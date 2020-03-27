Erkeklerin burçlarına göre aşk özellikleri

Koç

Astrolojinin sıralamada ilk burç olarak kabul ettiği Koç burcu her zaman bir numaradır! Bu yüzden onun dikkat çekmeye olan isteğini anlayışla karşılayın.

Mars tarafından yönetilen Koç erkeklerinin yaptıkları işte oldukça iyidir. Spot ışığında olmayı sever. Bu güçlü karakterin altında, çocuksu bir saflık, genellikle mizah tarafından maskelenen acı hisleri olabilir.

Hızlı zekalarına ve güçlü libidolarına ayak uydurmak zor olabilir.

Onu sembolik olarak temsil eden Koç kadar inatçı olan Koç adamı, doğru olduğuna inandığı şey için bir savaşçıdır. Sürükleyici, tutkulu ve cesur karaktere sahip bu adamlar kariyerlerinde ve topluluklarında büyük şeyler yapan hareket ettirici liderler görevini üstlenirler. Onların atılganlıkları saldırganlıkla karıştırılabilir.

İncelik Koçların en güçlü kişilik özelliklerinden biri olmasa da; sizi güldürmeye devam edecek ve dans pistindeki dinamik enerjileri, yaratıcılıkları ve vahşi hareketleriyle her zaman gözlerinizi kamaştıracak.

Aşık olduklarında, koç erkeklerinde beklenmedik bir şekilde parlayabilen bir ateş görülebilir. Koç erkeği, aşırı uçlarda yaşan bir erkektir. Onlar için bir orta yol yoktur. Bu yüzden ne istediğiniz konusunda aynı derecede net olmaya ve kendi zihninizi dile getirdiğinizden emin olmaya hazır olun.

Boğa

Sıklıkla büyük, iri, sert adamlar olarak görülmesine rağmen, Boğa erkeğinin aşk gezegeni Venüs tarafından yönetildiğini unutmayın. Bu büyük Boğalar, ringte ölümle savaşmaktan çok; çiçek kokan gölgeli bir ağacın altında oturmayı tercih eder.

Boğa adamı kesinlikle bir savaşçı değil, bir aşıktır. Genel olarak, ünlü boğa erkeği inatçılığına rastlamadığınız sürece bu adamlarla anlaşılması çok kolaydır.

Sabit bir burç grubuna sahip olan Boğa burcu genellikle ani değişikliklere uğramaz. Risk almayı sevmez. Her şeyde yavaş ve istikrarlı olarak tanımlanabilir: aşk, iş ve hatta kişisel projeler.

Birçok Boğa erkeğinin elleriyle çalışmaktan ve bir şeyleri tamir etmekten hoşlandığını göreceksiniz. Boğa burcu erkeği bozulan şeyleri tamir etmeye ya da yeni şeyler yaratmayı sever.

Bu arkadaşlar, alçakgönüllü olmayan bir şekilde hareketsiz ve rahat davranabilir. Hatta rahatlarına o kadar düşkünlerdir ki, tembel olarak değerlendirilebilirler.

Güvenilir, inatçı ve son derece gayretli bir Boğa erkeği; işte, arkadaşlıkta veya uzun süreli ilişki için mükemmel bir seçimdir.

İkizler

Parıldayan zekâsı ve cıvıl cıvıl davranışlarıyla; İkizler erkeği kafa karıştırıcı bir muamma olarak görülebilir.

İkizler burcu etkisi altında doğan insanlar, insan ruhu içindeki ikiliklerin birliğini temsil eder: karanlık ve aydınlık. Peki bu, İkizler erkeğinizin kötü ikizine dikkat etmeniz gerektiği anlamına mı geliyor?

İkizler enerjisini anlamak, kendi burcumuzdan bağımsız olarak, kendimizde taşıdığımız her iki yönü görme ve gerçekten benimseme ihtiyacımızı takdir etmekle ilgilidir. Hayatta önemli bir ders ve İkizler mükemmel bir öğretmendir.

Bu parlak zekalı, sivri dilli İkizler erkeği son derece çekici ve eğlenceli olabilir.

Genellikle neşeli, iyi huylu ve entelektüel olan enerjik İkizlre erkeği, sürekli değişen tutum ve görüşlerle sizi her zaman parmak ucunda tutacaktır.

Son derece serebral, fikirlerle dolu ve her zaman yeni keşifler yapmaktan heyecan duyan bir İkizler erkeği, bilgi öğrenmeyi ve paylaşmayı sever.

Aşık bir İkizler adamı her zaman olduğu gibi yine gizemlerle dolu olacaktır. Partilerden hoşlanıyor ve sosyal bir kişiliğe sahipseniz; İkizler erkeği ile oldukça mutlu olabilirsiniz.

Yengeç

Yengeç erkeğinin kişiliği çelişkilerle doludur. O, derinden önemsediği kişilere yumuşak, sevgi dolu, düşünceli ve besleyici olurken; kendisini inciten kişilere sert yüzünü gösterebilir.

