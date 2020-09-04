Eray İsminin Anlamı Nedir? Eray Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Eray kökeni Türkçeye dayanan en güzel isimler arasında yer alıyor. Sadece sevilen anlamı değil aynı zamanda okunuşu üzerinden de güzel bir etki yaratmaktadır. Bugün erkek çocukları için çok fazla tercih edilen ve Türkçede yaygın kullanılan isimlerden biridir.



Eray Ne Demek?



Eray, ‘ay’ ile ilgili bir anlama gelmektedir. Bu konuda farklı anlamlar üzerinden ele alınır ve tabir edilir.



- Erken ay

- İlk ay

- Ayın ilk günlerinde doğan



Eski Türkçe içerisinde aynı zamanda sözcük anlamı açısından da Eray kullanılıyordu. Günümüzde ise sevilen anlamı ile beraber erkek çocuklar için değerlendirilen özel adlar içerisinde yer almış durumda. Rengi mavi olan bu güzel ismi tek başına kullanabilir ya da değişik isimlerle etkileyici bir bütünlük sağlayabilirsiniz.



Bir yerde Eray ayın parlak dönemlerini anlatmaktadır. Aynı zamanda yeniliği ve saflığı anlatan bir yanı olduğunu da dile getirmek mümkün. O yüzden karakteristik özellikleri ile beraber erkek çocukları için güzel bir isim olarak öne çıkıyor.



Eray İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Türkçe kökenli bir isim olarak Eray adı ülkenin dört bir tarafında önemli oranda kullanılan isimler içerisinde gelmektedir. Bu isim popüler olması ile beraber internetten de çok sık araştırılıyor. O yüzden Eray isminin Kur'an'da geçip geçmediği de merak konusudur. Eray Kur'an-ı Kerim'de yer almaz.



Eski Türk devletlerinde de önemli zamanlarda kullanılan bu güzel isim, unvan olmasının yanı sıra aynı zamanda okunuşu üzerinden çok güzel bir isim şeklinde öne çıkıyor.