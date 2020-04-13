Diyet

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDiyet Haberleri Evde kaldığımız süre boyunca fit olmak mümkün mü?
13.04.2020 - 15:32 |

Evde kaldığımız süre boyunca fit olmak mümkün mü?

COVID-19'un yayılmasını sınırlamak için uygulanan kapsamlı sosyal izolasyon politikaları, çoğu insanın zamanlarını evde geçirmelerini sağlıyor. Sosyal izolasyon, fiziksel olarak aktif olmak için çok daha az fırsat anlamına gelir. Daha az spora imkan veren ev ortamı, kilo alma sürecini pekiştirecek oturma veya uzanma faaliyetleri için bolca fırsat sunuyor.

Evde kaldığımız süre boyunca fit olmak mümkün mü?

Bedenlerimizin ve zihinlerimizin iyi çalışması, kilo alımını önlemesi ve bu zorlu zamanlarda ruhlarımızın ayakta kalması için egzersiz yapmanın ve doğru beslenmenin önemi oldukça büyüktür.

Egzersiz ve doğru beslenme bağışıklık sistemimizin güçlü olmasına, enfeksiyonlara karşı daha dirençli durmasına ve iyileşme sürecinin hızlanmasına destek verir.

Bu nedenle, sosyal izolasyon sürecinde COVID-19 krizinin etkilerini azaltmak için ne yapmamız gerektiğini bilmeli ve evde kaldığımız için hareketsiz kaldığımız bu durumun uzun vadede bir kronik hastalık krizine katkıda bulunmaması için farklı yollar aramalıyız.

İyi beslenme sağlık için çok önemlidir. Özellikle bağışıklık sisteminin virüs ve enfeksiyonlar ile savaşması için gerek duyduğu gücü beslenmeden aldığı bilinir. Bu süreçte; taze gıdalara sınırlı erişim, sağlıklı ve çeşitli bir diyete devam etmeyi zorlaştırabilir. Ayrıca bu süreç potansiyel olarak yağ, şeker ve tuz bakımından yüksek olma eğilimi gösteren yüksek oranda işlenmiş gıdaların tüketiminde artışa neden olabilir. 

Düzenli günlük yaşamda, birçok kişinin genellikle ev yapımı yemekler hazırlamak için zamanı yoktur. Evde daha uzun süre geçirmek, daha önce yapmak için zamanınız olmayan bu tarifleri yapma imkanı sunabilir. Serbestçe erişilebilen bilgilerin zenginliğinden yararlanın ve erişebileceğiniz malzemelerle denemeler yapın.

Mutlaka kahvaltı edin

Fit kalmanın en önemli sırlarından biri her sabah düzgün bir kahvaltı ile güne başlamaktır. Bu neden ile çok geç uyansanız bile güne mutlaka besin değeri yüksek gıdalar ile hazırlanmış bir kahvaltı ile başlamanızı öneririz. Kan şekerinizin yeterli seviyede tutmak, güne zinde başlamak ve vücudunuzun gün boyunca ihtiyaç duyacağı enerjiyi sağlamak için mutlaka kahvaltı edin.

Öğünlerinizi atlamayın

Öğünlerinizi ana ve ara olmak üzere dengeleyin ve yeterli besini aldığınızdan emin olmak için öğünlerinizi atlamayın. Öğünlerinizi atlamak, daha çok acıkmanıza ve gereğinden fazla besin tüketmenize neden olacaktır.

Vitaminlerinizi unutmayın

Vitaminlerinizi doğal yoldan, besinlerden almaya özen gösterin. Özellikle bu süreçte, bağışıklığınızı desteklemek adına A vitamini, E vitamini, B12, C vitamini, D vitamini ve K vitamini almaya özen göstermelisiniz.