Ay tarafından yönetilen Yengeç erkekleri, duyguları ile temas halindedir. Erkek arkadaşlarından çoğunun korktuğu romantizm ve ebeveynlik rolleri üstlenebilirler.

Çok hassas ve kolayca incinen Yengeç burcu erkeği, incindikten sonra size ikinci şansı vermeyebilir. Unutmayın ki onlar asla unutmaz.

Yengeç erkeği, geçmişe bağlıdır. Eski şeyleri ve nostaljiyi sever. Kendi anıları da onun için çok değerlidir.

Aslan

Spot ışığını bulmakta zorlanmayan Aslan erkeği, astrolojinide de ormanın kralıdır. Sosyal veya profesyonel olarak ilgi ve başarıyı sever.

Genellikle iyi niyetli olmasına rağmen, Aslan erkeğinin dayanılmaz bir gösteri ihtiyacı vardır. İlgiyi üzerinde hissetmek için sürekli savaşır.

Enerjik, neşeli ve biraz çocuksu olan Aslan erkeği çok eğlencelidir, çünkü hayatta olmayı gerçekten sever.

Güneş tarafından yönetilen Aslan burcu erkeği, canlı ve karizmatik kişilikleri ile etrafında manyetik bir etki yaratır ve son derece çekicidir.

Kendinizi bir Aslan erkeğinin bakışına bakarak bulmak, bir güneş ışığında durmak gibi hissettirebilir. Acak dikkat edin bu sıcaklık bağımlılık yapabilir! Bu yüzden ona dikkatlice bakmak için dikkatinin başka bir yerde olduğu anları seçin.

Hayattan daha büyük egolarını idare edebildiğiniz ve onları yönlendirmeye çalışmadığınız sürece Aslan erkekleri, nasıl yaşayacağını öğrenmek isteyen herkes için bir ilham kaynağıdır.

Aslan erkekler, ilişkide hem arkadaşlığını hem de bir ilişkinin ateşini isteyen tutkulu ve eğlenceli severler için doğru bir burçtur.

Terazi

Terazi erkeği inanılmaz derecede çekici, eğlenceli ve hızlı zekalıdır. Bu arkadaşlar genellikle uzun süreli proje ve ilişkilerde yer almazlar; pamuk şeker bulutları gibi ilişkiler, kariyer ve dostluklar arasında yüzmeye eğilimlidirler.

Dilinizde tatlı bir tat bırakırlar, ancak gerçekten durulmaya ve uzun ilişkiye karar veren nadir Terazi burcu erkeği vardır.

Cansız bir nesne (Terazi) tarafından temsil edilen tek burç olarak Terazi erkeği, gerçek hayatın sert açılarından ve derslerinden hiç hoşlanmaz.

Kararlar, sürekli olarak yanlış olanı yapmaktan ve uzun vadede kaçınılmaz olarak ortaya çıkacak bir sevgiliye bağlı kalmaktan korkan bir Terazi erkeği için zor olabilir. Yine de kararlı bir ilişki içindeyken, Terazi erkeği ideal bir sevgilidir.

Venüs tarafından yönetilen Terazi burcu erkeği, ilişkide oldukça romantiktir. Sanatsal veya zihinsel bir bağlantı kolayca kurabilir ve konuyu flört veya duygusal bir meseleye direkt getirebilir.

Bir Terazi adamı yalnız kalmaktan nefret eder. Kendisiyle ve duygularıyla yalnız kalmaktan ve onlarla uğraşmaktan korkar.

Başak

Merkür gezegeni tarafından yönetilen Başak erkeği inanılmaz derecede zekidir. Mutlaka, kendi kalabalık beyninin içeriğini organize etmenin bir yolunu bulur.

Dünyayı kendi özelliklerine uydurmaktan ve sürekli olarak zihninde yer alan aşırı düşünceyi ortaya çıkarmaya yardımcı olmak için huzurlu ve düzenli bir alan yaratmaktan mutluluk duyar.

Başak burcunda doğan kişiler, sorumluluk sahibi olmayı ve başkalarına hizmet etmenin yollarını bulmayı sever.

Detaylara takılan ve çoğu zaman kendinin en kötü eleştirmeni olan Başak erkekleri, genellikle küçük hataları çok önemser.

Başak kişiliğinin herhangi bir durumun tüm sonuçlarını kontrol etmek için yoğun bir istek duyar.

Başak erkeği genellikle cazibe ile doludur. İyi ve nazik tavırları ve doğal zarafeti ile kimilerine biraz garip gelen yönlerini telafi etmek için çok şey yapar.

Duygusal olarak, bir Başak burcu biraz soğuk olarak algılanabilir. Size tutkulu bir mektup yazmasa da, sizi sevdiğini mutlaka hissedersiniz.

Akrep

Akrep erkekleri, astrolojinin kötü çocukları olarak ün yapmıştır.

Akrep erkeklerinin ne planladığını hiçbir zaman bilemezsiniz.

