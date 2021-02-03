Evde Yeni Doğan Bebek Bakımı Nasıl Yapılır? Yeni Doğan Bebek Bakımının Püf Noktaları...

Anne ve babalar, genellikle bebekleri ilk doğduğu zaman ona yetememekten ve iyi bir ebeveyn olamamaktan endişe duyar. Fakat ebeveynler, bebeklerinin ihtiyaçlarını anlama konusunda doğal bir donanıma ve yeteneğe sahiptir. Biraz bilgi ve pratiklik kazandıktan sonra kendinizi daha rahat hissedeceğinizi unutmamalısınız.

Yeni Doğan Bebek Bakımının Püf Noktaları

Yeni doğan bebekler, günün büyük bir çoğunluğunu uyuyarak geçirir. Günlük 12-18 saat arası uyuyan yeni doğan bebekler, ilk haftalarda anne karnından yeni bir dünyaya adapte olmaya çalışır. Bu dönemde bebeklerin uyku düzeninden söz edilemez. Bebek sık sık acıktığı için annesini emmek üzere uyanır.

Eskiden bebeğin uyanıp ağlaması beklenirken günümüzde ise, bebeğin kan şekerinin düşmemesi için belli bir düzen içinde emzirilmesi tavsiye ediliyor. Özellikle bebeklerin ilk 1 ay boyunca 2 saatte 1 emzirilmesi ve bu düzenin en fazla 3 saatte 1 olması söyleniyor. Bebeklerin gündür ve gece farklı beslenme programı bulunuyor. Bebeğin uykusu ilk 3 aydan sonra düzene girmeye başlar.

Yeni Doğan Bebeğin Beslenmesi Nasıl Olmalıdır?

Uzmanlara göre ilk 6 ay boyunca yeni doğan bebeklere sadece anne sütü verilmesi gerekir. Özellikle de ilk ağız sütü ismi ile de bilinen kolostrum, diğer sütlere göre daha yağsız ve kurudur. Yeni doğan anne, az da olsa bebeğini emzirmelidir. İlk emzirmede alınan ilk ağız sütü, bebeği çeşitli hastalıklara ve enfeksiyonlara karşı korumaya yardımcı olur. Bebek hastaneden taburcu edildikten sonra her 2 saatte bir emzirilmesi önerilse de bebek her emmek istediği zaman emzirilmesi oldukça önemlidir.

Yeni Doğan Bebeğin Tuvalet İhtiyacı

Bebek, ilk doğduğu aylarda günde 6-8 kere dışkı yapabilir. Sadece anne sütü ile beslenen bebeklerin dışkısı yeşil renkli ve yumuşaktır. İlerleyen zamanlarda sarılaşacak olan dışkı zamanla katılaşır. Bebeğin idrar sayısı, 6-8 defayı bulabilir. Bu da bebeğinizin sağlıklı ve yeteri kadar beslendiğinin göstergesidir. Yaz aylarında sıcak havanın artması ile birlikte kapalı olan bez ya da yanlış bezlenme nedeni ile oluşan pişik, pek çok annenin karşılaştığı bir sorundur. Pişiği önlemek için pişik kremlerini bebeğinizin cildine sürebilirsiniz.