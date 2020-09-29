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29.09.2020 - 16:05 |

Estetikte son dönem trendler

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ufuk Askeroğlu, estetik cerrahideki son dönem trendlerini sizler için anlattı.

Estetikte son dönem trendler
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Estetik cerrahideki yeni trendler, her zaman ilerleme sağlayan bilimsel, tıbbi ve teknolojik gelişmelerle birlikte ilerler. İster invazif olmayan "ince ayarlar", ister daha fazlasını sunan cihazların ana hedefi daha enerjik, genç ve doğal bir görünüm sunmaktadır.

En yeni yüz estetiği trendlerinde botox ve dermal dolgu için yenilikçi kullanımlardan cilt sıkılaştırmadaki ilerlemelere kadar, çok sayıdaki cilt sorununu gidermek için minimal invaziv bir dizi gelişme var. Bunlar arasında yüz germe teknikleri, PRP ile cilt yenileme, yeni enjeksiyon ürünleri, lazerli teknikler,

Cilt gençleştirmedeki trendler

Nöromodülatörler ve hyaluronik asit gibi küçük miktarlarda katkı maddeleri ile PRP'nin kullanılması, cildin yüzeysel yapılarına mezoterapi sağlamak için uygulanan mikroiğneli yöntemler, daha önce sadece lazerle cilt yenileme ile elde edilen iyileştirmeleri yapabiliyor.

İleri lazerli cihazları; genel cilt gençleştirme ve cilt parlatmadan ince çizgilerin, kahverengi lekelerin, melasmanın, akne izlerinin ve istenmeyen dövmelerin tedavisine kadar her alanda kullanılmaya devam edecek.

Minimal invaziv ile yapılan kalıcı yüz germe operasyonlarında gelişmeler yaşanıyor. Çeşitli yöntemler ile orta yüz ya da komple yüz germe operasyonları minimal invaziv yöntemlerle görünen izler oluşturmadan başarıyla uygulanıyor. Özellikle enjeksiyon teknikleri ile etkili bir şekilde yok edilemeyen durumlar ve kalıcı sonuçlar isteyen kişiler için çok daha uygun bir seçenek olabiliyor.

Cilt sıkılaştırma uygulamaları

Cildin derinliklerinde kollajeni uyarmak için mikrofokuslu ultrason kullanılan ve sarkık, gevşek cildi önlemek ve tedavi etmek için cildi sıkılaştırıcı bir etkiye neden olan uygulamalar yapılabiliyor. Estetik cerrahide kullanılan bu yöntemler ile hastalar daha az invaziv gençleştirme seçeneklerine sahip olabiliyor.

Önleyici enjeksiyon uygulamaları

Botox ve dolgu maddelerinin minimal dozda kullanımı yaşlanmayı önleyici etkiler sağlıyor. Özellikle 20’li ve 30’lu yaşlarda proaktif olarak enjektabl kullanan hastalarda yaşlanma belirtileri daha geç yaşlarda ortaya çıkabiliyor. Nörotoksinlerin ve dolgu maddelerinin teknik gelişmelerinin daha uzun süre dayanması ve ciltte ek esneklik sağlaması sayesinde daha doğal sonuçlar elde etmek mümkündür. Önleyici prosedürlere ne kadar erken başlanırsa, ilerleyen yaşlarda daha az bakım gerektirecektir.

Yüz şekillendirme uygulamaları

Burun şekillendirme, göz kapağı sarkması gibi sorunlarda cerrahi yöntemler ile kalıcı sonuçlar sunulmaya devam ediliyor. Gelişen teknoloji sayesinde yüze en uygun burun tasarımı, en hızlı iyileşme süresi sağlayan ve en doğal görünümü sağlayacak yöntemler ile uygulanabiliyor.

Dudak, elmacık kemiği, çene dolgusu gibi yüzdeki hacim eksiklerine bağlı estetik sorunlarda da yine ameliyatsız enjeksiyon tekniklerinden faydalanılıyor. Kişiye özel dudak tasarımı, belirgin elmacık kemikleri ve çene ile çene konturu yüze daha estetik ve genç bir görünüm kazandırılabilir.

Aynı şekilde çene inceltme de uygulanan yüz şekillendirme estetikleri arasında yer alıyor. Özellikle massetter botoksu bunun en güzel örneği. Masseter kası, mandibula açısında (yani çene açısı) ağzın arkasında yer alır ve çiğneme sırasında harekete geçen kaslardan biridir. Botoksun hem maseter kasını (ana diş gıcırdatma kası) geçici olarak zayıflatmak hem de çene ağrısını iyileştirmek için kullanılmaktadır.  Kozmetik olarak botoks, masseter kasını inceltmek ve çenedeki kare görünümü azaltarak alt yüzün görünümünü yumuşatmak için kullanılabiliyor.

Vücut şekillendirmedeki trendler

Vücut şekillendirmedeki trendler kalıcı sonucu sağlayacak cerrahi ve cerrahi olmayan yöntemlerin ikisini birden kapsıyor.

Meme estetikleri, tam karın germe operasyonları için gelişmiş teknolojili cerrahi teknikler uygulanmaya devam ediyor.

Cerrahi olmayan teknikler ile karın, kalça, kol gibi bölgesel şekillendirmeler tercih edilirken ileri seviye hasarlarda karın germe cerrahi teknikler uygulanmaya devam ediliyor. Radyofrekans ve ısı kullanan cerrahi olmayan cilt sıkılaştırma seçenekleri hafif karın sarkmaları için uygulanan seçenekler arasındadır.

Popo şekillendirme estetikleri popülaritesini hiç kaybetmeyen estetik operasyonlardandır. Genellikle yağ alma ve yağ enjeksiyonu gibi ameliyatsız teknikler tercih ediliyor.

Estetik cerrahi her geçen gün modern yöntemler ile estetik sorunları çözmek için yeni seçenekler sunmaya devam ediyor. Sizi mutsuz ve rahatsız eden sorunlarınızı çözmek için estetik cerrahiden destek alabilir, alanında uzman estetik cerrahlardan durumunuza özel daha ayrıntılı bilgiler alabilirsiniz.

Estetikte son dönem trendler

Op. Dr. Ufuk Askeroğlu

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