Tutkulu, gizemli ve inanılmaz derecede romantiktir.

Bir Akrep erkeği ile uğraşırken insan cinselliğinin ve sevgisinin daha karanlık yönleri sıklıkla ön plana çıkar. Bu adamla tanıştığınız birkaç dakika içinde kendinizi en derin sırlarınızı açıklarken bulabilirsiniz.

Akrep erkekleri aşık olduğunda oldukça kıskançtır.

İhanete uğramış bir Akrep kuyruğunun zehirli sokması inanılmaz derecede acı verici olabilir, bu yüzden güvenlerini kazandıktan sonra onlara özen ve sevgi ile davranmak en iyisidir. Çünkü akrep erkeği oldukça zor unutur ve zor affeder.

Yay

Hiçbir şekilde kısıtlanmak, bu bağımsız, özgürlük seven arkadaşlara hitap etmez.

Yay burcu erkeği oldukça şanslıdır. İyi şansın gittikleri her yerde onları takip edeceğine güvenirler.

Eski masallardaki kahramanlar gibi, Yay erkeği de hayatın tuzaklarını bir maceraya çevirmeyi biliyor. Kendine olan güveni ile tüm zorlukların üzerinden de gelebiliyor.

Bu son derece kendi kendine yetebilen adamlar, duygusal olarak hayatlarına birini alırken zorlanır. Bunun nedeni özgürlüklerinin kısıtlanabileceği korkusudur.

Oğlak

Yaşamınızdaki Oğlak erkeği gizemli bir paradoks olabilir.

Genellikle soğuk, duygusuz ve ilgisiz olarak değerlendirilen, Oğlak erkeğinin sırrı, dünyadan koruması gerektiğini düşündüğü saf ve hassas kalbidir.

Bu adamlar çoğu insan tarafından alaycı veya nihilistik görülür.

Hedefe yönelik ve ebediyen iş odaklı Satürn yönetimindeki Oğlak adamları gözlerini, tırmanacakları tepenin zirvesinde tutarlar.

Aşırı ciddi ve kasvetli görünseler de, bu adamları tanıdıktan sonra, kendilerine en yakın olanları bile şaşırtan oldukça komik yönlerini göreceksiniz.

Oğlaklar karanlık komedileri severler ve en karanlık durumlarda bile gülmenin ve mizah bulmanın bir yolunu bulabilirlerse, yaşamın olumsuz yönleri üzerinde durmak için doğuştan gelen melankolik kıvrımlarını yönetebilirler.

Kova

Kova erkeği büyüleyici - ve genellikle kafa karıştırıcı - bir kişi olabilir.

O, birçok insanın merak ettiği türden bir adam ama çok az insan onu gerçekten anlıyor.

Kova erkeği çoğu zaman toplumun çoğundan uzaklaştırıldıklarını hisseder ve geleceğe ilişkin görüşlerini paylaşabileceği birkaç benzer fikirli birey bulduklarında ilişki yaşamaya karar verir.

Kova erkekleri genellikle parlak planlar ve kavramlarla dolu tuhaf dahiler olarak algılanırlar. Son derece çeşitli çevrelerde hareket eden sosyal kişiliklerdir.

Kova erkeği, nihai afrodizyak olarak zekayı seçenlerin oldukça sevdiği bir erkek tipidir. Bu adamlar genellikle oldukça komik bir yapıya sahiptir ve sınırsız bir mizah duygusu ile kaplıdır.

Bu adamlar toplumun standartlarına ve beklentilerine uymayı reddeden eksiksiz orijinallerdir. Bu yönleri, kıyafetlerinde, meslek seçiminde veya politik bakış açılarında yer bulsa da, asıl büyük ve farklı seçimi kendi gibi cesur ve zeki olan eşlerini seçerken yaparlar.

Balık

Balık burcu erkeği bir şairin kalbine ve mistik bir ruha sahiptir.

Bu Neptün tarafından yönetilen vizyonerler derinlere dalmayı severler ve hiçbir zaman sığ suda (duygusal, ruhsal veya entelektüel olarak) kalmaktan memnun olmazlar.

Küçük konuşmalar onlara göre değildir. İlk buluşmada bile bir Balık burcu erkeği; size kendiniz ve hayatınız hakkında saatlerce delici sorular sorar.

Hakkınızdaki her şeyi bilmelerine rağmen, onlar hakkında neredeyse hiçbir şey bilmediğinizi fark etmeniz biraz zaman alabilir.

Bir Balık erkeği, kartlarını kalbine çok yakın tutar. Gerçek kişiliğini sadece yanında güvende olduğunu hissettiği kişilere açıklar. Bu adamı tanımak genellikle yıllar alır.

Zodyaktaki son işaret olarak, Balık insanları en bilge ruhlardır. Çoğu insanın algılayabileceği veya anlayabileceği şeylerin ötesinde bir şeyler görme ve hissetme becerisine sahiptirler.