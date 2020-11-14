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14.11.2020 - 02:24 |

Eriğin Faydaları Nelerdir? Erik Suyu Ve Erik Çekirdeği Neye İyi Gelir?

İnsan hayatı boyunca sağlıklı beslenip sağlıklı yaşam sürmeyi amaçlamaktadır. İnsanlar vücutlarına yararlı birçok meyve, sebze gibi vitamin, mineral ve protein kaynaklı gıdalar tüketmektedir. Bu gıdalardan birisi de eriktir. Sıklıkla merak edilen eriğin faydaları nelerdir, erik suyu neye iyi gelir, erik çekirdeği neye iyi gelir, gibi soruların cevaplarını sizler için derledik.

Eriğin Faydaları Nelerdir? Erik Suyu Ve Erik Çekirdeği Neye İyi Gelir?
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Erik, bahar ve yaz aylarının meyvesi olan kışın belirli dönemlerinde de yenilebilen yeşil renkli meyvedir. Ülkemiz üzerinde bulunan erik çeşitleri ise; Papaz eriği, mürdüm eriği, malta eriği, tatlı üryani ve en çok tüketilen can eriğidir. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin bazı kısımları hariç Türkiye'de her yerde yetişmektedir. Erikler tam olgunken tüketilebileceği gibi yarı olgun ve tam olgunlaşmamış halde de tüketilebilir. Olgunlaşma dönemine göre yeşil, sarı, kırmızı ve mor renklere bürünür.

Eriğin Faydaları Nelerdir?

Eriğin bilinen faydaları ise;

- Kabızlık durumuna faydalı olup bağırsakları çalıştırmaktadır.
- Kalp ve damar sağlığını korumaktadır.
- Astım, bronşit gibi hastalıklara karşı koruma sağlamaktadır.
- Kansere karşı oldukça fayda sağlamaktadır.
- Östrojen hormonunu dengelediğinden dolayı menopoz döneminde kullanılması faydalı olur.
- Kolesterol, şeker gibi hastalıklara karşı duvar örüp koruma sağlar.
- Vücudun demir gereksinimi karşılar.
- Kanı temizleyici özelliği bulunur.
- Bağ dokularını güçlendirerek sıkı ve fit bir vücuda sahip olmayı kolaylaştırır.
- İçerisinde bulunan lifler sayesinde karaciğere ve safraya iyi gelmektedir.
- İçerdiği magnezyum sayesinde kas dokularının zarar görmesini engeller.
- Kilo vermeye yardımcı olmaktadır.
- A vitamini ve fosfor içerdiğinden vücuda oldukça faydalıdır.
- Akciğer sağlığını korumakta bir numaradır.
- Dişleri ve diş etlerini güçlendirmektedir.
- Böbrek üstü bezlerini çalışmasını güçlendirmektedir.
- Akciğer içinde bulunan toksinleri atarak akciğeri korur.
- Vücudun mineral ve vitamin ihtiyacını karşılar.
- Kemiklere karşı güçlendirici ve koruyucu bir etkisi vardır.
- C vitamini içermesiyle bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur.
- Yaşlanmaya karşı önleyici olup cildi sürekli taze tutmaktadır.
- Sinir sistemini güçlendirmeye yarar.
- Böbreklerin çalışmasına fayda sağlar.
- Bağırsak kurtlarının tedavisinde kullanılır.
- Hamile bayanlarda fetüsün gelişmesine yardımcı olur.
- Tansiyon ve kan basıncı düzenleyerek sağlıklı yaşam fırsatı sunar.
- Bağ doku yenilenmesini sağlar.

Erik Hangi Hastalıklara İyi Gelir?

Erik, hazımsızlık sorunlarında birebir etkili bir meyvedir. Soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklar ile bağışıklık sistemlerini güçlendirerek savaşır. Kansere karşı dayanıklılık sağlayıp hastalıklara karşı direnç göstermeyi sağlar. Diyabet hastalığına karşı denge sağlayarak direnç oluşturur. Ateş düşürücü etkisi bulunmaktadır. Akciğer kanseri ve öksürük gibi durumlara karşı vücut direncini arttırarak koruma sağlamaktadır.

Eriğin Zararları Nelerdir?

Eriğin yararları olduğu kadar zararları da bulunmaktadır. Erik gereğinden fazla tüketilmemeli ve tuz kullanarak yeniyorsa az miktar olmasına dikkat edilmelidir. Tuzlu erik tüketmek vücut üzerinde ödem oluşturmaktadır. Gereğinden fazla tüketilmesi halinde demir eksikliği, yorgunluk, halsizlik, anemi, saç dökülmesi, kısırlık ve şişmanlık şikayetlerinin görülmesi anlamına gelmektedir.

Erik Suyu Neye İyi Gelir?

Erik suyu diyet yapanlar için önerilmektedir. Bunun sebebi ise metabolizmayı düzenleyerek sindirim olayının kolaylaşmasına yardımcı olmaktadır. Kabızlık sorunlarını bağırsakları çalıştırarak ortadan kaldırmaktadır. Kilo vermeyi sağlayarak rahat bir yaşam sağlar. Erik suyu gözler içinde önerilmektedir. Retinada bulunan stresin azaltılmasını ve katarakt oluşumunun engellenmesine yaramaktadır. Kronik rahatsızlıkların önlenmesinde oldukça etkilidir. Erik suyu fazla tüketildiğinde ise kilo artışı, kramp, ödem gibi sorunlara yol açabilmektedir.

Erik Çekirdeği Neye İyi Gelir?

Erik çekirdeği, saçların kepeklenmesini önler. Bağırsaklarda oluşabilen solucanların vücuttan atılmasını destekler. Erik çekirdekleri kırılıp ezildikten sonra püre halini alması sağlanır. Bu hale getirildikten sonra makyajda kullanılan ciltte kalmış maddelerin temizlenmesini sağlar.

 

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