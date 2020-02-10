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10.02.2020 - 11:37 |

Evi canlandıran tasarım: Puantiye

Tekstilden, duvara, mobilyalarınızdan, tabak ve fincanlarınıza kadar sayısız yerde kullanabileceğiniz puantiye deseni, evinize ayrı bir şıklık ve enerji katacak. Sizin için evinizin farklı noktalarında uygulayabileceğiniz puantiye tasarımlı dekorasyon önerilerini paylaştık.

Evi canlandıran tasarım: Puantiye

Evinizin birçok alanında uygulayabileceğiniz sayısız dekorasyon önerileri bulunuyor. Bunlardan biri de puantiyeli tasarımlar.
Özellikle dekorasyonu bütünlük deyince aklınıza sıradanlaşmış düz tasarımlar geliyorsa, artık bunlardan uzak durmanın vakti geldi. Tekstilden, duvara, mobilyalarınızdan, tabak ve fincanlarınıza kadar sayısız objede kullanabileceğiniz puantiyeli yani benekli tasarımlar, evinize farklı bir dokunuş sağlayacaktır. Kendine has enerjik bir havası olan ve evinizi canlandıran puantiye tasarımlar yine de kullanımı zor desenler arasındadır. Fazla tekrarlandığında, yanlış parçalarla kullanıldığında tadı çabuk kaçabilir. Peki, doğru puantiye tasarımı nasıl yapılır? Evinizin hangi alanlarında puantiye tasarıma yer verebilirsiniz?

Fon olarak kullanabilirsiniz

Sevdiğiniz fakat gözünüzü yormasından ya da abartmaktan korktuğunuz desenleri kullanmanın en kolay ve risksiz yollarından biri  onları fonda tercih etmektir. Zebra, leopar ve çiçek gibi desenlerde geçerli olan bu kural puantiye için de uygulanabilir. TV ünitesi arkasında kullanabilir ya da mutfakta da tercih edebilirsiniz. Özellikle mutfak dolaplarınızın bir kısmını puantiye desenli duvar kağıtlarıyla kaplatabilirsiniz.

Mobilyalar

Hem yastık kılıflarınız hem koltuk örtüleriniz hem de perdeleriniz üzerinde kullanabileceğiniz bu tasarımlar, düz renkler yerine bir hareketlilik katacaktır.

Evi canlandıran tasarım: Puantiye

Nötr renklerle kullanmayı tercih edin

İddialı desenleri çok göze batırmadan kullanmanın bir diğer yolu da, daha nötr ve açık tonlardaki alternatiflerine yönelmektir. Bej, açık gri, pudra ve pastel renkler puantiye ile birleştiğin de dengeli bir görüntü yakalamanıza yardımcı olacaktır.

Dağınık puantiye tercih edin

Abartılı bir görünümü önlemek için sık desenli puantiye yerine daha dağınık puantiyeli tasarımlara yönelebilirsiniz.

Çizgili desenlerle kullanabilirsiniz

Puantiyenin en sevdiği desenlerden biri de çizgili tasarımlar! Bu ikilinin evinizde harika bir uyum yakaladığına şahit olacaksınız!

Nevresim ve battaniye gibi ürünlerde yer verin

Puantiye tasarımı dekorasyonunuza dahil etmekten çekiniyorsanız, daimi olmayan ve  kaldırabileceğiniz parçalarda kullanabilirsiniz. Özellikle yatak odası bunu yapmak için ideal mekanlardan biridir. Salon için ise koltuk şalları için bu önerimizi uygulayabilirsiniz.

Evi canlandıran tasarım: Puantiye

Dekoratif ürünler 

Tabak, fincak ve benzeri ürünlerinizde çiçek vb. tasarımların dışında puantiye desenler hoş bir görüntü yaratacaktır. Banyo, mutfak ve oda dekoratif ürünleri için de oldukça çekici olan puantiye tasarımları, örtülerinizin üzerinde de kullanabilirsiniz. Hareketlilik katacak olan bu tasarımları masa örtülerinde ya da tabak altlığı olarak kullanılan örtülerde de yer verebilirsiniz.

 

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