarCity’ye yatırım yapmanın altındaki motivasyon küresel ısınma ile savaşmaktır.
Gelenekseli yıkabilecek bir potansiyele sahip bir kişilik olarak sivrilmektedir. Partner seçiminde ideallerine uygun seçimleriyle dikkat çekmektedir. İdare etmek ve yönlendirmek doğasında vardır. Mükemmel olmak Musk için oldukça önemlidir. Hırsları için büyük fedakarlıklar yapabilir. Hayatıyla ilgili her şeyi abartma eğilimindedir. Ünlü yatırımcı sahip olduğu 7 evi satışa çıkararak, bundan sonra “kiracı” olarak yaşayacağını basına açıklayarak abartılı söylemine katkıda bulunmaktadır. “ Uyanık bir yatırımcı olan Elon Musk, kendi şirketinin hisselerini düşüş trendine sokarak, elde edeceği 100 milyon dolarlık yeni fonu da yine “ucuzdan” Tesla hissesi toplamak için kullanacak. Abartarak kendisini, dünyanın en zengin evsizi olarak tarihe geçirmeye kararlı görünmektedir.”
Hırsları için her şeyi göze alacak bir karakterden bahsedebiliriz. Bu ne¬denle kendini pek çok hayal kırıklıklarına sürüklemektedir. Elon Musk başarı kadar başarısızlıkları da hayatında yaşamış ve hiçbir zaman bu başarısızlıklardan dolayı rahatsızlık hissetmemiştir. Hatta şu açıklaması bu özelliğine vurgu yapmaktadır. “Başarısız olmak da elimizdeki seçeneklerden biri. Eğer hiç başarısız olmadıysanız bu, yeterince yenilikçi değilsiniz demektir.”

Özgürlüğe aşık ve sınırlamalar nedeniyle sıkıntı çekmesi mümkündür. İdeallerini gerçekleştiğinde çoğunlukla onlar¬dan vazgeçer ve yeni hedefler belirler kendisine. Musk, 1995 yılında geliştirme, icat etme ve insanlığa fayda sağlama tutkusunun peşinden gitmeye karar verdiğinde 24 yaşındaydı. Aradan geçen 20 seneye, spacex gibi bir uzay taşımacılığı şirketi, Tesla Motors adı altında elektrikli araç ve bu araçların motor parçalarını üreten ve satan dev bir kuruluş ve ödeme sistemleri alanında dünyanın en geniş ağına sahip PayPal adlı bir firmayı sığdırdı. Sektörlerinin bu dev isimlerinde başkanlık ve kurucu ortaklık gibi unvanlarının sahibi oldu.
Bitmeyen bir değişiklik isteği ve farklılıklar yaratma eğilimi onun mucizevi keşiflere, fikirlere imza atmasını sağlarken, diğer taraftan da indigo titreşimi kendini dünyaya ait hissetmeme gibi bir itilime sebep olmaktadır. Musk’ın 2001 yılında Mars’ta küçük bir sera kurup bitki yetiştirmek amaçlı “Mars Vahası” adlı planları oluşturmuştu. Ancak insanlığın uzayda dolaşabilmesini engelleyen sorunun roket teknolojisinin gelişmemesinden kaynaklandığı sonucuna vardığında bu projesini askıya aldı. Bu konuyu ele almak ve gezegenler arası devrimsel roketler yapmak için SpaceX’i kurdu. Musk’ın uzun vadeli amacı SpaceX vasıtasıyla uzayda gezinen bir medeniyet yaratarak insanlığa yardım etmektir. Değişim enerjisi ve dünyayı kurtarma eğilimi onu bu itilime doğru götürmektedir.
Numerolojik titreşimine bakıldığında boğaz çakrasındaki tazyikten dolayı öfke biriktirdiğini söyleyebiliriz. Özellikle boğaz kısmına ve buradan gelecek rahatsızlıklara açık olduğu görülmektedir. Kendini ifade etmekte zorlandığında buradaki sıkıntılı alanlara düşmesi, sağlığının bozulması söz konusu olabilir.

2025 yılı musk için önemli bir yaşam döngüsüne işaret etmektedir. Belli ki teknik analiz ve mühendisliği de işaret eden bu titreşim Musk için önemli bir gelişmeye imza atacağı konusunda bize fikir vermektedir.
Her yeni keşif, Musk için çocuksu bir heyecana kapılmasına sebep olmaktadır. Yaptığı bu yeni keşifler, tarif edilemez bir mutluluk hissi ile onu şarj etmektedir. Bu heyecanı hissetmesinin nedeni, bu özelliğinin hayat amacına uygun bir titreşim yaratmasıdır. Elon Musk’ın yukarıya doğru tırmanışta en büyük güç kaynaklarından biri bu özelliğidir. Yeni keşiflerle hayatı deneyimlemek, başarıya ve mutluluğa ulaşmasını kaçınılmaz kılmaktadır. Bu titreşim Musk’ı bu yaşamda emin adımlarla ileriye doğru taşımayı sağlayacaktır.

AYNUR MİRAZ YÜCE

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