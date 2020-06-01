Yıldızlar kimin aldatacağını kesinlikle söylemese de, tam olarak hangi burçların; sert, sıra dışı veya romantik olma eğilimi olduğunu söylerler.



Herkes kendi özgür iradesi ile aldatıp; aldatmamayı seçse de, yapılan bir ankete göre en çok aldatan burçlar belli oldu.



KOÇ



Rekabetçi ve dinamik bir ateş burcu olarak bilinen Koç, içgüdüyle hareket eder. Bu burç oldukça dürtüseldir. Bunun üstesinden gelebilecek olsalar da, harekete geçmeden düşünme eğilimleri de vardır. Koçların %34'ü aldattığını açıklamıştır.



BOĞA



Şehvetli ve pratik dünya burcu: Boğa. Boğa burcu toprak burcudur ve oldukça güvenilirdir. Bu yüzden boğa burçlarının %17'si partnerlerini aldatmış ya da aldatmaya yaklaşmıştır. Güçlü çoğunluk tek eşliliğe inanmaktadır.



İKİZLER

İkizler altında doğan insanlar tipik olarak şaşırtıcı olmayan rahat ilişkileri tercih ediyorlar. Yaklaşık yüzde 31'i aldatıyor veya aldatmaya yaklaşıyor. Süper sosyal bir hava burcu olarak bilinen İkizler, iki kişi için yeterli ilgi ve hobilere sahip. Kişiliklerinden biri tek eşlilik içinde olsa bile, diğeri olmayabilir.



YENGEÇ



Duygusal ve merhametli olan bu su burcu, etraflarındaki insanları nasıl beslediklerine rehberlik ediyor. Duygularıyla temasa ve bağlılığa sadık olanların sadece yüzde 13'ü aldattı veya aldatmaya yaklaştı, çoğu sadık kaldı.



ASLAN



Aslanların hepsi spot ışığına bayılır. Eğer aslan burcu ilişkide yeteri alkışı almıyorsa, alkışlayan birini seçmek için hayran kitlelerine gidebilirler. Aslanlar %36 ile listede en çok aldatma ya da aldatmaya yaklaşma yüzdesine sahip.



BAŞAK



Sadık ve pratik olarak tanınan başak burcunun sadece yüzde 6'sı bir ilişkiden sapmayı düşünmüştür. Başaklar aldatmazlar ama eğer mükemmellik anlayışlarını karşılamıyorsanız; sizi terk edecek kadar cesurdurlar.



TERAZİ

Yedinci astrolojik işaret sadece “diplomatik ve zarif” olarak tanımlanmakla kalmaz, aynı zamanda oldukça romantiktir. Terazi burçlarının sadece yüzde 7’si eşleri dışında biriyle etkileşime girmeyi düşündüğünü söyledi.

AKREP

Akrepler, herhangi birinin dünyaların girmesine izin vermek konusunda isteksizdir. Bu nedenle, yolunda giden bir ilişkiyi bitirme konusunda çok istekli değildirler. Akreplerin %9'u aldattığını açıklamıştır.

YAY



Doğanın dışına taşan Yay burçları, çimlerin diğer tarafta daha yeşil olduğunu düşünüyorlarsa bir ilişkiyi bırakmaları daha olasıdır. Ankete katılanlardan yüzde 23'ü eşini aldattığını veya eşini aldatmaya yaklaştığını söyledi. Bu, yine de Yay'ın aldatmaya mahkum olduğu anlamına gelmez.



OĞLAK



Bu inatçı keçiler oldukça ciddi ve bağımsızdır. Bu da bir ilişkide diğer burçlar kadar kolay yerleşme olasılıklarını azaltır. Ancak bir ilişkiye başladıklarında, bu ilişkiden vazgeçmezler. Oğlak burçlarının %11'i aldattığını açıkladı.

KOVA

Kovalar, insanlar ve ilişkiler ile derin bir düzeyde bağlantı kurarlar. Özgür olmayı seven bu burç ilişkiye ikna edilme konusunda zorluk çıkarsa da, ilişkide aldatmayan burçlardan bir tanesidir. Kova burçlarının %10'u aldattığını açıkladı.



BALIK

Bu su işareti “merhametli ve empatik”, bu yüzden sadakatleri sizinle hep beraber olacak. Sadece yüzde 12'si aldatmayı düşünüyor ya da aldatıyor.