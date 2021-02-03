Kovid-19 ve beslenme arasında nasıl bir ilişki var?

Tam bir yıldır tüm dünya olarak Kovid-19 pandemisi ile başa çıkma yolları arayışı içerisindeyiz. Pandeminin başlarında gelen şüpheli vakalara yurt dışında bulunma öyküsünü sorarken bugün ülkemizde vaka sayısı 2,5 milyona ulaşmak üzere… Çevremizdeki herkesin ya kendisi ya ailesi ya da arkadaş çevresinde mutlaka birileri bu hastalığı tecrübe etmiş durumda. Maalesef henüz uluslararası otoriteler tarafından onaylanmış bir tedavisi mevcut değil. Peki, tedavisi belli olmayan bu hastalıkla karşılaştığımızda veya karşılaşmadan önce kendimizi korumak adına alabileceğimiz önlemler var mıdır?

Koronavirüs için D vitamini neden öneriliyor?

Yayınlarda D vitamini eksikliği olanlarda hastalığın daha ağır geçtiğinin saptanması üzerine hastalık öncesinde ve sırasında D vitamini kullanımı önerilmektedir. D vitamini normalde güneş ışığının da etkisi ile derimizde sentezlenen bir moleküldür, vücudumuzun yapı taşlarından biridir. Sadece kemik sağlığı için değil bağışıklık sisteminin de iyi çalışabilmesi için gereklidir. Ton ve somon başta olmak üzere yağlı balıklar, yumurta sarısı, karaciğer, süt ürünleri gibi yiyeceklerden de ihtiyacımızın bir kısmını karşılayabiliyoruz. D vitamini ihtiyacı kişinin kilosuna ve beslenme özelliklerine göre değişmektedir. Eğer bir eksiklik durumu söz konusu değilse erişkinler günlük 6-8 damla olarak kullanabilirler.

C vitamini hastalık sırasında ve öncesinde etkili

Hastalık sırasında ve öncesinde C vitamini kullanımının da etkili olduğunu destekleyen çalışmalar mevcuttur. C vitamini güçlü bir antioksidandır yani ortaya çıkan zararlı maddeleri ortadan kaldırır. Ayrıca vücudumuzda bağışıklık sistemi başta olmak üzere tüm sistemlerin düzenli çalışmasında rol oynar. Hemen hemen tüm taze sebze ve meyvelerde değişen miktarlarda bulunmakla birlikte özellikle narenciye ve koyu yeşil yapraklı sebzelerde bulunmaktadır. Örneğin orta boy portakal ile günlük ihtiyacın yaklaşık yüzde 75’i karşılanabilmektedir. Diyetle yeterince alınamıyorsa dışarıdan takviye olarak alınabilir, depolanmadığı için günlük alım miktarı önemlidir.

Quercetin Kovid-19'a karşı koruyor! Bu besinleri tüketin

Türkiye’den araştırmacıların yaptığı bir çalışma ile “quercetin” isimli bir molekülün yine Kovid-19’dan korunmada faydalı olduğu saptandı. Quercetin daha önceden de bildiğimiz iyi bir antioksidan, bakteri ve virüslere karşı zayıflatıcı etkileri olan bir polifenol. Soğan, sarımsak, elma ve turp gibi yiyeceklerde yoğun olarak bulunur. Sindirim sistemi hastalıkları nedeniyle tüketilemediği durumlarda gıda takviyesi şeklinde de beslenmeye eklenebilir.

Sonuç olarak özellikle D vitamini, C vitamini ve quercetin alımı göz ününde bulundurularak düzenli ve dengeli beslenme, birçok hastalıkta olduğu gibi Kovid-19’dan korunmada da önemli bir faktördür.

Doç.Dr. Yasemin Akkoyunlu

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi

Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğr. Üyesi