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22.02.2021 - 13:59 |

Endorfin Hormonu Nedir, Ne İşe Yarar? Endorfin Hormonunun Vücuttaki Görevleri Nelerdir?

Endorfin nedir? Endorfin hormonu ne işe yarar? Endorfin hormonu kişiye nasıl hissettirir? Endorfin hormonu ne zaman salgılanır? Endorfin hormonu kimler tarafından salgılanır? Endorfin salgılamak için neler yapılır? Endorfin vücuda hangi organ tarafından salgılanmaktadır? Endorfin hormonunun vücuda olan etkileri nelerdir? Endorfin hormonu hakkında bilinen ve bilinmeyen her şeyi derledik.

Endorfin Hormonu Nedir, Ne İşe Yarar? Endorfin Hormonunun Vücuttaki Görevleri Nelerdir?
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 Endorfin mutluluk hormonu olarak bilinmektedir. Endorfin hormonu hakkında daha detaylı bir bilgiye sahip olarak hayat daha konforlu ve kaliteli bir hale getirilebilir. Hem fiziksel olarak hem de ruhsal olarak mutluluk sağlayan bu hormon hakkındaki bilgileri hep birlikte inceleyelim.

 Endorfin Hormonu Nedir?

 Endorfin hormonu mutluluk hormonudur. İnsanların daha iyi hissetmesini sağlayan, yüzlerinin gülümsemesini sağlayan hormondur. Endorfin vücutta bulunan morfin, opiat benzeri bir etki gösteren peptik formdaki hormonlara verilen isimdir. Endorfin hipofiz bezi ön lobu tarafından sentezlenerek salgılanmaktadır. Endorfin salgılanması kişilerde hemen hemen morfin ile aynı etkileri göstermektedir.

 Ne İşe Yarar?

 Bu hormon, endorfin nedir dediğimizde kişilerin mutlu olmasını sağlayan vücudun salgıladığı nöro kimyasallardır. Endorfin salgılanması ile birlikte kişinin hayattan ve o andan aldığı zevk artar. Ayrıca endorfin hormonu vücutta bulunan ağrıları da yok eder. Hem beyin hem de vücut ile birlikte yapılan spor faaliyetleri endorfin hormonunu oldukça arttırır.

 Endorfin Hormonunun Vücuttaki Görevleri Nelerdir?

 Endorfin hormonun vücutta üreten organ beyindir. Endorfin hormonu salgılama oranı kişiye göre değişiklik gösterebilir. Endorfin insan vücudunda belli saatlerde artış göstermektedir ve bu bilimsel olarak da kanıtlanmıştır. Akşam 11 ve gece 3 arasında daha çok salgılanmaktadır. Bu anlamda düzenli ve kaliteli bir uyku endorfin salgılanması ve kişinin mutluluğu açısından oldukça önemlidir.

 Endorfin hormonu vücudu hem fiziksel hem de ruhsal olarak mutlu edecektir. Vücuttaki ağrıları iyileştirerek konforlu bir yaşam sürülmesini sağlar. Bunun yanında hayattan alınan zevki de arttırarak kişinin pozitif olmasına katkısı olur.

 Endorfin Hormonunu Arttıran Durumlar Nelerdir?

 Endorfin hormonu bazı durumlarda daha çok artış göstermektedir. Baharatlı yiyecekler tüketmek bu hormonu arttıran bir durumdur. Çoğu kişi tarafından bilinen çikolata tüketmek de mutluluk hormonunun salgılanmasını sağlar. Bunun dışında muz, dondurma, çilek, üzüm ve makarna da endorfin salınımını arttırır.

 Kişinin yapmaktan zevk aldığı sanatsal faaliyetler, spor, meditasyon, sevilen bir diziyi izlemek, cinsel yaşam, dans etmek, müzik dinlemek vb. şeyler de endorfin hormonunu arttıran durumlardır.

 Mutlu bir yaşam sürmek isteyen kişiler endorfin seviyesini yükselten faaliyetlerde bulunarak yaşam kalitesini arttırabilirler.

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