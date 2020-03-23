Eozinofil Nedir? Eozinofil Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Eozinofil, en büyük işlevi bağışıklık sisteminde görev almasıdır. Akyuvarların bir çeşididir ve üretildikleri yer kemik iliğidir. Eozinofil sayısının düşüklüğü ya da yüksekliği vücutta bazı sorunlara sebep olabilmektedir.



Eozinofil Nedir?



Vücut bağışıklık sisteminin en önemli parçalarından biri beyaz kan hücresi olan alyuvar hücresidir. Bu hücreler vücudu bakteri, parazit ve virüs saldırılarından korunması için hayati derecede önem taşımaktadır. Kemik ilikleri beş türde olan beyaz kan hücrelerinin hepsinin üretimini sağlamaktadır.



Üretilen bütün beyaz kan hücreleri kanın akışı boyunca birkaç gün boyunca yaşayabilmektedir. Eozinofil hücreleri vücut içerisinde dokularda depolanmaktadır. Depolanan bu hücreler birkaç hafta boyunca hayatta kalabilmektedir. Bu kan hücrelerinin beslenmesi görevini kemik iliği yapar.



Eozinofil Kaç Olmalıdır?



Vücudun tüm sistemlerinde eozinofil bulunmaktadır. Bulunduğu sisteme göre sayıları değişkenlik gösterebilmektedir. Vücutta bulunan bu hücrelerin değer aralıkları tam kan sayımı ile yani CBC testi ile bilinmektedir. Eozinofil değerinin normal aralıkları şunlardır:



- Yetişkin insanlarda eozinofil normal değer aralığı: Bir mikrolitrede 500'den az eozinofil hücresi olmalıdır. Çocuklarda bu durum yaşa göre değişkenlik gösterebilmektedir.

- Bir mikrolitre kanda 500 eozinofil hücresinin bulunması, eozinofili bozukluğunu ifade etmektedir. Eozinofili bozukluğu sırasıyla hafif, orta ve yüksek olarak değerlendirilmektedir. Bu değerler hücrenin sayısına göre belirlenmektedir.



Eozinofil Yüksekliği Nedenleri Nelerdir?



Eozinofil hücre değerlerinin yüksek olması vücutta bir alerjen olduğunu ya da parazite karşı savunma oluştuğunu ifade eder. Eozinofil yüksekliği gözlenen durumlar şunlardır:



- Deri hastalıkları (egzama, eksfoliyatif dermatit, sedef hastalığı)

- İmmun yetmezlik

- Kollagen doku hastalığı

- Bahar nezlesi

- Alerjik reaksiyonlar

- İlaç kullanımları

- Böbrek hastalıkları

- Addison hastalığı

- Bazı kanser çeşitleri

- Parazite bağlı hastalıklar



Eozinofil Düşüklüğü Nedenleri Nelerdir?



Parazit, virüs ya da herhangi bir yabancı maddenin vücuda girmesiyle, eozinofil seviyesinin düşmesi değil yükselmesi beklenir. Bu duruma rağmen değerler yükselmeyip sabit kalıyorsa ya da düşüyorsa bir sorun olduğu düşünülebilir. Eozinofil düşüklüğü görülen durumlar şunlardır:



- Kan şekeri düşüklüğü

- Stres altında olmak

- Alkol zehirlenmeleri

- Doğum kontrol hapı kullanılması

- Karaciğer ve böbrek hastalıkları

- Böbreküstü bezlerinde meydana gelen sorunlar

- Steroidde artış gözlemlenmesi