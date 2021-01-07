Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlık Haberleri Enfeksiyon Hastalıklarının Belirtileri Nelerdir? Enfeksiyon Tedavi Edilmezse Ne Olur?
07.01.2021 - 13:30 |

Enfeksiyon Hastalıklarının Belirtileri Nelerdir? Enfeksiyon Tedavi Edilmezse Ne Olur?

Günümüzde her hastalığın kendine özgü belirtileri bulunmaktadır. Bu belirtiler göz önünde bulundurularak mutlaka bir uzman hekime görünmek gerekir. Enfeksiyon hastalıkları da çok fazla görülüyor. Enfeksiyon hastalıklarının belirtileri nelerdir? Tüm ayrıntıları ile sizler için derledik.

Enfeksiyon Hastalıklarının Belirtileri Nelerdir? Enfeksiyon Tedavi Edilmezse Ne Olur?
ABONE OL

Enfeksiyon hastalıklarında belirtilere mikroorganizmaların farklılıkları neden olmaktadır. Buna göre çoğu enfeksiyon hastalığında ateşi bulantı, kusma ve halsizlik gibi belirtiler gözlemlenebilir.

Enfeksiyon Hastalıklarının Belirtiler Nelerdir?

Enfeksiyon hastalıkları bakteri, virüs ve mantar gibi mikroorganizmalar tarafından meydana gelen hastalıklar grubudur. Hem dünya genelinde hem de Türkiye genelinde enfeksiyon hastalıkları çok sık görülmektedir.

Enfeksiyon hastalıklarının da belli başlı belirtileri bulunmaktadır. Buna göre ateş, bulantı, kusma, ishal ve halsizlik enfeksiyon hastalıkları belirtisidir. Bunun yanı sıra enfeksiyon hastalıkları meydana geldiği takdirde kas ağrıları, boğaz ağrısı, burun akıntısı, gece terlemesi ve öksürük de görülebilir.

Bazı enfeksiyon hastalıklarının belirtisi genellikle sarılık, deri döküntüsü ve lenf bezlerinin büyümesi şeklinde de ortaya çıkabiliyor. Özellikle vücutta bakteriyel enfeksiyonlar, viral enfeksiyonlar, mantar enfeksiyonları, paraziter enfeksiyonlar, lenfoproliferatif hastalıklar ve diğer tüm hastalıklar enfeksiyonlara neden olur.

Enfeksiyon Tedavi Edilmezse Ne Olur?

Vücuttaki enfeksiyon hastalıklarının tedavi edilmemesi sonucunda ciddi rahatsızlıklar meydana gelebilir. Özellikle kan zehirlenmesi olarak bilinen septisemi ortaya çıkabilir. Ciddi bir kan dolaşımı enfeksiyonu olarak bilinen septisemi kan zehirlenmesi olarak da bilinmektedir.

Septisemi genel olarak vücudun herhangi bir yerinde akciğer enfeksiyonu ya da derideki bir yarada enfeksiyon oluşması sonucunda kan dolaşımına girer. Bu da oldukça tehlikeli bir duruma yol açmaktadır. Bakteriler ve toksinler kan dolaşımı ile vücuda taşınabilir. Bu süreçte ise hayati tehlike oluşturabilecek durumlar ortaya çıkar.

Enfeksiyon Hastalıkları İle İlgili Merak Edilenler

Çeşitli mikrooganizmalar tarafından vücutta oluşan hastalıklara enfeksiyon hastalıkları denilmektedir. Dünyada ve Türkiye genelinde çok sık görülen enfeksiyon hastalıklarının tedavisi mümkündür. Bu hastalıklar tedavi edilerek tam anlamı ile iyileşme sağlanabilir. Enfeksiyon hastalıklarının belirtileri farklılık gösterebilir.

Özellikle kişilerde ateş, halsizlik, iştahsızlık ve yorgunluk gözlemlenir. Bu belirtiler çoğu zaman kızarıklık, öksürük ve bilinç bozukluklarına bile neden olabilir. Enfeksiyon hastalıklarının büyük çoğunluğunda bağışıklık gelişmektedir. Aynı zamanda enfeksiyon hastalıklarının bazılarından aşı yaptırılarak kurtulmak mümkündür. Bu yüzden yetişkinlere aşılama da yapılabilir. Enfeksiyon hastalıkları görüldüğü andan itibaren belirtiler göz önünde bulundurularak mutlaka bir hekime başvurulmalıdır.

Enfeksiyon Hastalıkları Bölümünde Hangi Hastalıklar Ele Alınır?

