En güzel Anneler Günü sözleri

''Olduğum ya da olmayı umduğum her şeyi melek anneme borçluyum.''



Abraham Lincoln



''Hayatta annelikten daha önemli bir rol yoktur.''



Elder M. Russell Ballard



''Bazen anneliğin gücü doğanın yasalarından daha büyüktür.''



Barbara Kingsolver



''Anne, herkesin yerini alabilen, ancak başka hiç kimsenin yerini alamadığı kişidir.''



Kardinal Mermillod



''Anneniz bulana kadar hiçbir şey gerçekten kaybolmaz.''



Anonim



''Bir annenin sevgisi her şeye dayanır.''



Washington Irving



''Annenizin gözlerine baktığınızda, bulabileceğiniz en saf sevgiyi görürsünüz.''



Mitch Albom



''Bir annenin kolları herkesinkinden daha rahattır.''



Prenses Diana



"Bir çocuğun ilk öğretmeni annesidir."



Peng Liyuan



"Anneler tutkal gibidir. Onları göremeseniz bile, aileyi hala bir arada tutarlar.''



Susan Gale