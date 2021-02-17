Emziren Anneler Ne Yememeli? Emziren Annelere Yasaklı Besinler Nelerdir?

Bütün uzmanların önermiş olduğu gibi anne sütü; bağışıklığın güçlenmesi ve bebeğin sağlığının yerinde olması adına oldukça önemli bir role sahiptir. Herkes tarafından bilindiği gibi anne sütüyle beslenen bebekler; enfeksiyon rahatsızlıkları, alerji gibi hastalıklar başta olmak üzere diğer hastalıklara çok daha az rastlanmaktadır. Bu yüzden, bilhassa bebeklerin beyin ve zeka gelişimi adına emzirme dönemlerinde tüketilen besinlerin ve uzak durulması gereken gıdaların takibinin yapılması oldukça önemlidir.

Emziren Anneler Ne Yememeli?

Uzman doktorların önerilerine göre emziren annelerin yememesi gerektiği gıdaların başında trans ve doymuş yağlar yer almaktadır. Bunun dışında;

- Abur cubur,

- Asit içeren besinler,

- Kafein içerikli içecekler,

- Baharatlı yemekler,

- Dondurulmuş besinler,

- Fast- food yemekler tüketilmemelidir.

Bunların yanı sıra annelerin bu dönemde; sigara ve alkol tüketmemeleri gerekmektedir. Emzirme döneminde annelerin dikkat etmesi gerektiği bir başka faktör ise tek tür beslenme düzenidir. Sağlıklı olarak tanımlanan veya düşünülen besinlerden fazla fazla tüketmek, hem anne hem de bebeğin sağlığını tehlikeye düşürebilir. Bu yüzden sağlıklı besinlerde dengeli oranda tüketilmelidir.

Emziren Annelere Yasaklı Besinler Nelerdir?

Emzirme döneminde anneler için yasaklı olan en önemli faktörler; alkol ve sigaradır. Bunun dışında kahve, çay gibi içeceklerin sınırlandırılması ve gün içerisinde kafein oranının geçilmemesine özen gösterilmesi gerekmektedir. Kafein oranı aşıldığı zaman hem bebekte hem annede uyku sorunları ortaya çıkmaktadır.

Gaz yapan besinlerin tüketimine çok dikkat edilmelidir. Bununla beraber kuru bakliyat türlerinin denenip tüketilmesi önerilmektedir. Erik, kavun gibi meyve türleri de bebekte ishale sebep olabilir. Bunun dışında; erik, mandalina, kavun, üzüm ve portakal gibi meyve türleri de gaz yapıcı niteliğe sahiptir. Bebekte ciddi bazı huzursuzlukların olması halinde, bu besinlerin azaltılması ya da belli bir süre hiç tüketilmemesi önerilir.

Emziren Anneler Ne Tüketmelidir?

Emziren annelerin tüketmesi gerektiği besinler;

- Gün içerisinde iki porsiyon meyve tüketilmelidir.

- Tavuk, et, balık, süt, yumurta, fındık, fasulye gibi protein içeren besinler gün içerisinde iki defa tüketilmelidir.

- Tam buğday ekmeği, yulaf ezmesi, tahıl gibi tam tahılların tüketilmesi oldukça önemlidir.

- Gün içerisinde sarı ve koyu yeşil sebzeler dahil günde üç porsiyon sebze tüketilmelidir.

- Susuzluğun giderilmesi adına bol bol su tüketilmelidir. Pek çok kadın emzirirken daha fazla susar. Bu yüzden suyun en az 2 litre tüketilmesi önemlidir.

- Emzikli annelere, pek çok uzman yemek tarifleri vermelidir. Uzman önerilerinden faydalanarak kişi kendi tariflerini de uygulayarak tüketebilir.

Emziren Anneler Gazın Oluşmaması İçin Ne Yapmalıdır?

Emzikli anneler; D vitaminini güneş ışığı ile almalıdır. Bunun dışında yemeklerde kullanılan tuz, iyotlu tuz olmalıdır. Doğal besinler ile yeteri kadar alınamayan iyot, iyotlu tuz sayesinde dengelenerek anne sütünden bebeğe geçer. Bütün emziren anneler; 6 aya kadar gaz oluşumunu önlemek için yemek yerken yavaş yemeli ve iyi çiğnemelidirler.