Estetik Burun Ameliyatı Neden Yapılır? Burun Estetiği Sonrası Nelere Dikkat Edilmelidir?

Burun estetiği tıpta Rinoplasti olarak adlandırılmaktadır. Hem estetik açıdan hem de sağlık açısından burun estetiği bazı durumlarda gerekli olmaktadır.



Burun Estetiği Nedir?



Rinoplasti veya Nazoplasti olarak bilinen burun estetiği estetik operasyonlar arasında en sık tercih edilen uygulamalardan birisidir. Burunda doğumsal olarak bulunan, sonradan oluşan veya travmalara bağlı olarak ortaya çıkan şekil bozukluklarının giderilmesi amacıyla yapılmaktadır. Şekil bozuklukları görsel açıdan rahatsızlık verdiği için burun estetiği tercih edilebilir. Fakat bazı durumlarda özellikle solunum bozukluğu olan kişilerde de burun estetiği uygulanmaktadır.



Burun estetiğinin hangi nedenle yapılırsa yapılsın ilk olarak burundaki solunum yolunun operasyon sonunda en iyi şekilde çalışabilir hale gelmesi hedeflenmektedir. Operasyon sonrasında burnun yeniden şekillendirilmesi ve şekil bozukluklarının giderilmesi gibi uygulamalar yapılabilir.



Estetik Burun Ameliyatı Neden Yapılır?



Burun estetiğinin yapılmasının nedenlerinden birincisi doğrusal veya sonradan oluşan şekil bozuklukları sebebiyle nefes alıp vermeye ilişkin problemlerin giderilmesidir. Özellikle şekil bozuklukları ciddi solunum sıkıntılarına yol açmaktadır. Şekil bozuklukları gözle görülebilir bir durumda olabilirken, burun içerisinde yer alan ve dışarıdan fark edilmeyecek bir durumda da olabilir.



Burun estetiğinin ikinci nedeni ise burun görünümünden rahatsızlık duyulmasıdır. Burundan rahatsızlık duyulması ve farklı bir buruna sahip olmak isteyen kişilerin tercih ettiği yollardan birisidir. Burunun kemik kısmındaki eğrilik veya çıkığın olması, kıkırdak yapısındaki şekil bozuklukları, burnun büyük olması veya burnun asimetrik olması burun estetiğinin nedenleri arasında yer almaktadır.



Burun Estetiği Sonrası Nelere Dikkat Edilmelidir?



Burun ameliyatlarının sonrasında genellikle burunda şişme ve ağrılar oluşmaktadır. Bu nedenle anestezinin etkisinin geçmesi beklenmeden hastalara ağrı kesici uygulamalar yapılmaktadır. Daha sonra ise doktorun verdiği ilaçlar aksatılmadan kullanılması gerekmektedir.



Burun estetiği sonrasında genellikle kişilerin yaklaşık 6 saat ayakta kalmaları önerilmemektedir. Ayağa ilk kalkıldığı zaman ise baş dönmesi ve gözde kararmalar olası bir durumdur. Bu nedenle ayağa ilk kalkındığı zaman kişilerin yanlarında birinin olması çok önemlidir.



Ameliyat sırasında ve ameliyat sonrasında genizden kan sızıntısı geçebilmektedir. Bu nedenle ertesi gün siyah renkli dışkı veya kanlı kusma görülmesi de normaldir. Ameliyat sonrasında eğer bir mide bulantısı yok ise yaklaşık 6 saat sonra su içilebilir. Çorba gibi sıvı gıdalar da yavaş yavaş tüketilebilir. Burun estetiği sonrasında genellikle sıvı gıdalı tüketimler önerilmektedir.



Kanamaların önlenmesi için yastıklar yüksek tutulmalıdır. Özellikle ilk 15 gün burun içerisine su çekilmemelidir veya sümkürülmemelidir. Bu süre içerisinde burun tıkalı kalır. Bu normal bir durumdur. Hedeflenen şeklin ta olarak yerine gelmesi için ise belirli bir süre gözlük takılması önerilmemektedir.



Burun Estetiği İyileşme Süresi Ne Kadardır?



Burun estetiği uygulaması sonrası iyileşme süresi hastalara göre değişkenlik göstermektedir. Genellikle hastalar 4 veya 6 saat içerisinde ayağa kalkarlar. 6 saat sonra bulantı yok ise yemek yemeye başlayabilirler. Bazı hastalar burun estetiği olduğu gün taburcu edilirken, bazı hastalar 1 geçe müşahede altında kalırlar.



Burun estetiği sonrasında buruna tamponlar yerleştirilir. Bu tamponlar yaklaşık 1 hafta sonra çıkarılır. Ameliyat sonrasında ise şişlik ve morluklar oluşabilir. Bunlar zamanla azalır. Böylece kişiler genellikle 10 gün sonra iş yaşamına geri dönebilirler.