Emre Tamer, Londra Moda Haftası’nda!

Başarılı Türk tasarımcı Emre Tamer, dünya moda takviminin en önemli etkinliklerinden 2020 Londra Moda Haftası’nda, zengin Türk kültüründen esinlendiği ilk koleksiyonu ‘Medusa’nın Harem Ziyareti’ ile kendine hayran bıraktı. Taner’in, Yerebatan Sarayı’nı Londra’ya taşıdığı defilede, aralarında ünlü oyuncu Wilma Elles ve İngiliz top model Chloe Jasmine’ in de olduğu 12 manken, 12 parçalık bir kapsül koleksiyonunu tanıttı.

ATCA (İngiliz Türk Kültür Birliği) Başkanı Zeynep Ober’in danışmanlığı ve katkılarıyla Millenium Gloucester Hotel’de düzenlenen organizasyonda, Türkiye’nin turizm alanında büyük bir tanıtımı da yapıldı. Türkiye’nin Londra Başkonsolosu Çınar Ergin, eşi Deniz Ergin ve Avusturya Büyükelçiliği yetkililerinin de hazır bulunduğu geceye, Türk- İngiliz iş insanlarının ve uluslararası medya kuruluşlarının da ilgisi yoğun oldu.

Defile sonrası Emre Tamer, bu yolculukta desteğini esirgemeyen Zeynep Ober’e, sponsorlara ve Wilma Elles’e teşekkür etti. Londra Moda Haftası’nda ilk defilesinin olduğunu belirten Tamer, “Umarım Eylül’de çok daha büyük bir şov ile yeniden Londra’da olacağız. Heyecanımı paylaşan herkese çok teşekkür ediyorum.” dedi. Wilma Elles ile ilgili olarak da, “Kendisiyle daha öncesinde bir sergide tanışmıştım. Çok iyi bir arkadaşlık kurduk. Defileme gelmesini özellikle istedim. Yoğun bir çalışma programı olmasına rağmen beni kırmayarak Londra’ya geldi. Wilma’nın Londra’da ilk defilesi oldu.” diye konuştu.

“Daha öncesinde New York, Los Angeles, Berlin ve İstanbul Moda Haftası’nda baş manken olarak çıktım. Londra Moda Haftası’nda ilk kez çıkıyorum. Çok çok mutluyum.” diyerek heyecanını paylaşan Wilma Elles sözlerine şöyle devam etti: “Londra’daki başarılı tasarımcı Emre Tamer’in koleksiyonuyla baş manken olarak çıkmak beni son derece mutlu etti. Burada çok özel bir konsept söz konusuydu. Dört tane erkek beni taht üzerinde taşıdılar. Bu da Emre Tamer’in markasının sembolü. Benim için büyük bir sürpriz oldu. Sanki bir rüyadaydım. Gerçekten kendimi haremin kraliçesi ‘Medusa’ gibi hissettim. Ayrıca bunu dünya basını önünde anlatmamda gerçekten güzel bir anı oldu.”