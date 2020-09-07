Evelik Otunun Faydaları Nelerdir? Evelik Otu Bitkisi Nerelerde Kullanılır?

Halk arasında pek çok farklı isim ile bilinen evelik otu, ıspanağa benzeyen şifalı bir bitkidir. Geçmişi yüzyıllar öncesine dayanan evelik otu, pişirilerek tüketilebilir. Bunun yanı sıra evelik otundan özel çay yapılabilir ya da salata olarak da tüketilebilmektedir.

Evelik Otunun Faydaları Nelerdir?

Daha çok su kenarlarında özel olarak yetiştirilmekte olan evelik otunun eski Mısır dönemlerine kadar uzanan büyük bir geçmişi bulunuyor. Ispanağa benzerliği ile dikkat çeken bitki, özellikle alışveriş marketlerinde ıspanak zannedilerek satın alınabilmektedir. Çeşitli hastalık ve sorunlara iyi geldiği bilinen evelik otunun insan sağlığı için faydaları şu şekilde sıralanmaktadır:

- İştah açıcı özelliğe sahip olan evelik otu, özellikle kilo alamayan ve yemek istemeyen küçük çocuklar için doğal bir ilaç takviyesidir.

- Vücuttaki zararlı toksin maddeleri atmaya yarımcı olan evelik otu, anti bakteriyel etkiye sahiptir. Buna göre vücuttaki akciğer ve karaciğerde meydana gelen toksinlerin atılmasında yardımcı olmaktadır.

- Kadınlarda sıkça görülen adet sancılarının hafiflemesini ve ağrıların azalmasını sağlayan evelik otu, bunun yanı sıra emziren anneler ve bebekleri içinde doğal ilaç kaynağıdır. Anne sütünün artmasında büyük oranda yardımcı olur.

- İshale karşı büyük savaşçı olan evelik otu, kökünün kaynatılması ve tüketilmesi sonrasında meydana gelen ishalin yok olmasını sağlar. Bu özelliği içerisindeki çözücü asit sayesinde gerçekleştirmektedir.

- Geçmiş yıllardan beri farklı amaçlar için kullanılan evelik otu, çeşitli dönemlerde meydana gelen alerjik sorunların çözülmesini sağlar.

- Deri yüzeylerinde görülen yara ve lekelerin yok olmasını sağlayan evelik otu, kaşıntı ve egzama içinde bitkisel ilaç deposudur.

- Kemik hastalıkları tedavisinde kullanılan evelik otu, romatizma sorunları ve kadın hormonlarını düzeltmede oldukça etkilidir. Bunun dışında evelik otu bazı kadın hastalıkları içinde büyük yardımcı bitkidir.

Evelik Otu Bitkisi Nerelerde Kullanılır?

Evelik otu bitkisinin kullanım alanlar oldukça geniştir. İlk olarak bitkinin cilt yara ve lekelerinde kullanılabilmesi mümkündür. Bunun dışında ishal ve kemik hastalıklarında kullanılabilen evelik otu bitkisi, özel çay haline getirilerek de kullanılabilmektedir. Vücudun cilt ve farklı noktalarında tedavi içinde kullanılabilen bir bitkidir. Yara ve cilt lekeleri için kullanmak için özel macun haline getirilen evelik otu bitkisi, macunun kürünün ilgili cilt üzerine sürülmesi sonucunda kullanımı gerçekleşmektedir.

Evelik Otu Çayı Nasıl Yapılır?

Evelik otunun kökünün ve yapraklarının tüketilerek kullanılabilmesinin mümkün olduğu kadar, çay yapılarak da kullanımı mümkündür. Evelik çayının hazırlanışı ise oldukça basittir. İlk olarak evelik otunun kökü ve yapraklarının kurutulması, daha sonra da bir yemek kaşığı kadar kurutulan otun sıcak suya koyulması gerekmektedir. Sıcak suya koyulan otun yaklaşık 5 dakika kadar bekletilmesi sonrasında özel şekilde süzülmesi ve sonrasında tüketilmesi yeterlidir.

Evelik Otu Bitkisinin Zararları Var mı?

Çeşitli yararları ve faydaları bulunan evelik otu bitkisinin, diğer bitkisel ilaçlarda olduğu gibi yanlış kullanım sonucunda bazı yan etkileri bulunmaktadır. Aşırı kullanım sonrasında sindirim sisteminin tahrip olmasına ve vücuttaki sıvı kaybına neden olabilmektedir. Bu nedenle kullanım öncesinde bir doktora başvurulması tavsiye ediliyor.