Evde yapacağınız saç maskesine mutlaka katmanız gereken bileşenler
Saç maskeleri, bakım çabalarınızı bir sonraki seviyeye taşıyan yağlar ve diğer nemlendiricilerle dolu onarıcı ve besleyici saç ürünleridir. Saç maskeleri saçınızı onarmaya yardımcı olurken gelecekte meydana gelebilecek herhangi bir hasarı da önleyebilir. İşte saçlarınızda harikalar yaratabilecek bileşenleri bir listesi...
1. Hindistan Cevizi Yağı
Hindistan cevizi yağı, orta zincirli yağ asitleri ve laurik asit ile saça nüfuz eden son derece besleyici doğal bakım sağlayan bir maddedir. Bu asitler saç yüzeyinize nüfuz ederken; saçınızdaki yağ, mineral ve vitamin içeriğini arttırır. Tüm saç tipleri için harika bir saç besleyicidir.
2. Argan Yağı
Argan yağı saçlarınızı yumuşatmaya, nemlendirmeye ve korumaya yardımcı olur. Saçınız hangi tür olursa olsun; saça parlaklık, parlaklık ve nem veren vitaminler, mineraller ve yağ asitleri ile doludur.
3. Shea Yağı
Shea yağı, stereik, oleik ve linoleik asit gibi faydalı yağ asitlerinin yanı sıra vitaminler, mineraller ve kateşinler ile doldurulur.
4. Bal
Bal, saçlarınızda kullanmak için çok yönlü, oldukça faydalı bir maddedir. Antioksidanlarla doludur, antibakteriyel özelliklere sahiptir ve sizin için mükemmel mineraller ve vitaminler içerir. Bal, kırılma problemi yaşayan saçlarda oldukça etkilidir.
5. Avokado Yağı
Avokado, E Vitamini, potasyum, lesitin, yağlı klorofil gibi birçok sağlıklı bileşene sahiptir. Saçlarınızı mattan parlaklığa çabucak kavuşturabilen hafif bir yağdır.
6. Yeşil Çay
Yeşil çay antioksidanlar, vitaminler ve minerallerle doludur. B vitaminleri, folat, polifenoller ve amino asitler içerir. Saçınızı yenilemek için shea yağı ile mükemmel uyum sağlar.