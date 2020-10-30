Dolunayın etkisi özellikle parasal konulara, maddi durumumuza, güvenlik koşullarımıza ani değerlendirmeler ve beklenmedik sonuçlar getirmekte. Yine de bu hafta 3 Kasım’dan itibaren Merkür’ün düzgün hareketine dönmesi karşılıklı görüşmelere, ilişkilerimize daha fazla diyalog ve ilerleme imkanı sağlayabilir. Engelleri aşmak durumundayız. Bir süredir tıkanmış olan iletişim kanalları yeniden açılabilir. Kendimizi anlatma ve uyum yaratma konusunda daha başarılı olabiliriz. Venüs de Terazi’de ilerlerken, aşkta ve beraberliklerde, iş görüşmelerinde daha uyumlu, objektif ve ortak imkanları harekete geçirebileceğimiz imkanlar sunuyor.

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