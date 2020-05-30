2020, neredeyse tüm insanlık için “bitse de gitsek” tadında bir yıl olmaya tüm hızıyla devam ediyor. Malum son dönemde her ne kadar evde de olsak, güzellik biz kadınların öyle yabana attığı bir konu değil. Eminim birçok kadın şartlar ne olursa olsun güzel ve bakımlı görünmek ister. Durum böyleyken sizlerle ilk yazımda 2020 baharının makyaj ve güzellik trendlerine bakalım istedim.

Baharı iyiden iyiye hissetmeye başladığımız şu günlerde, bu yılın güzellik trendleri her mevsimde olduğu gibi değişkenlik gösteriyor. Makyajı sadece dışarı çıkarken değil artık kendimizi iyi hissetmek için evde de yapıyoruz. Uzmanlar kişinin kendini aynada iyi bir şekilde görmenin psikolojide olumlu etki yarattığını ve depresyondan uzaklaştırdığını da söylerken biraz makyajın herkese faydası olacağı şüphesiz. Hem dışarı çıkacağımız zamanlarda hem de evde eğlenmek ve modumuzu yükseltmek için uygulayabileceğimiz trendler oldukça ilgi çekici

1/8 DOĞAL GÖRÜNÜMLÜ – IŞILTILI BİR CİLT

Sağlıklı bir cilt görünümü için bu bahar/yaz döneminde biraz ışıltı şart. Mat duruşlu ürünler yerine nemli bitişli bir fondöten işinizi görecektir. Fondöteninizi nemlendiricinizle karıştırarak uygulamak da bir çözüm. Sonrasında elmacık kemikleri üzerine highlighter uygulamayı unutmayın!

2/8 NEON/PASTEL GÖZLER

Neon/pastel makyaj muhtemelen en büyük 2020 makyaj trendleri arasında. İster tek bir renk üzerinden gidebilir isterseniz de renkleri karışık kullanabilirsiniz. Farı gözpınarına da uygulamayı unutmayın!

Neon sizin için iddialıysa ancak yine de hayatınıza biraz renk girsin istiyorsanız 2020 yaz makyajınız için pastel yaklaşım da doğru olacaktır. Özellikle lila bir far sizi trend öncüsü haline bile getirebilir!

3/8 ISLAK GÖZ KAPAKLARI

Parlak göz kapakları, günlük makyaj görünümüne çalışmak için kolay olmayan bir stil ancak ara sıra Instagram fotoğrafı için çok faydalı olabilir. Far uyguladıktan sonra dudak parlatıcınızı hafifçe göz kapaklarınıza dokundurabilir veya ıslak bir far edinebilirsiniz.

4/8 PARLAK DUDAKLAR

Tatlı parlaklık geri döndü! mat dudaklardan uzaklaşmak son birkaç yıldır yavaş bir süreç oldu ancak bahar 2020 güzellik trendleri sayesinde dudak parlatıcısı resmi olarak modaya geri döndü!

5/8 PARLAK – PEMBE YANAKLAR

Klasik turuncu ve mat tonlar bu yaz popülerliklerini kaybetti. Bunun yerine ışıltılı nötr gül veya pembeleri tercih etmelisiniz. Bu sayede hem trendlere uyacak hem de daha genç bir görünüm yakalayabilirsiniz. Allığı şakaktan buruna kadar uygulamak da yükselen bir başka trend.

6/8 3D KIRPIKLER

Moda defilelerinden sokağa taşan 3D kirpik akımı bu sene bahar yaz döneminde fazlasıyla karşımıza çıkacak. Hem üst hem alt kirpiklerde kullanımıyla dikkat çekiyor. Gösterişli bir görünüm arayanlar için idea.

7/8 RENKLİ / SIYAH GRAFIK LINER

Eğer instagramda makyaj artislerini takip ediyorsanız grafik liner akımını çoktan görmüşsünüzdür. İster siyah ister renkli kullanımı size kalmış, en azından sosyal medya için deneyecekler; eminim fotoğraflarınız daha ilgi çekici olacak!

8/8 DUMANLI GÖZLER

Dumanlı gözler önceki zamanlardan günümüze uzanan bir güzellik akımı, zamansız, etkileyici bu görünüm 2020 yazında da sıkça kullanılacak. Toprak tonlarından pastellere geniş bir renk skalası var, tamamen zevkinize kalmış. Üst ve alt göz kapağınızın tamamına uygulamayı unutmayın!

EZGI KASAPOGLU

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