Evde kaldığımız süre boyunca fit olmak mümkün mü

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

İş hayatınızda daha fazla sorumluluk almak isteyeceğiniz zamanlar içindesiniz. Üstlerinizle olan iletişiminiz gündeminizi etkileyebilir. Hedeflerinize ulaşmak için ciddiyetle çalışacaksınız. Öğle saatlerinde sezgilerinize daha çok güvenebilirsiniz. Gün içinde annenizle zaman geçirmek size iyi gelebilir. Gizli kalmış konular açılabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni ufuklara açılmak için hevesli bir gündesiniz. Sorumlu olduğunuz konularda daha gerçekçi davranabilirsiniz. Çalışma hayatınızda yeni şeyler öğrenmek sizi daha ileriye taşıyacaktır. Uluslararası konular gündeminizi meşgul edebilir. Gün için de paylaşımda bulunmak için organizasyonlar yapabilirsiniz. Akşam saatlerinde duygusal konular ön plana çıkabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Endişe duyduğunuz konular gündeminizi meşgul edebilir. Çalışma hayatınızda tamamlanması gereken konularda detaylarla ilgilenmeniz gerekebilir. Ortaklı para konularına ciddiyetle yaklaşmanız gereken zamanlar var. Parasal konularda yenilenmeye gidebilirsiniz. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar sizi etkileyebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İkili ilişkilerde denge arayışında olabilirsiniz. Açık düşmanlarınıza karşı dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Gün içinde yapacağınız anlaşmalar gündeminizde önemli bir yer tutabilir. Sorumlu olduğunuz konuları düzeltmek ve daha iyi hale getirmek için uğraşı içinde olabilirsiniz. Öğle saatlerinde hayal gücünüzü kullanmanız işleri kolaylaştırabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınız sizi plan ve program yapmaya itebilir. Uğraştığınız işlerdeki eksikleri tamamlamak için zaman bulabileceksiniz. Sizi yoran ve yıpratan koşullara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Öğle saatlerinde kendinize zaman ayırabilirsiniz. İşte hizmet aldığınız kişiler gündeminizi etkileyebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendinizi daha rahat ifade edeceğiniz zamanlar var. Aşk gündeminizi etkileyebilir. Gün içinde keyif aldığınız şeyler için harcama yapabilirsiniz. Öğle saatlerinde sanatsal uğraşlar içinde olmak isteyebilirsiniz. Çocuklarla zaman geçirmek size iyi gelecektir. Akşam saatlerinde gizli kalmış olaylarla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ailevi konular gündeminizi meşgul edebilir. Eskide kalmış olaylarla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Öğle saatlerinde kendi iç sesinizi dinlemek daha kolay olabilir. Sorumlu olduğunuz konulara ciddiyetle yaklaşabilirsiniz. İşlerinizi düzeltip daha iyi hale getirmek için çabalayabilirsiniz. Akşam saatlerinde duygusal paylaşım içinde olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde iletişim yönünden hareketli bir gündeminiz olabilir. Yakın çevrenizle ilgili gelişmelerden etkilenebilirsiniz. Yapacağınız sözleşmelerde detaylar ön plana çıkabilir. Sorumlu olduğunuz konularda eksiklikleri tamamlamak için daha fazla çalışmanız gerekebilir. Akşam saatlerinde duygu derinliği içinde olacağınız zamanlar var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Maddi kaynaklarla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bütçeleme yapmak ve harcamalarınızı düzene sokmak sizi rahatlatacaktır. İş hayatınızda sorumlu olduğunuz konuları daha iyi hale getirmek için çalışabilirsiniz. Gün içinde başkalarından alacağınız desteklerle daha rahat ilerleyebilirsiniz. İşlerinize ciddiyetle yaklaşacaksınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde kişisel yönden önem verdiğiniz konulara dikkatinizi verebilirsiniz. Yeni başlangıçlar yapmak için hayal kuracağınız zamanlar var. Sezgilerinizle olayların üstesinden gelebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda ciddiyetle eğileceğiniz bir gündesiniz. Akşam saatlerinde gizli kalmış konular gündeme gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün bilemediğiniz konular gündeminizi meşgul edebilir. İlişkide olduğunuz insanlara karşı kontrolünüzü kaybetmemeye özen gösterin. Öğle saatlerinde kendinizi daha fazla bulanık hissedebilirsiniz. Kabullenme içine gireceğiniz zamanlardasınız. Sizi hapseden kontrol dışı olaylardan rahatsızlık duyabilirsiniz. Akışta kalın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde gelecek beklentilerinizle ilgili yeni gelişmeler yaşayabilirsiniz. Sosyal konular gündeminizi meşgul edebilir. Arkadaşlarınızla paylaşım içinde olmak isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konuları düzeltmek ve daha iyi hale getirmek için çaba sarf edebilirsiniz. Akşam saatlerinde sevdiklerinizle güven ve paylaşım içinde olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Beste Sırapınar
Beste Sırapınar"Anne Korona ne demek?"
Beste Sırapınar
Beste Sırapınar"Anne Korona ne demek?"
Avukat Yaşar Öksüz
Avukat Yaşar ÖksüzBoşanmada tanıma ve tenfiz
Astrolog Seçkin İlbuğa
Astrolog Seçkin İlbuğaAy Oğlak: Beni sevmeye vaktiniz var mı?
Esra Kemer
Esra KemerOnline mülakatlara hazırlık
Op. Dr. Güncel Öztürk
Op. Dr. Güncel ÖztürkGöz kapağı dolguları
Uzm. Klinik Psk. Özlem Şen Baysal
Uzm. Klinik Psk. Özlem Şen BaysalAlışkanlıklar nasıl oluşuyor?
Nur Demir
Nur DemirMuhyiddîn Arabî’ye göre rüya
Uzman Fizyoterapist Mehmet Ünal
Uzman Fizyoterapist Mehmet ÜnalHomosistein
R.Hakan Kırkoğlu
R.Hakan Kırkoğluİç gücümüzü kazanmak
En Çok İzlenen Videolar
Evde oyun hamuru yapıyoruz!Evde oyun hamuru yapıyoruz!
Diş eti hastalıklarının önlenmesi için yapılması gerekenlerDiş eti hastalıklarının önlenmesi için yapılması gerekenler
Gut hastalığı nedir, nasıl tedavi edilir?Gut hastalığı nedir, nasıl tedavi edilir?
Gülüş tasarımı nedir, nasıl uygulanır?Gülüş tasarımı nedir, nasıl uygulanır?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Meyve kurularının faydaları - Hangi kuru meyve neye iyi gelir?

Meyve kurularının faydaları - Hangi kuru meyve neye iyi gelir?

Son kullanma tarihi geçen bu besinleri sakın atmayın! Yeniden tüketebilirsiniz...

Son kullanma tarihi geçen bu besinleri sakın atmayın! Yeniden tüketebilirsiniz...

Evde kaldığımız süre boyunca fit olmak mümkün mü?

Evde kaldığımız süre boyunca fit olmak mümkün mü?

Esperro Kahve sağlık çalışanlarının yanında

Esperro Kahve sağlık çalışanlarının yanında

Sıradaki Haber