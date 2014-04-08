Epilepsi hastası kadınlar da anne olabilir

Epilepsinin beyin içerisinde bulunan sinir hücrelerinin geçici olarak normal olmayan bir elektrokimyasal boşalmasıyla meydan geldiğini söyleyen Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Nöroloji Bölümü’nden Uzman Dr. Ayşenur Durna, “Epilepsi, hastada belli bir süre bilinç kaybı, duygu-durum, hareket ve algılama fonksiyonlarında bozuklukla karakterizedir. Beynin normalde çalışmasını ve iletimini sağlayan elektrik aktivitesinin kontrolsüz boşalımı sonucu ortaya çıkar” diye konuştu.



Epilepsinin genetik geçişinin, yapılan çalışmalarda yüzde 40 oranında kendini gösterdiğinin altını çizen Dr. Durna, “Bilinç kaybı, bayılma, dalma, dalgınlık, titreme, kasılma, yere düşme, anlamsız tekrarlayan hareketler yapma, nefes darlığı, nefes alamama ve morarma, kontrolsüz hareketler, idrar kaçırma, ağızdan tükürük gelmesi, bazen anormal sesler çıkarma, kriz sonrası uyuyakalma, şaşkınlık, korku ve olanları hatırlayamama gibi durumlar epilepsi belirtisi olabilir” dedi.



Kişilerde görülen enfeksiyonların, uykusuzluğun, yorgunluğun, ilaçları düzensiz almanın, alkol alımının, vücudun susuz kalmasının, stresin, açlığın, aşırı bilgisayar oyunu oynamanın nöbetlerin ortaya çıkışını kolaylaştırdığını vurgulayan Dr. Durna, “Epilepsi nöbetleri ani dalma, şeklinde olabileceği gibi, kontrolsüz kasılma, düşme, bilinç kaybı, bayılma, bazen anlamsız sözler ve yineleyen hareketler yapmak şeklinde olabilir” diye konuştu.



Uzun süreli takip ve tedavi gerektiren bu hastalıkta tedavinin ana kuralının epilepsi ataklarının gelmesini önleyen ilaçların düzenli kullanmak ve atağa neden olan faktörlerden korunmak olduğunu belirten Dr. Durna, şunları söyledi:



“Doğru ve etkin tedavi uygulandığı sürece nöbetlerin pek çoğu kontrol altına alınır. Bu nedenle öncelikle epilepsinin tipi, nöbet sıklığı, tetikleyen faktörler saptanır ve tedavi buna göre düzenlenir. Burada önemli olan doğru nöbet tipine, doğru ilacın uygulanmasıdır. Ancak aynı zamanda hastanın ilaca uyumu ve düzenli kontroller de oldukça önemlidir.”



Epilepsi hastalarının da doğum yapabileceğinin altını çizen Dr. Durna, “Epilepsi hastasının gebe kalmadan önce hem kadın doğum hem de nöroloji uzmanı tarafından değerlendirilip sonrasında da yine bu doktorlar tarafından takip edilmesi gerekiyor” dedi.