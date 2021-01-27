Emzirirken Oluşan Göğüs Ucu Yarasına Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer? Yara Oluşumu Nasıl Engellenir?

Emzirirken oluşan göğüs ucu yarası önemli bir ağrı hissi verebilir. Bu yaralarda önlem alınması gerekir. Önlem alınmazsa mastit gibi sorunlar meydana gelebilir.

Emzirirken Oluşan Göğüs Ucu Yarasına Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer?

Emzirirken çoğu annede göğüs ucu yarası olabilir. Göğüs ucu yaralarına çözüm bulmak için silikon ve ya metal göğüs uçları kullanılabilir. Yine de bunlar göğüs ucu yaralarını geçirmekte yetersiz kalabilir. Göğüs ucu yaralarını geçirmek için ayva çekirdeği jeli kullanılabilir. Bir ayvanın çekirdekleri çıkarılarak bir suda bir gün boyunca bekletilir.

Gün sonunda elde edilen jel ise göğüs uçlarına masaj yapılarak sürülür. Çoğu anne göğüs ucu yarasına ne iyi gelir diye merak ediliyor. Göğüs ucunda oluşan her türlü yaralar mutlaka kısa bir sürede giderilmelidir. Gebeliğin son aylarında göğüs ucu zeytinyağı içeren kremler ile ovulmalıdır. Bu yöntem daha donra oluşacak yaraların önlenmesini de sağlar. Bebekler emerken göğüs ucu kuruduktan sonra bir kaç damla anne sütü sürülerek kuruması beklenir. Göğüs uçlarına ise nemli ve sıcak kompres ile tampon yapılması lazım. Bu şekilde emzirirken oluşan göğüs ucu yaralarının önüne geçilir.

Yara Oluşumu Nasıl Engellenir?

Anneler için en keyifli ve güzel anlar bebeklerini emzirdikleri zamanlardır. Bebeklerini kucaklarına alan anneler bebeklerini emzirerek aralarındaki bağları güçlendirirler. Bebeklerin ise gözlerini açtıkları andan itibaren anne sütüne ihtiyaçları bulunur. Bebeklerin ise ilk 6 ay boyunca anne sütü ile beslenmeleri öneriliyor. Emziren annelerde ise bazı durumlarda göğüs ucu yaraları oluşuyor. Bu yaralar oluştuktan sonra ise emzirme döneminde acı çekiliyor. Bu acıyı çekmemek için ise göğüs ucu yaralarının giderilmesi ve ya oluşmaması gerekir.

Doğru emzirme teknikleri ve ya koruyucu ürünler ile göğüs ucu yaralarının önüne geçilebilir. Göğüz uçlarında yara oluşumunu engellemek için gebeliğin son döneminden itibaren göğüs ucu kremi oluşturulabilir. Alerjik reaksiyon göstermeyen kimyasal madde içermeyen kremler kullanılmalı. Bunun yanı sıra göğüs ucunun nemli kalması da çok önemlidir. O nedenle pamuk içeren göğüs pedleri kullanılabilir. Ayrıca göğüs pedleri de sık sık değiştirilmeli

Emzirmeden önce göğüs ucuna sıcak uygulama yapılarak ılık kompres de yapılmalı. Bu yöntemler ile birlikte göğüs ucunda oluşan her türlü yaralar da engellenmiş olur.

Göğüs Ucu Yaraları Neden Olur?

Annelerdeki göğüs ucu yaraları genel olarak emzirme ile birlikte oluşur. Emziren annelerin de en sık yaşadığı sorun göğüs ucu yaralarıdır. Bu durum emzirmeyi de zorlaştırır. Göğüs ucu yaraları emzirme sırasında memenin yanlış tutulması sonucu oluşur. Ayrıca bebeğin doyması için göğüsün uygun olmayan bir pozisyonda tutulmasından dolayı yaralar olabilir. Bebeğin çenesindeki problemler de göğüs ucu yaralarına neden olabilir. Genetik faktörlerin yanı sıra bebekteki küçük ağız sorunu da göğüs ucu yaralarına neden olur.

Bebeğin damağının yüksek bir yapıda olması ve bebeğin emme sırasında dilini geriye çekerek emmeyi yanlış öğrenmesi de göğüs ucu yaralarının en belirgin nedenleri arasında gösterilebilir. Emzirme sonrasında meydana gelen yaraların iyileşmesi için bu bölge kuru ve temiz tutulmalıdır. Göğüs ucuna zeytinyağı sürülerek masaj yapılmalıdır. Bu şekilde göğüs ucu yaraları engellenir.

Göğüs ucu yaralarının ortadan kaldırılması için her emzirme sonunda mendil ılık suya batırılıp göğüs uçları silinir. Göğüslerin temizliği ve bakımı çok önemlidir. Çoğu zaman göğüs uçları iki damla anne sütü ile silinip kuruması da beklenir.

Bebekleri emzirdikten sonra süt sızıntılarının önlenmesi için göğüs ucuna pedler konularak bunlar da sık sık değiştirilmelidir. Göğüs ucu yaraları ilerleyen dönemlerde önlem alınmazsa yarıklar oluşabilir. O nedenle göğüs ucu yaraları konusunda erken önlem alınmalıdır. Bu sayede bebeklerin hem kaliteli süt emmesi sağlanır hem de annelerin acı çekmesi de önlenebilir.