Evde kaldığımız süre boyunca fit olmak mümkün mü?

Bedenlerimizin ve zihinlerimizin iyi çalışması, kilo alımını önlemesi ve bu zorlu zamanlarda ruhlarımızın ayakta kalması için egzersiz yapmanın ve doğru beslenmenin önemi oldukça büyüktür.



Egzersiz ve doğru beslenme bağışıklık sistemimizin güçlü olmasına, enfeksiyonlara karşı daha dirençli durmasına ve iyileşme sürecinin hızlanmasına destek verir.



Bu nedenle, sosyal izolasyon sürecinde COVID-19 krizinin etkilerini azaltmak için ne yapmamız gerektiğini bilmeli ve evde kaldığımız için hareketsiz kaldığımız bu durumun uzun vadede bir kronik hastalık krizine katkıda bulunmaması için farklı yollar aramalıyız.



İyi beslenme sağlık için çok önemlidir. Özellikle bağışıklık sisteminin virüs ve enfeksiyonlar ile savaşması için gerek duyduğu gücü beslenmeden aldığı bilinir. Bu süreçte; taze gıdalara sınırlı erişim, sağlıklı ve çeşitli bir diyete devam etmeyi zorlaştırabilir. Ayrıca bu süreç potansiyel olarak yağ, şeker ve tuz bakımından yüksek olma eğilimi gösteren yüksek oranda işlenmiş gıdaların tüketiminde artışa neden olabilir.



Düzenli günlük yaşamda, birçok kişinin genellikle ev yapımı yemekler hazırlamak için zamanı yoktur. Evde daha uzun süre geçirmek, daha önce yapmak için zamanınız olmayan bu tarifleri yapma imkanı sunabilir. Serbestçe erişilebilen bilgilerin zenginliğinden yararlanın ve erişebileceğiniz malzemelerle denemeler yapın.



Mutlaka kahvaltı edin



Fit kalmanın en önemli sırlarından biri her sabah düzgün bir kahvaltı ile güne başlamaktır. Bu neden ile çok geç uyansanız bile güne mutlaka besin değeri yüksek gıdalar ile hazırlanmış bir kahvaltı ile başlamanızı öneririz. Kan şekerinizin yeterli seviyede tutmak, güne zinde başlamak ve vücudunuzun gün boyunca ihtiyaç duyacağı enerjiyi sağlamak için mutlaka kahvaltı edin.



Öğünlerinizi atlamayın

Öğünlerinizi ana ve ara olmak üzere dengeleyin ve yeterli besini aldığınızdan emin olmak için öğünlerinizi atlamayın. Öğünlerinizi atlamak, daha çok acıkmanıza ve gereğinden fazla besin tüketmenize neden olacaktır.

Vitaminlerinizi unutmayın

Vitaminlerinizi doğal yoldan, besinlerden almaya özen gösterin. Özellikle bu süreçte, bağışıklığınızı desteklemek adına A vitamini, E vitamini, B12, C vitamini, D vitamini ve K vitamini almaya özen göstermelisiniz.









