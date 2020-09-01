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01.09.2020 - 16:36 |

Erkeklerde sık görülüyor, yaşla birlikte risk artıyor: Kasık fıtığı

Kasık fıtığı, hemen her yaşta ortaya çıkabiliyor ve tedavi edilmediğinde hayati tehlikeler doğurabiliyor. Erkeklerde daha sık görülmekle beraber kadın hastalarda daha ciddi sonuçlara yol açabilen kasık fıtığının tedavisinde ise cerrahi tedaviler imdada yetişiyor. Şiddetli karın ve kasık ağrısına eşlik eden bulantı, kusma, iştahsızlık, karın şişkinliği, gaz ağrısı hissi, gaz çıkaramama gibi belirtiler ile ortaya çıkan kasık fıtığı ile ilgili Genel Cerrahi Uzmanı Doç.Dr. Erman Aytaç bakın neler söyledi

Erkeklerde sık görülüyor, yaşla birlikte risk artıyor: Kasık fıtığı
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Fıtık kısaca vücutta bulunan bir organ ya da doku parçasının bir boşluktan geçerek olması gereken yerin dışında bulunması olarak tanımlanıyor. Kasık bölgesindeki fıtıklar da karın duvarının farklı nedenlerden dolayı zayıflamasına bağlı olarak gelişiyor.

Bir insanın hayatı boyunca karın duvarı fıtığı yaşama riskinin yüzde 5-10 düzeyinde olduğunu ve her dört karın fıtığından üçünün kasıklarda meydana geldiğini belirten Doç.Dr. Erman Aytaç, "Kasık fıtığı yenidoğan bebekten ileri yaşlara kadar herkeste görülebilir. Erkeklerde kadınlara göre daha sık görülür. Kasık fıtıklarının görülme sıklığı erkeklerde yaşla birlikte artar" dedi.

Kasık fıtığı neden erkeklerde daha fazla görülüyor?

Peki, kasık fıtıkları erkeklerde neden daha fazla görülüyor? Doç. Dr. Erman Aytaç, bu soruyu şöyle yanıtladı: "Erkeklerin kasık kanalında anatomik olarak zayıflık vardır. Bu zayıflığın nedeni de anne karnındaki gelişim dönemimize kadar uzanır. Testisler, karın içinde oluşur ve gelişimlerinin ilerleyen evrelerinde kasık kanalından skrotum denilen testis torbasına iner. Doğumdan sonraki ilk yıllarda normal gelişim şartlarında bu kanal kapanır. Kasık fıtığı gelişen hastaların bir bölümünde bu kanal düzgün bir şekilde kapanmadığından ve buradaki zayıf noktadan fıtık oluşabilir." 

Kasık fıtığına zamanında müdahale edilmezse ne olur?

Erkeklerde daha sık görülmekle birlikte kasık fıtığı kadınlarda daha ciddi sonuçlara yol açabiliyor. Zamanında ve uygun şekilde tedavi edilmemesi halinde, içinde bulunduğu organın kan dolaşımını bozan fıtığın ölüme dahi neden olabileceğini kaydeden Doç.Dr. Erman Aytaç, "Femoral fıtık denilen tipteki kasık fıtığının tanısı anatomik özelliklerden dolayı zor konuyor. Bağırsak tıkanıklığı riskinin bu fıtık tipinde yüksek olması ve kadınlarda daha sık görülmesinden dolayı da önem kazanıyor. Bu nedenle belirtilerin gözden kaçmaması gerekiyor" diye konuştu.

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Kasık fıtığı belirtileri nelerdir?

Kasık fıtığı hızla şiddetlenen karın ve kasık ağrısına eşlik eden bulantı, kusma, iştahsızlık, karın şişkinliği, gaz ağrısı hissi, gaz çıkaramama gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Ayrıca kasık bölgesindeki şişkinliğin üzerinde morarma ya da kızarma görülebileceğine dikkat çeken Doç. Dr. Erman Aytaç, bulgular bu seviyeye gelmeden tanının konması gerektiğini belirtti. Tanı ise hekim muayenesi ve uygun görüntüleme yöntemleri ile konuluyor.

Kasık fıtığı ameliyatı nasıl oluyor?

Kasık fıtığı tanısı alan hastalar cerrahi yöntemle tedavi ediliyor. Günümüzde halk arasında “kapalı” yöntem olarak bilinen laparoskopik cerrahi ve gelişmiş versiyonu robotik cerrahi ile bu rahatsızlıkların tedavisinin gerçekleştirildiğini anlatan Doç.Dr. Erman Aytaç, şunları söyledi:

"Kasık fıtığının tedavisi, boyutu yarım santimetrelik birkaç delik açılarak yapılabiliyor. Hastalar bu işlemden bir gün sonra taburcu olup normal hayatlarına hızlı bir şekilde geri dönebiliyor. Çünkü laparoskopik ve robotik cerrahi kasık fıtığının tedavisini açık cerrahiden daha etkili ve hızlı bir şekilde sağlar."

 

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