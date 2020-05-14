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14.05.2020 - 14:10 |

Emre Kara yazdı: Instagram hesabınızı çaldırmamak için mutlaka okuyun

Karantina günlerinde en çok duyduğumuz şeylerden biri sosyal medya hesaplarımızın başkaları tarafından ele geçirilmesi oluyor. Peki Instagram ya da Twitter gibi sosyal medya hesaplarınızı nasıl korursunuz? Emre Kara anlattı.

Emre Kara yazdı: Instagram hesabınızı çaldırmamak için mutlaka okuyun
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*Öncelikle basit şifreler kullanmaktan kaçının. Daha zor şifreler seçin.

*Sosyal medya hesaplarınızın şifresini unutsanız bile değiştirmek için profilinize güncel mail adresinizi kaydedin.

*Instagram hesabınızın ayarlar > güvenlik bölümüne girip "iki faktörlü kimlik doğrulaması" seçeneklerini açık bırakın. Böylece hesabınız bir başkası tarafından ele geçirilse bile cep telefonunuza gelecek güvenlik kodu olmadan hesaba giriş yapamayacaktır.

*Arkadaşlarınızdan ya da tanımadığınız kişilerden Instagram / Twitter hesaplarınızın mesaj kutusuna gelen herhangi bir bağlantıya tıklamayın.

*Başka mobil uygulamalara ya da internet sitelerine girerken Instagram,Twitter veya Facebook ile giriş yap seçeneklerine izin vermeyin. Hesabınıza erişim yetkisi vermiş olduğunuzdan çalınma riski yüksektir.

*Mail adresinize gelen "para kazandınız", "ücretsiz tatile gitmek için tıklayın" başlıklı mailleri açıp hiçbir bağlantıya tıklamayın. Bu mailler kötü niyetli yazılımcılar tarafından hesaplarınızı ele geçirmek için hazırlanır.

*Başka bilgisayar ve cihazlarda oturum açmayın. Bu cihazlarda klavye aracılığıyla yazılan her bilgiyi kayıt edebilen trojan virüsü olabilir.

*Takipçi ve beğeni kasma uygulamalarına giriş yapmayın. Hesap giriş bilgileriniz ele geçirilir. Ayrıca şifrenizi istemeden beğeni ve takipçi satışı yapan sitelerden alışveriş yapmayın. Instagram ve Twitter bunları tespit ettiği anda hesabınızı kapatabilir.

Emre Kara yazdı: Instagram hesabınızı çaldırmamak için mutlaka okuyun

Emre Kara Kimdir?

11 Haziran 1991 - Ordu doğumlu. Gazeteci, mühendis ve fotoğrafçı.

Kadir Has Üniversitesi - Bilgisayar Mühendisliği ve Berlin HTW Uluslararası İşletme eğitimlerini tamamladıktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nde İşletme yüksek lisans eğitimini tamamladı. Mühendis olarak kurumsal kariyerine 2014 yılında telekomünikasyon sektöründe kariyerine başladı. Hala devam etmektedir.

Üniversite yıllarında DMC (Doğan Music Company) sanatçılarına albüm kapakları çekerek profesyonel fotoğrafçılığa başladı. Aynı yıllarda araba dergileri ve kadın dergilerinde kapak çekimi ve röportajlar yaparak gazeteciliğe adım attı. Funda Arar, Ferhat Göçer, Mustafa Ceceli, Ziynet Sali, İzzet Çapa, Wilma Elles, Betül Demir gibi isimlerle manşetlik röportajlar yaptı. 2017 yılında İrem Derici ile yaptığı "Estetikten sonra kadınlık oranım %99.9" başlıklı röportajı günlerce magazin basınının gündeminden inmedi.

Bu başarının sonrasında Milliyet'te 2019 yılından beri Yaşam kategorisinde köşe yazarlığı, 2020 yılında ses getiren Instagram hesabında canlı yayınları projesinde her gün Türkiye'nin ünlü isimleriyle röportajlar yapıyor. Instagram canlı yayınlarında Gülben Ergen, Arda Türkmen, Kadir Doğulu, Murat Övüç, İvana Sert, Kemal Doğulu gibi isimlerle yaptığı röportajlar onbinlerce kişi tarafından izlendi.

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