Eritrosit Nedir? Eritrosit Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Kırmızı kan hücreleri olarak adlandırılan eritrositler vücutta karbondioksit ve oksijen taşıyan kan hücreleridir. Yapılarında hemoglobin ve demir bulundururlar. Eritrositler bazı durumlarda kanda düşük değerlere sahip olabilir. Bazı durumlarda ise kanda yüksek değerlere sahip olabilir.



Eritrosit Nedir?



Eritrosit kan hücrelerinden biridir. Kan testinde ölçülen eritrosit değeri kanda bulunan kırmızı kan hücrelerinin sayısını gösterir. Kanda en çok sayıda bulunan hücreler eritrositlerdir. Eritrositler karbondioksit ve oksijen taşınmasını sağlarlar.



Eritrosit Kaç Olmalı?



Normal değer aralığı 3,90 ila 5,50 milyon/mm3

Prematüre bebeklerde 3,90 ila 50 milyon/mm3

1 haftalık bebeklerde 4,00 ila 6,60 milyon/mm3

1 ve 4 hafta arası bebeklerde 3,90 ila 6,20 milyon/mm3

2 ve 3 ay arası bebeklerde 3,00 ila 5,40 milyon/mm3

3 ve 6 ay arası bebeklerde 3,10 ila 5,30 milyon/mm3

7 ay ile 3 yaş arasındaki çocuklarda 3,70 ila5,30 milyon/mm3

6 ve 12 yaş arası çocuklarda 4,00 ila 5,20 milyon/mmH3

13 ve 15 yaş arası çocuklarda 4,10 ila 5,90 milyon/mm3

Yetişkin kadınlarda 4,00 ila 5,20 miilyo/mm3

Yetişkin erkeklerde 4,50 ila 5,90 milyon/mm3



Eritrosit Yüksekliği Nedenleri



Fazla sigara tüketimi

Yüksek rakımlı alanlarda bulunmak

Ağır fiziksel aktivite

Hemokonstantrasyon

Kalp ve akciğer hastalıklarının hipokalsemiye neden olması

Bazı böbrek kanserleri

Uyku apnesi

Böbrek hastalıkları

Pulmoner fibrozis

Polistemia vera

Gentamisin gibi bazı antibiyotiklerin kullanımı



Eritrosit Düşüklüğünün Nedenleri



Anemi

Lösemi

Kemik iliği yetmezliği

Sağlıksız beslenme

Gebelik

Tiroid hastalıkları

Kemoterapi ilaçları

Dış ve iç kanamalar

Kemoterapi ilaçları

Kas spazmı ve epilepsi tedavilerinde kullanılan hidantoin adlı ilaçlar

B12, B6, folik asit, bakır ve demir eksiklikleri

Kan transfüzyonu, hemoliz, kan damarlarının yaralanması



Eritrosit Yüksekliği Belirtileri



Avuç içi ayak tabanı hassasiyeti

Uyku bozuklukları

Yorgunluk

Eklem ağrıları

Duştan sonra ciltte oluşan kaşıntı

Nefes darlığı



Eritrosit Düşüklüğü Belirtileri



Yorgunluk

Baş dönmesi

Nefes darlığı

Dalgınlık

Soluk ten rengi

Ciltte mavi mor renk değişiklikleri

Kalp hızında artış

Halsizlik

Huzursuzluk ve sinirlilik hali

Düzensiz solunum