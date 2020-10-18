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18.10.2020 - 15:41 |

Evlilik Teklifi Sözleri 2020 - Evlenme Teklifi Ederken Kullanabileceğiniz Kısa Mesajlar Ve Sözler

Her ne kadar iki taraf da artık evleneceklerini bilseler bile, bunu sözlere dökmek her şeyden önemlidir. Hatta hiç umulmayan bir anda dile getirilecek olan güzel evlilik teklifleri, karşı tarafı etkileyerek kabul etmesine olanak tanıyabilir. İşte evlilik teklifi sözleri 2020 evlenme teklifi ederken kullanabileceğiniz kısa mesajlar ve sözler.

Evlilik Teklifi Sözleri 2020 - Evlenme Teklifi Ederken Kullanabileceğiniz Kısa Mesajlar Ve Sözler
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Pek çok insan evlilik teklif ederken hangi cümleyi kurması gerektiğine dair araştırma gerçekleştirir. Burada önemli olan hitap yeteneğini kullanarak ele alınacak sözler ile romantik ve duygusal bir an yaratmaktır. Bir ömrü beraber geçirmek istenen kişi için söylenecek olan o büyülü sözler, bir hayat boyu hatırlanacak ve hiç unutulmayacak. Bu sebepten dolayı evlilik teklifi için kullanılacak olan sözleri dikkatli bir şekilde seçmek büyük öneme sahiptir.

Evlilik Teklifi Sözleri 2020

Günümüzde evlilik teklifi sözleri kişisel tercihlere göre farklılık yaratıyor. Mesela romantik sözler kullanabilir ve duygusal bir an yaratılabilir. Aynı zamanda komik evlilik teklifleri ile böylesi güzel bir an neşeli bir hale getirilebilir. Tabii ilginç evlilik teklifleri de yine son dönemlerde çiftlerin birbirine hitap ettikleri harika sözlerden oluşur. Burada önemli olan hem sözleri söyleyecek kişinin hem de karşı taraftaki kişinin karakterini iyi anlamalıdır. Böylece Doğru sözleri bularak harika bir evlenme teklifi etmek mümkün.

Romantik Evlenme Teklifi Sözleri

Eğer romantik bir evlenme teklifi edilmek isteniyor ise bu çok zor değil. Çünkü bu yollardan geçmiş ve tecrübe edilmiş pek çok kişinin kurduğu harika sözler bulunuyor.

- Gözlerimi her sabah yanında açmak istiyorum.
- Her günü, her saati ve her saniyeyi seninle beraber geçirmek istiyorum.
- Geceleri uykum kaçtığı zaman benimle aynı tavana bakar mısın?
- Hayat boyu bu filmin başrolünde benimle beraber olmak ister misin?
- Son nefesime kadar gözlerinin içine bakarak yaşamama izin verir misin?
- Birlikte yaşamak değil, beraber yaşlanmak istiyorum!

Komik Evlenme Teklifleri

Eğer evlilik teklifi edilecek kişinin mizah anlayışı güçlü ise, komik evlenme teklifleri ile harika bir gün geçirmek mümkün. Bu konuda evlenme teklif edilecek kişinin beklentisini karşılayacak harika ve komik evlenme teklifleri arasından seçim yapmak mümkün.

- Benimle aynı evin faturasına, ‘oha’ der misin?
- Ben tek maaşla geçinmekte zorluk çekiyorum, evimin ikinci maaşı olur musun?
- Benimle evlenmezsen eğer ben seninle evlenirim!
- Müsaitsen evlenebilir miyiz?
- Aşkım sen sürekli olarak bizim evde kalıyorsun artık evlensek mi?

İlginç Evlenme Teklifleri

Sevgiliyi şaşırtmak ve sıra dışı bir evlenme teklifi edebilmek için ilginç evlenme teklifleri arasından tercih yapılabilir. Üstelik bu teklifler hayat boyunca hatırlanacak ve asla unutulmayacak harika bir anı bırakabilir.

- Benimle hayat boyu, ‘Arka Sokaklar’ izlemeye var mısın? (Çünkü hiç bitmeyecek gibi duruyor.)
- Benimle beraber Halley kuyruklu yıldızının geçişini izler misin? (Bir sonraki geçiş tarihi 2061 yılı)
- Toplumdan dışlanmamak için hukuki bir işlem ile medeni kanun hükümlerine göre benimle evlenir misin?

Evlenme Teklifi Ederken Kullanabileceğiniz Kısa Mesajlar ve Sözler

Aynı zamanda evlilik teklif ederken kullanılabilecek kısa mesajları ve sözleri bulunmaktadır. Özellikle sadelikten yana olanlar için bazı kısa mesaj ve sözler üzerinden evlenme teklifleri bulunuyor.

- Hayatını hayatıma katar mısın?
- Soyadımı soyadına ekler misin?
- Hatıram yerine hayatın olur musun?
- Bana bir ömür boyu katlanmaya ne dersin?

 

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