Engelleri aşmak durumundayız
Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız
Dolunayın etkisi özellikle parasal konulara, maddi durumumuza, güvenlik koşullarımıza ani değerlendirmeler ve beklenmedik sonuçlar getirmekte. Yine de bu hafta 3 Kasım’dan itibaren Merkür’ün düzgün hareketine dönmesi karşılıklı görüşmelere, ilişkilerimize daha fazla diyalog ve ilerleme imkanı sağlayabilir. Engelleri aşmak durumundayız. Bir süredir tıkanmış olan iletişim kanalları yeniden açılabilir. Kendimizi anlatma ve uyum yaratma konusunda daha başarılı olabiliriz. Venüs de Terazi’de ilerlerken, aşkta ve beraberliklerde, iş görüşmelerinde daha uyumlu, objektif ve ortak imkanları harekete geçirebileceğimiz imkanlar sunuyor.
AY TAKVİMİ
Hangi gün nelere önem verelim?
1 Kasım Pazar
Dolunayın etkisi ilişkilerimize yeni uyanışlar ve güçlü farkındalıklar getiriyor.
2 Kasım Pazartesi
Günün ilk yarısında yavaşlık ve beklemeler var. Öğle sonrasında hareket ve esneklik artmakta.
3 Kasım Salı
Daha kolay iletişim kurabileceğimiz ve başkalarından çok şey öğrenebileceğimiz bir gündeyiz.
4 Kasım Çarşamba
Günün ilk yarısında görüşmelerimizi hızlandırabiliriz. Akşam saatlerinde ailevi konulara daha odaklı olabiliriz.
5 Kasım Perşembe
Işıkların uyumu duygusal alanda daha olumlu paylaşımlar getirmekte. Biraz daha objektif olalım.
6 Kasım Cuma
Sabah saatlerinde sabırlı olalım. İş hayatında aşırı savunmacı olmak yanlış anlamalara yol açabilir.
7 Kasım Cumartesi
Özellikle öğle sonrasında daha pozitif, kararlı ve dışa dönük olabileceğimiz fırsatlar bulabiliriz.