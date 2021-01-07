Enfeksiyon Hastalıklarının Belirtileri Nelerdir? Enfeksiyon Tedavi Edilmezse Ne Olur?

Enfeksiyon hastalıklarında belirtilere mikroorganizmaların farklılıkları neden olmaktadır. Buna göre çoğu enfeksiyon hastalığında ateşi bulantı, kusma ve halsizlik gibi belirtiler gözlemlenebilir.



Enfeksiyon Hastalıklarının Belirtiler Nelerdir?



Enfeksiyon hastalıkları bakteri, virüs ve mantar gibi mikroorganizmalar tarafından meydana gelen hastalıklar grubudur. Hem dünya genelinde hem de Türkiye genelinde enfeksiyon hastalıkları çok sık görülmektedir.



Enfeksiyon hastalıklarının da belli başlı belirtileri bulunmaktadır. Buna göre ateş, bulantı, kusma, ishal ve halsizlik enfeksiyon hastalıkları belirtisidir. Bunun yanı sıra enfeksiyon hastalıkları meydana geldiği takdirde kas ağrıları, boğaz ağrısı, burun akıntısı, gece terlemesi ve öksürük de görülebilir.



Bazı enfeksiyon hastalıklarının belirtisi genellikle sarılık, deri döküntüsü ve lenf bezlerinin büyümesi şeklinde de ortaya çıkabiliyor. Özellikle vücutta bakteriyel enfeksiyonlar, viral enfeksiyonlar, mantar enfeksiyonları, paraziter enfeksiyonlar, lenfoproliferatif hastalıklar ve diğer tüm hastalıklar enfeksiyonlara neden olur.



Enfeksiyon Tedavi Edilmezse Ne Olur?



Vücuttaki enfeksiyon hastalıklarının tedavi edilmemesi sonucunda ciddi rahatsızlıklar meydana gelebilir. Özellikle kan zehirlenmesi olarak bilinen septisemi ortaya çıkabilir. Ciddi bir kan dolaşımı enfeksiyonu olarak bilinen septisemi kan zehirlenmesi olarak da bilinmektedir.



Septisemi genel olarak vücudun herhangi bir yerinde akciğer enfeksiyonu ya da derideki bir yarada enfeksiyon oluşması sonucunda kan dolaşımına girer. Bu da oldukça tehlikeli bir duruma yol açmaktadır. Bakteriler ve toksinler kan dolaşımı ile vücuda taşınabilir. Bu süreçte ise hayati tehlike oluşturabilecek durumlar ortaya çıkar.



Enfeksiyon Hastalıkları İle İlgili Merak Edilenler



Çeşitli mikrooganizmalar tarafından vücutta oluşan hastalıklara enfeksiyon hastalıkları denilmektedir. Dünyada ve Türkiye genelinde çok sık görülen enfeksiyon hastalıklarının tedavisi mümkündür. Bu hastalıklar tedavi edilerek tam anlamı ile iyileşme sağlanabilir. Enfeksiyon hastalıklarının belirtileri farklılık gösterebilir.



Özellikle kişilerde ateş, halsizlik, iştahsızlık ve yorgunluk gözlemlenir. Bu belirtiler çoğu zaman kızarıklık, öksürük ve bilinç bozukluklarına bile neden olabilir. Enfeksiyon hastalıklarının büyük çoğunluğunda bağışıklık gelişmektedir. Aynı zamanda enfeksiyon hastalıklarının bazılarından aşı yaptırılarak kurtulmak mümkündür. Bu yüzden yetişkinlere aşılama da yapılabilir. Enfeksiyon hastalıkları görüldüğü andan itibaren belirtiler göz önünde bulundurularak mutlaka bir hekime başvurulmalıdır.



Enfeksiyon Hastalıkları Bölümünde Hangi Hastalıklar Ele Alınır?



Enfeksiyon hastalıkları bölümünde genel olarak kene ısırması takibi ve kırım kongo kanamalı ateş ve seyahatle ilişkili enfeksiyonlar gibi hastalıkların tanısı konularak tedavisi yapılır. Bu bölümde ele alınan bazı hastalıklar şu şekilde sıralanabilir; menenjit ve ensefalit sinir sistemi enfeksiyonu, kemik ve eklem enfeksiyonları, grip, soğuk algınlığı, Hepatit A, Hepatit B, Hepatit C, AIDS, tetanoz, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, bol soğukluğu besin zehirlenmesi, dizanteri, tüberkuloz. Günümüzde suçiçeği ve mantar enfeksiyonları da çok fazla görülmektedir Enfeksiyon hastalıkları belirtileri gösterildiği takdirde bu bölümde de tedaviler gerçekleşir.



Enfeksiyon Hastalıklarından Korunmak İçin Neler Yapılmalıdır?



Enfeksiyon hastalıklarından korunmak için bazı önlemleri almak gerekir. Buna göre herkes zamanı geldiği takdirde aşır yaptırmalıdır. Bu sayede vücut da kuvvetlendirilir. Özellikle yenilen ve içilen her besine de çok dikkat etmek gerekir. Bu sayede vücut direnci artmalıdır. Buna göre kişiler düzenli bir hayat sürerek bazı tedbirler alabilirler.



Kişiler salgın olan yerlere gitmeden tedbirler alarak yaşamalılar. Yiyecekler de iyice temizlendikten sonra yenilmelidir. Enfeksiyon hastalıklarına yakalanılmaması için vücut temizliğine de çok dikkat edilmelidir. Aynı zamanda enfeksiyon hastalıklarının tedavisi de mikrobun cinsine göre değişebilir.