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21.10.2020 - 15:00 |

Evcil hayvanı olanlar pandemide nelere dikkat etmeli?

Covid-19 virüsünün insanlardan evcil hayvanlara bulaşabildiği, ancak evcil hayvanlardan insanlara bulaştığına ilişkin bir kanıt olmadığı ve bulaşma riskinin son derece düşük olduğu bildirildi. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Ali Özön, evcil hayvanı olanların, kendileri gibi evcil hayvanları için de uyması gereken Covid-19 tedbirlerini sıraladı.

Evcil hayvanı olanlar pandemide nelere dikkat etmeli?
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Covid-19 virüsünün yaygınlaşması; “Evcil hayvanlarımızdan bize veya bizden onlara Covid-19 bulaşır mı?’ sorusu sıkça gündeme taşıdı. 

Bu sorunun uluslararası araştırmalara da konu olduğuna dikkat çeken Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Ali Özön, “Yapılan çalışmalara göre; kediler ve köpekler de dahil olmak üzere dünya çapında az sayıda evcil hayvanın, çoğunlukla Covid-19'lu kişilerle yakın temastan sonra, virüsle enfekte olduğu saptandı. Şu ana kadar virüsün insanlara evcil hayvanların derisinden, kürkünden veya kılından bulaşabileceğine dair hiçbir kanıt bulunamadı. Bu nedenle, evcil hayvanların Covid-19'u insanlara yayma riskinin son derece düşük.” dedi.  

Uzm. Dr. Ali Özön, corona virüslerin geniş bir virüs ailesi olduğuna dikkat çekerek, köpek ve kedi corona virüsleri gibi bazı corona virüslerin yalnızca hayvanları enfekte ettiğini ancak insanları enfekte etmediğini belirti. 

Enfekte evcil hayvanların hastalanabildiğini ya da herhangi bir semptomu olmayabileceğini ifade eden Özön, hastalanan evcil hayvanların çoğunun sadece hafif hastalığı olduğunu ancak ve tamamen iyileştiklerini söyledi. 

“Hastaysanız evcil hayvanlarınızı koruyun” 

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Özön, Covid-19 hastalarının, diğer bireylerle olduğu gibi evcil hayvanlarla olan temasının da kısıtlanması gerekliliğine işaret ederek, “Hastayken evcil hayvanınıza bakmanız veya hayvanların yanında olmanız gerekiyorsa, mutlaka maskenizi takın ve onlarla etkileşime girmeden önce ve sonra ellerinizi yıkayın. Evcil hayvanınızla sarılma, öpülme veya yalama, yiyecek paylaşma ve aynı yatakta uyumak gibi temastan kaçının. Covid-19 hastasıysanız ve evcil hayvanınız hastalanırsa, evcil hayvanınızı veteriner kliniğine kendiniz götürmeyin.” diye konuştu.  

Evcil hayvanınız varsa ne yapmalısınız? 

Uzm. Dr. Ali Özen, evcil hayvanı olanların dikkat etmesi gereken diğer konuları şöyle sıraladı:

*Hayvanları, yiyeceklerini, atıklarını veya malzemelerini elledikten sonra ellerinizi yıkayın. 

*Evcil hayvanınızın sağlığı hakkında sorularınız varsa veterinerinizle konuşun.

*5 yaş ve altı çocukların, bağışıklık sistemi zayıflamış kişilerin ve yaşlı yetişkinlerin bazı hayvanların taşıyabileceği mikroplardan hastalanma olasılığının daha yüksek olduğunu unutmayın. 

*Covid-19'u olan kişilerin virüsü hayvanlara yayma riski olduğu için, evcil hayvan sahipleri evcil hayvanlarının evlerinin dışındaki insanlarla etkileşimini sınırlamalı. 

*Kedileri mümkün olduğunca içeride tutun ve dışarıda serbestçe dolaşmalarına izin vermeyin. 

*Diğerlerinden en az 2 metre uzakta bir tasma ile köpekleri gezdirin. 

*Çok sayıda insanın toplandığı halka açık yerlerden kaçının. 

*Evcil hayvanlara maske takmayın. Maskeler hayvanınıza zarar verebilir. 

*Evcil hayvanlara diğer aile üyelerine yaptığınız gibi davranın. 

*Evcil hayvanların ev dışındaki insanlarla etkileşime girmesine izin vermeyin. 

*Evdeki bir kişi hastalanırsa, o kişiyi evcil hayvanlar da dahil olmak üzere herkesten ayırın.

 

 

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