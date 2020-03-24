Eritrosit Nedir? Eritrosit Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri
Eritrositler vücut için çok önemli olan hücrelerdendir. Eritrosit yüksekliği çoğunlukla dokulara ve hücrelere yeterince oksijenin gitmemesi anlamına gelir. Bunu telafi edebilmek için vücutta kırmızı kan hücreleri üretilir ve bu nedenle eritrosit yüksek çıkar. Eritrosit düşüklüğü gibi durumlarda kişilerde görülebilir. Eritrosit yüksekliği ya da düşüklüğü hangi anlamlara gelir? Eritrosit nedir? Eritrosit ile ilgili tüm merak edilenleri sizler için hazırladık.
Kırmızı kan hücreleri olarak adlandırılan eritrositler vücutta karbondioksit ve oksijen taşıyan kan hücreleridir. Yapılarında hemoglobin ve demir bulundururlar. Eritrositler bazı durumlarda kanda düşük değerlere sahip olabilir. Bazı durumlarda ise kanda yüksek değerlere sahip olabilir.
Eritrosit Nedir?
Eritrosit kan hücrelerinden biridir. Kan testinde ölçülen eritrosit değeri kanda bulunan kırmızı kan hücrelerinin sayısını gösterir. Kanda en çok sayıda bulunan hücreler eritrositlerdir. Eritrositler karbondioksit ve oksijen taşınmasını sağlarlar.
Eritrosit Kaç Olmalı?
Normal değer aralığı 3,90 ila 5,50 milyon/mm3
Prematüre bebeklerde 3,90 ila 50 milyon/mm3
1 haftalık bebeklerde 4,00 ila 6,60 milyon/mm3
1 ve 4 hafta arası bebeklerde 3,90 ila 6,20 milyon/mm3
2 ve 3 ay arası bebeklerde 3,00 ila 5,40 milyon/mm3
3 ve 6 ay arası bebeklerde 3,10 ila 5,30 milyon/mm3
7 ay ile 3 yaş arasındaki çocuklarda 3,70 ila5,30 milyon/mm3
6 ve 12 yaş arası çocuklarda 4,00 ila 5,20 milyon/mmH3
13 ve 15 yaş arası çocuklarda 4,10 ila 5,90 milyon/mm3
Yetişkin kadınlarda 4,00 ila 5,20 miilyo/mm3
Yetişkin erkeklerde 4,50 ila 5,90 milyon/mm3
Eritrosit Yüksekliği Nedenleri
Fazla sigara tüketimi
Yüksek rakımlı alanlarda bulunmak
Ağır fiziksel aktivite
Hemokonstantrasyon
Kalp ve akciğer hastalıklarının hipokalsemiye neden olması
Bazı böbrek kanserleri
Uyku apnesi
Böbrek hastalıkları
Pulmoner fibrozis
Polistemia vera
Gentamisin gibi bazı antibiyotiklerin kullanımı
Eritrosit Düşüklüğünün Nedenleri
Anemi
Lösemi
Kemik iliği yetmezliği
Sağlıksız beslenme
Gebelik
Tiroid hastalıkları
Kemoterapi ilaçları
Dış ve iç kanamalar
Kemoterapi ilaçları
Kas spazmı ve epilepsi tedavilerinde kullanılan hidantoin adlı ilaçlar
B12, B6, folik asit, bakır ve demir eksiklikleri
Kan transfüzyonu, hemoliz, kan damarlarının yaralanması
Eritrosit Yüksekliği Belirtileri
Avuç içi ayak tabanı hassasiyeti
Uyku bozuklukları
Yorgunluk
Eklem ağrıları
Duştan sonra ciltte oluşan kaşıntı
Nefes darlığı
Eritrosit Düşüklüğü Belirtileri
Yorgunluk
Baş dönmesi
Nefes darlığı
Dalgınlık
Soluk ten rengi
Ciltte mavi mor renk değişiklikleri
Kalp hızında artış
Halsizlik
Huzursuzluk ve sinirlilik hali
Düzensiz solunum