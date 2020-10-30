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30.10.2020 - 23:49 |

Engelleri aşmak durumundayız

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Engelleri aşmak durumundayız
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Dolunayın etkisi özellikle parasal konulara, maddi durumumuza, güvenlik koşullarımıza ani değerlendirmeler ve beklenmedik sonuçlar getirmekte. Yine de bu hafta 3 Kasım’dan itibaren Merkür’ün düzgün hareketine dönmesi karşılıklı görüşmelere, ilişkilerimize daha fazla diyalog ve ilerleme imkanı sağlayabilir. Engelleri aşmak durumundayız. Bir süredir tıkanmış olan iletişim kanalları yeniden açılabilir. Kendimizi anlatma ve uyum yaratma konusunda daha başarılı olabiliriz. Venüs de Terazi’de ilerlerken, aşkta ve beraberliklerde, iş görüşmelerinde daha uyumlu, objektif ve ortak imkanları harekete geçirebileceğimiz imkanlar sunuyor.

AY TAKVİMİ

Hangi gün nelere önem verelim?

1 Kasım Pazar

Dolunayın etkisi ilişkilerimize yeni uyanışlar ve güçlü farkındalıklar getiriyor.

2 Kasım Pazartesi

Günün ilk yarısında yavaşlık ve beklemeler var. Öğle sonrasında hareket ve esneklik artmakta.

3 Kasım Salı

Daha kolay iletişim kurabileceğimiz ve başkalarından çok şey öğrenebileceğimiz bir gündeyiz.

4 Kasım Çarşamba

Günün ilk yarısında görüşmelerimizi hızlandırabiliriz. Akşam saatlerinde ailevi konulara daha odaklı olabiliriz.

5 Kasım Perşembe

Işıkların uyumu duygusal alanda daha olumlu paylaşımlar getirmekte. Biraz daha objektif olalım.

6 Kasım Cuma

Sabah saatlerinde sabırlı olalım. İş hayatında aşırı savunmacı olmak yanlış anlamalara yol açabilir.

7 Kasım Cumartesi

Özellikle öğle sonrasında daha pozitif, kararlı ve dışa dönük olabileceğimiz fırsatlar bulabiliriz.

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Bugün gerçekleşen dolunay aradığınız destekler ve maddi konularla ilgili yeni bir hassasiyet getiriyor. Parasal işler, harcamalar ani değişikliklere konu olabilir.Devamını Oku

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Bugün burcunuzda gerçekleşen dolunay, şahsi konulara ve ilişkilerinize yeni bir tutum getirmekte. Özel hayatınızda daha özgür olmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün gerçekleşen dolunay parasal işlere ve hedeflere beklenmedik değişiklikler getirmekte. Psikolojik açıdan dağılmamaya bakmalısınız.Devamını Oku

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Bugün gerçekleşen dolunay gelecekle ilgili ümit ve beklentilerinize yeni bir bakış açısı getirmekte. Gruplar, arkadaşlıklar da harekete geçirici olabilir.Devamını Oku

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Bugün gerçekleşen dolunay mesleki konulara ve unvanınıza ani değişiklikler ve değerlendirmeler getiriyor. Sorumluluklar üzerinde durabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün gerçekleşen dolunay olaylara bakış açınıza, inançlarınıza yeni bir farkındalık getirmekte. Sabit düşüncelerden uzak durun.Devamını Oku

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Bugün gerçekleşen dolunay finansal ilişkilere ve ortaklı konulara ani değerlendirmeler getirebilir. Bazı endişe ya da korku içeren koşullar gündeme gelebilir.Devamını Oku

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Bugün gerçekleşen dolunay ilişkilerinize ve şahsi konulara önemli uyanışlar getirmekte. Evlilik ve ortaklıkları yeniden gözden geçirebilirsiniz.Devamını Oku

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