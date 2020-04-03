Evde yapacağınız saç maskesine mutlaka katmanız gereken bileşenler

1. Hindistan Cevizi Yağı



Hindistan cevizi yağı, orta zincirli yağ asitleri ve laurik asit ile saça nüfuz eden son derece besleyici doğal bakım sağlayan bir maddedir. Bu asitler saç yüzeyinize nüfuz ederken; saçınızdaki yağ, mineral ve vitamin içeriğini arttırır. Tüm saç tipleri için harika bir saç besleyicidir.

2. Argan Yağı



Argan yağı saçlarınızı yumuşatmaya, nemlendirmeye ve korumaya yardımcı olur. Saçınız hangi tür olursa olsun; saça parlaklık, parlaklık ve nem veren vitaminler, mineraller ve yağ asitleri ile doludur.



3. Shea Yağı



Shea yağı, stereik, oleik ve linoleik asit gibi faydalı yağ asitlerinin yanı sıra vitaminler, mineraller ve kateşinler ile doldurulur.



4. Bal



Bal, saçlarınızda kullanmak için çok yönlü, oldukça faydalı bir maddedir. Antioksidanlarla doludur, antibakteriyel özelliklere sahiptir ve sizin için mükemmel mineraller ve vitaminler içerir. Bal, kırılma problemi yaşayan saçlarda oldukça etkilidir.

5. Avokado Yağı



Avokado, E Vitamini, potasyum, lesitin, yağlı klorofil gibi birçok sağlıklı bileşene sahiptir. Saçlarınızı mattan parlaklığa çabucak kavuşturabilen hafif bir yağdır.

6. Yeşil Çay



Yeşil çay antioksidanlar, vitaminler ve minerallerle doludur. B vitaminleri, folat, polifenoller ve amino asitler içerir. Saçınızı yenilemek için shea yağı ile mükemmel uyum sağlar.





