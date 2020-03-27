Evde deneyebileceğiniz 4 doğal saç rengi açma yöntemi
Saç renginizden sıkılmış ve değişiklik arıyor olabilirsiniz. Ancak yapacağınız değişikliklerin saçlarınıza zarar vermesini önlemek en büyük önceliğiniz olmalı. Bunun için kimyasal maddelerden olabildiğince uzak durmanız gerekir. İşte evde deneyebileceğiniz 4 doğal saç açma yöntemi...
Saç rengi nasıl açılır?
Daha doğal geçişler elde etmek istiyor ve kimyasal ürünlerden uzak durmayı öncelik haline getiriyorsanız; aşağıdaki yöntemler tam size göre!
1. Papatya çayı
Boya ve kimyasal kullanmadan saç rengi açmanın vazgeçilmez yöntemidir papatya çayı. Bir avuç kadar papatya çayını ayırın ve 4 su bardağı su ile kaynatın.
Kaynatma işlemi bittikten sonra 10-15 dakika kadar iyice soğuması için bekleyin. Çay soğuduktan sonra saçınıza uygulayın. Bir süre güneşte beklerseniz etkisini daha hızlı görürsünüz.
2. Limon
İki limonu ortadan ikiye bölüp, bir kapta tuttuğunuz suyun içine sıkın. Elde ettiğiniz karışımı, isterseniz duş aldığınız sırada saç maskenizin içine katabilirsiniz.Tıpkı papatya çayı yönteminde olduğu gibi güneş, yine saç renginizin açılma sürecini hızlandıracak.
3. Tarçın
Tarçının saçınıza çok iyi geldiğini biliyor muydunuz?
Bir tutam tarçını saç kreminize ekleyin. Saçınıza sürün ve durulamayın. Bone takıp; uyuyun. Ertesi gün saçlarınızda doğal ışıltılar ile uyanacaksınız!
4. Soda
Soda, saçlarınızın rengini açmakta yardmcı olurken aynı zamanda ona sağlıklı ışıltılar da katacak.
Şampuanınızın içine biraz soda ekleyin ve saçınızı iyice yıkayın. Düzgün duruladığınızdan emin olun.