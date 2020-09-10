Exotic Shorthair Özellikleri Nelerdir? Yavru Egzotik Shorthair Kedisinin Bakımı Nasıl Yapılır?

Exotic Shorthair, büyüleyici bakışları, ilginç görünümleri ve sadık oluşu ile dünyanın en popüler kedi ırkları arasında yer alır. İlk olarak 1986 yılında keşfedilen bu kedi, 1995 yılınca cins olarak kabul görmüştür.

Yavru Egzotik Shorthair Kedisinin Bakımı Nasıl Yapılır?

Egzotik Shorthair kedisinin bakımı, yoğun tüy yapısı nedeni ile çok önemlidir. Haftada birkaç gün tüylerini tarayarak ölü tüylerinden arınmasını sağlayabilirsiniz. Egzotik Shorthair kedi cinsinde ağız sağlığı çok önemlidir. Bu nedenle diş formalara işlemini bir ritüel haline getirebilirsiniz. Bu sayede ağızda oluşabilecek bakteri ve mikroplardan kedinizi korumuş olursunuz.

Egzotik Shorthair kedi türü için kaliteli bir yaşam sürebilmesi, uzun ve sağlıklı yaşayabilmesi için doğru ve kaliteli mama ile beslenmesi çok önemlidir. Tercih edeceğiniz mamanın kedinizin yaşına uygun olmasına dikkat etmeniz gerekir. Vücut direnci ve bağışıklık sisteminin güçlü olmadı için kedinizin düzenli olarak aşılarını yaptırmanız gerekir.

Egzotik Shorthair Cinsinin Karakter Özellikleri

Egzotik Shorthair cinsi kediler, nazik, sevecen ve eğlenceli bir karaktere sahiptir. Aynı zamanda çok yaramazdır ve sürekli oyun oynamak ister. İnsanlarla iç içe olmayı ve sosyal yaşamayı çok severler. Egzotik Shorthair en sadık kedi türleri arasında yer alır. Zeki ve akıllı bir kişiliğe sahip olan bu kediler kolay eğitilebilir. Bu kedilerin getir/götür komutlarını çok kısa bir süre içinde öğrenip uygulamaya başladığı bilinir. Bu Özellikleri sayesinde çocuklu ailelerin tercihi olan bu kediler, sahibinin kucağında uzun saatler geçirebilir. Çocuklarla çok iyi anlaşan bu kediler, en yakın dostunuz olacak.

Egzotik Shorthair Cinsi Fiziksel Özellikleri

Egzotik Shorthair cinsi, Fars kedisine benzeyen tüy yapısı sebebi ile muazzam bir görünüme sahiptir. Kocaman kafası ve basık burnu ile diğer kedilerden farklı bir görünüme sahiptir. Dünyanın en sevimli kedileri arasında yer alan Egzotik Shorthair, kısa ve yoğun tüy yapısı ile dikkat çekiyor. Sevimli bir surat yapısına sahip olan bu kediler, küçük ve sakin olmaları sebebi ile apartmanda beslenmeye uygundur. Çok fazla ses çıkartmaz ve bağırmazlar. Bu sayede komşularınız ile ilişkileriniz bozulmaz.

Egzotik Shorthair kedisi, küçük kulakları, dolgun yanakları ve yuvarlak suratları ile dikkat çeker. Genelde orta ve büyük boylarda olan bu kediler, beyaz, mavi, siyah, kırmızı, leylak ve çikolata tüy renklerine sahiptir. Bunun yanında tekir ve duman gibi iki renkli türleri de vardır. Genellikle yaşam süresi 12 ve 15 yıl arası olan bu kedilerin sağlıklı ve uzun bir ömür sürmesi için iyi beslenmesi gerekir. Bu kedileri sahiplenmeye karar verdiyseniz bu kedi cinsini etkileyen kalıtsal bir hastalık olan polistik böbrek hastalığından haberdar olmanız gerekir. Bu hastalığı iyi araştırmalı ve kedi sahiplenirken temkinli davranmalısınız.

Bu kedilerin erkekleri 5-7 kg, dişileri ise 3-5 kg arasında değişir. Ses tonu sakin ve güzel olduğu için sizi rahatsız etmez. Kürkünde mat ve kalın desenler vardır. Bacakları kısa olsa da vücudu çok gelişmiştir. Ağızları küçük görünen sevimli bir yüz yapıları vardır. Kısa ve ince tüyleri nedeni ile peluş gibi bir kürk yapısına sahiptir. Bu nedenle bu kedileri sahiplenebilir ve bakmaya gönül rahatlığı ile karar verebilirsiniz.