Enfeksiyon hastalıkları bölümünde genel olarak kene ısırması takibi ve kırım kongo kanamalı ateş ve seyahatle ilişkili enfeksiyonlar gibi hastalıkların tanısı konularak tedavisi yapılır. Bu bölümde ele alınan bazı hastalıklar şu şekilde sıralanabilir; menenjit ve ensefalit sinir sistemi enfeksiyonu, kemik ve eklem enfeksiyonları, grip, soğuk algınlığı, Hepatit A, Hepatit B, Hepatit C, AIDS, tetanoz, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, bol soğukluğu besin zehirlenmesi, dizanteri, tüberkuloz. Günümüzde suçiçeği ve mantar enfeksiyonları da çok fazla görülmektedir Enfeksiyon hastalıkları belirtileri gösterildiği takdirde bu bölümde de tedaviler gerçekleşir.

Enfeksiyon Hastalıklarından Korunmak İçin Neler Yapılmalıdır?

Enfeksiyon hastalıklarından korunmak için bazı önlemleri almak gerekir. Buna göre herkes zamanı geldiği takdirde aşır yaptırmalıdır. Bu sayede vücut da kuvvetlendirilir. Özellikle yenilen ve içilen her besine de çok dikkat etmek gerekir. Bu sayede vücut direnci artmalıdır. Buna göre kişiler düzenli bir hayat sürerek bazı tedbirler alabilirler.

Kişiler salgın olan yerlere gitmeden tedbirler alarak yaşamalılar. Yiyecekler de iyice temizlendikten sonra yenilmelidir. Enfeksiyon hastalıklarına yakalanılmaması için vücut temizliğine de çok dikkat edilmelidir. Aynı zamanda enfeksiyon hastalıklarının tedavisi de mikrobun cinsine göre değişebilir.

 

    Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
    daha fazla video için
    Astroloji
    KOÇ
    BOĞA
    İKİZLER
    YENGEÇ
    ASLAN
    BAŞAK
    TERAZİ
    AKREP
    YAY
    OĞLAK
    SAKA (KOVA)
    BALIK
    Bugün

    Bugün kriz yaratan durumlar gündeminizi etkileyebilir. Ortak para konularıyla daha fazla ilgilenmeniz gerekebilir. Sabah saatlerinde yaşayacağınız fikir çatışmalarına karşı dikkatli olmalısınız. Mücadele edeceğiniz durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Akşam saatlerinde daha akıcı enerjiler söz konusu. Yaratıcılık gerektiren konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    İkili ilişkilerde duygusal yoğunluk hissedebilirsiniz. Gündeminizi eşinizle ilgili konular oluşturabilir. Eksik iletişimden kaynaklanan huzursuzluklara karşı daha anlayışlı olmanızda fayda var. Akşam saatlerinde size keyif veren uğraşlara zaman ayırabilirsiniz.  Yaratıcığınızı kullanacağınız işlere yönelmek size iyi gelecektir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Çalışma hayatındaki dalgalanmalar gündeminizi etkileyebilir. İş hayatınızda yaşayacağınız yüksek tempo sizi duygusal stres altına alabilir. Sabah saatleri iletişimden kaynaklanan çatışmalara karşı daha dikkatli olmalısınız. Akşam saatlerinde ise sanatsal aktivitelerde bulunmak sizi rahatlatacaktır. Akışta kalmaya çalışın.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün kendinizi ifade etmekte zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Duygusal yoğunluk yaşayabilir ve stres altında ifadelerinizi abartabilirsiniz. Harcamalarınıza dikkat etmeniz gereken zamanlar var. Çocuklarınızla zaman geçirmek size iyi gelecektir. Akşam saatleri sezgileriniz daha kuvvetli olabilir ve iç sesinizi dinlemek size iyi gelebilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Babanızla ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. Aile geçmişinizle ilgili olaylar duygusal yoğunluk yaratabilir. Konuşmalar mücadele duygusunu ön plana çıkarabilir. İletişim kurmakta zorlandığınız zamanlarda sakin kalmakta fayda var. Akşam saatlerinde ihtiyaç duyduğunuz iç sesinize kavuşmuş olacaksınız. Akışta kalmaya özen gösterin.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Konuşmaların ve yazışmaların olduğu hareketli bir gündesiniz. Bununla birlikte iletişimde olduğunuz kişileri anlamak için çaba sarf etmek durumunda kalabilirsiniz. Stres altında yargılayıcı tutum takınmamaya özen göstermelisiniz. Yakın çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Kulağınıza gelen dedikodulara tepkisiz kalmakta fayda var.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Kişisel yeteneklerinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Donanımlarınızı attırmak için kararlar alabilirsiniz.  Maddi kaynaklarınızla ilgili yeni girişimlerde bulunmak isteyeceğiniz zamanlar olabilir. Bu konuda üstünüzde stres hissedebilirsiniz. Duygularınızı ifade ederken dramatize etmekten kaçının. Akşam saatleri daha huzurlu enerjiler var.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Yeni başlangıçlar yapmak için kararlı adımlar atacağınız bir gündesiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz şeyler için mücadele etmek isteyebilirsiniz. Duygusal yoğunluğunuz artabilir. Giriştiğiniz işlerde kararlılık göstereceksiniz. Yaşadığınız olaylar da stres altında kalabilir ve dramatik tepkiler gösterebilirsiniz. Sağduyulu davranmakta fayda var.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün hayatınızın gizli kalan konularıyla ilgilenebilirsiniz. İçsel süreçler yaşayacağınız zamanlar olabilir. İletişim problemlerinden dolayı kontrol kaybı yaşamamaya özen göstermelisiniz. Karşınızdakini anlamak için çaba sarf etmek durumunda kalabilirsiniz. Akşam saatlerinde sanatsal uğraşlarla ilgilenebileceğiniz keyifli zamanlar var.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün arkadaşlarınızla keyifli zaman geçirebilirsiniz. Yaşayacağınız duygusal yoğunluğu onlarla paylaşmak size iyi gelebilir. Aksattığınız dernek işlerinize yönelebileceğiniz zamanlar var. İşten gelecek desteklere karşı farkında olmanız, işlerinizi hızlandıracaktır. Gün içinde yaşayacağınız fikir çatışmalarına karşı dikkatli olmalısınız.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    İş hayatınızla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Hedeflerinize ulaşmak için kararlılık göstereceğiniz konularla ilgilenebilirsiniz. Sorumluluklarınızı yerine getirmek için güçlü bir mücadeleye girişeceğiniz zamanlar var. Gün içinde karşınızdakini anlamaya çalışmak için farkındalığınızı yüksek tutmanızda fayda var. İletişim çatışmaları yaşayabilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Yeni şeyler keşfetmenin sizi motive edeceği bir gündesiniz. Hobilerinizle ilgilenebilir ve bu konuda daha çok araştırma yapmak isteyebilirsiniz. Gün içinde işlerinizde duygusal baskı hissedebilirsiniz. Yaşayacağınız süreçlerde dingin kalmaya özen gösterin. Akşam saatleri sezgilerinizi kullanarak akışta kalabilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Hafta Hafta Gebelik

    Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

    Günün Yazıları
    Tülin Açıkbaş
    Tülin AçıkbaşKorona günlerinde beslenme
    Ezgi Kasapoğlu
    Ezgi KasapoğluBuz lazer nedir? Buz lazer gerçekten işe yarar mı?
    Nilüfer Pazvantoğlu
    Nilüfer PazvantoğluPost Covid Programı nedir?
    Dr. Sevgi Ekiyor
    Dr. Sevgi EkiyorAmeliyatsız meme ve popo dolgunlaştırmak mümkün!
    Ekin Eylem Ulaş
    Ekin Eylem UlaşElflerin mutfağından nefis bir lezzet: Lembas
    Op.Dr. Evrim Uçkunkaya
    Op.Dr. Evrim UçkunkayaYağ enjeksiyonu ile doğal güzellik
    İlişki Yaşam ve Yönetici Koçu Ayşen Tek
    İlişki Yaşam ve Yönetici Koçu Ayşen TekGerçek aşka tüm benliğinle hazır mısın?
    Uzm. Klinik Psikolog Gülçin Keskin
    Uzm. Klinik Psikolog Gülçin KeskinSevişmenin önündeki engeller
    Alp Türkalp
    Alp TürkalpEVİM sektörüne özel yazılım
     Prof. Dr. Selçuk İnanlı
    Prof. Dr. Selçuk İnanlıHangi durumlarda revizyon rinoplasti estetiğine ihtiyaç duyulur?
    En Çok İzlenen Videolar
    Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?
    Kısa sürede estetik bir gülüşe sahip olunabilir mi?Kısa sürede estetik bir gülüşe sahip olunabilir mi?
    Uzaktan eğitimde çocuğunuzun okul başarısını nasıl destekleyebilirsiniz?Uzaktan eğitimde çocuğunuzun okul başarısını nasıl destekleyebilirsiniz?
    Şeffaf plak tedavisi kimlere ve nasıl uygulanır?Şeffaf plak tedavisi kimlere ve nasıl uygulanır?

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Enfeksiyon Hastalıklarının Belirtileri Nelerdir? Enfeksiyon Tedavi Edilmezse Ne Olur?

    Enfeksiyon Hastalıklarının Belirtileri Nelerdir? Enfeksiyon Tedavi Edilmezse Ne Olur?

    Disleksi Nedir, Belirtileri Nelerdir? Çocuğun Disleksi Olduğu Nasıl Anlaşılır?

    Disleksi Nedir, Belirtileri Nelerdir? Çocuğun Disleksi Olduğu Nasıl Anlaşılır?

    Ağda kızarıklığı nasıl geçer, ne iyi gelir? Ağda sonrası kızarıklık neden olur, nasıl gider?

    Ağda kızarıklığı nasıl geçer, ne iyi gelir? Ağda sonrası kızarıklık neden olur, nasıl gider?

    Vücut kırgınlığına ne iyi gelir, nasıl geçer? Vücut ağrısı (halsizlik) neden olur?

    Vücut kırgınlığına ne iyi gelir, nasıl geçer? Vücut ağrısı (halsizlik) neden olur?

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet