Ezgi Fındık'tan cilt bakım sırları
Makyaj tüyoları ile tanıdığımız Ezgi Fındık, kariyerine başarılı bir 'influencer' olarak devam ediyor. Instagram'daki paylaşımları ile büyük beğeni toplayan Ezgi Fındık, cilt bakım sırlarını PembeNar okurları için paylaştı. İşte Ezgi'nin parlak ve pürüzsüz cildinin sırları...
Ezgi Fındık'ın cilt bakım rutininin olmazsa olmazı; temizlik! Sabah ve akşam olmak üzere cilt bakım rutinine mutlaka derinlemesine temizliği ekliyor. Cildini temizlemek için yüz temizleme jellerinden ve yüz toniklerinden yararlanıyor. Cildini temizleme jelleri ile temizledikten sonra ikinci aşamaya geçip; bir pamuk yardımı ile cildine uyguladığı tonikler ile derinlemesine temizlik sağlıyor. Salisilik asit ve sitrik asit içerikli formüller Ezgi Fındık'ın vazgeçilmezleri arasında.
Ezgi Fındık, cildini temizledikten sonra mutlaka nemlendiriyor. Ezgi, nemlendiricilerin özelliklerini mevsimsel cilt ihtiyaçlarına göre belirlediğini söylüyor. Gözaltlarına anti yorgunluk kompleksi sayesinde kan dolaşımını tetikleyen ve aynı zamanda göz çevresini toksinlere karşı koruyan bir serum uygulamayı tercih ediyor.
Ezgi'nin olmazsa olmazlarından biri de profesyonel cilt bakımı. Cildindeki pürüzsüzlüğü sağlamak ve gözeneklerin genişlemesini engellemek için 10 günde bir profesyonel cilt bakımı uygulamalarını tercih ediyor. Favori uygulaması ise buharlı yöntemler!
Cilt bakım sırlarını PembeNar okurları için paylaşan Ezgi Fındık, herkesin cilt ihtiyacının farklı olduğunu belirterek; kullanılan içeriklerin cilt problemlerine göre seçilmesi gerektiğinin altını çiziyor.