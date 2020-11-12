Estetikle çekici bakışlara sahip olmak mümkün mü?

İdeal güzellik kriterleri arasında yer alan çekik ve badem şeklindeki gözler ve kalkık kaşlar birçok kişinin sahip olmak istediği bir görünümdür. Günümüzde ortalama 2,5 saat süren özel bir operasyon ile çekici bakışlara sahip olmak mümkün.

Bella Eyes estetiği ile kişinin göz ve kaş şekli yeniden şekillendirilerek yüzün daha enerjik, dinç ve estetik görünmesi sağlanabiliyor.

Nasıl Uygulanır?

Ortalama 2-2,5 saat süren endoskopik teknikler ile uygulanan Bella Eyes tekniğinde saçlı deride görünme ihtimali olmayan minimal kesiler açılır. Açılan bu minimal kesilerden hem göz hem de kaş şekline müdahale edilir.

İyileşme Süreci Nasıldır?

Uygulanan endoskopik teknik sayesinde iyileşme süreci oldukça hızlı ve zahmetsizdir. Hastanın cilt ve yaşam kalitesine göre ortalama çoğunlukla 1 hafta içinde iyileşme tamamlanır. Estetik operasyonun sonuçlar operasyonun hemen ardından ortaya çıkar.

Endoskopik teknik sayesinde göz çevresinde görünür bir kesi oluşmaz. Bella Eyes tekniği, sonuçları kalıcı olan, oldukça etkili sonuçlar elde edilmesini sağlayan modern bir tekniktir.

Hastanın ihtiyacına badem göz estetiği kaş ve yanak estetikleri birleştirilerek kombine operasyonlar yapılabilir. Orta yüz germe, yanak belirginleştirme ya da yanak küçültme, göz çevresi kırışık tedavisi gibi estetik yöntemleriyle de birleştirilebilir.

Op. Dr. Ufuk Askeroğlu