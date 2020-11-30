En sık rastlanan akciğer hastalığı: KOAH

Halk arasında KOAH olarak bilinen kronik obstriktif akciğer hastalığı, gerçekte ortak bir özelliği paylaşan bir hastalıklar grubunu ifade eder ve bu ortak özellik akciğerden havanın çıkarılma güçlüğüdür. Bu duruma nefes vermede tıkanıklıkadı verilir ve KOAH etiketi altında özellikleri birbirine yakın kronik bronşit, anfizem ve astım hastalıkları yer alır. Bu hastalıkların farklı etkenlere bağlı gelişse de nefes verirken tıkanma veya daralma görüldüğünü söyleyen Prof. Dr. Firuz Çellikoğlu, KOAH’lı kimselerin çoğunda bu üç hastalığın, olimpiyat halkaları gibi iç içe geçmiş belirtilerinin bileşiminin mevcut olduğunu anlatıyor.

KOAH’ın meydana gelmesindeki en büyük etken sigara dumanı

Hava kirliliği, iş yerlerinin havasında toz ve dumanlara maruz kalma ve özellikle akciğer enfeksiyonları bütün KOAH’lı hastaların şikayetlerini ağırlaştırdığını belirten Prof. Dr. Firuz Çellikoğlu, bu hastalığa yol açan etkenlerin bir kısmı için önlem almanın çok güç olduğunun altına çizerek “Tek bir etkenin önlenmesi insan elindedir. Son yıllarda yapılan araştırmaların kesinlikle gösterdiği gibi KOAH’ın meydana gelmesinin en önemli sebebi içilen sigara dumanıdır” diyor.

KOAH’ın en sık rastlanan belirtisinin nefes darlığı olduğunu bildiren Prof. Dr. Çellikoğlu, özellikle sigara içiyorsanız ve biraz zorlu bir hareketle (merdiven veya yokuş çıkarken, ağır bir paket taşırken, düz yolda hızlı yürürken) nefes darlığı ortaya çıkıyorsa aklınıza hemen KOAH gelmesi gerektiğini belirtiyor. “Bu hastalığa tutulanlar genellikle bir nefes sıkıntısı olduğunu ilk olarak kendi yaşında bir arkadaşı veya eşi ile yürürken, onlara ayak uyduramadığı zaman fark ederler. Kronik öksürük, veya ıslıklı soluma KOAH’ın diğer belirtilerini teşkil eder. Ancak KOAH’tan başka nedenlerde bu şikayetleri meydana getireceğini asla unutulmamalı” diyen Prof. Dr. Firuz Çellikoğlu, nefes darlığı veya solumada güçlük şikayetinin birçok hastalığa bağlı olabileceğini belirtiyor.

KOAH’ın tedavisi doktor hasta işbirliği temeline dayanır

KOAH tedavisinde en önemli unsurun hasta-doktor ilişkisi olduğu söyleyen Prof. Dr. Firuz Çellikoğlu sözlerini şöyle sürdürüyor: ‘’Doktorunuza her şeyinizi açık ve samimi olarak anlatmanız gerekir. Doktorda sizinle açık ve samimi olmalı ve hiçbir şeyi gizlemeden, her şeyi size açıkça anlatmalıdır. Tedavinizin bir kısmı doktorunuzun sorumluluğundadır. İlaçların seçimi, tedavinin düzenlenmesi, diyetinizin tanzimi, laboratuvar muayenelerinin istenmesi doktorunuzun görevidir. Fakat sorumluluğun büyük kısmı size aittir. Doktorun önerdiği gibi ilaçları kullanmak, evde nefes alma egzersizlerini düzenli yapmak, düzgün beslenmek ve en önemlisi o güne kadar bırakmammışsanız sigara içmekten vazgeçmek tamamen hastanın sorumluluğundadır. İlaçların dışında hayat boyu sürecek bu hastalıkla nasıl mutlu yaşayacağımızı öğreten ve yaşam kalitesini arttırıcı egzersiz yapmamızı sağlayan Solunum Rehabilitasyon Programı KOAH tedavisinin en önemli unsurunu teşkil eder.’’