Buz lazer nedir? Buz lazer gerçekten işe yarar mı?

Kış henüz kapıya dayanmış, bizler de evlere kapanmışken, eminim her birimiz cilt bakımı ve güzellik konusuna tekrar merak saldık. Özellikle geçtiğimiz ilkbahar karantinasından biliyoruz ki evde zaman mevhumu kalmıyor, günler daha bir hızlı geçiyor. Hatta bu hızla yaz kapıda desem yanılmam herhalde! =)

Durum böyle olunca yazın yatırımı kıştan yapılıyor; yaza hazırlık niteliğinde cilt bakımları, çeşitli güzellik uygulamaları araştırılmaya, hatta ve hatta uygulanmaya geçildi bile. Konu güzellik / bakım olunca -daha önceki girişimim başarısız olsa da- uzun zamandır tekrar denemek istediğim bir uygulamayı başladım araştırmaya.

Konumuz “epilasyon”! Ancak klasik yöntem / her zaman alıştığımızdan değil, buz epilasyondan bahsedeceğim sizlere.

Şehrin en iyisini aramaya alışkınım biliyorsunuz; epilasyon konusunda birçok merkezi inceledim, araştırmalarım sonunda ayaklarım beni buz lazere yönlendirdi.

Nedir Bu Buz Epilasyon? Acı Hissediliyor Mu?

Buz lazeri özellikle acı eşiği düşük olanlara kesinlikle öneririm çünkü neredeyse hiçbir şey hissetmiyorsunuz. Sadece bir sıcaklık oluyor ancak bu kesinlikle acı değil =)) Cihazın başlığı buzdan oluşuyor, -6 derecelik soğukla anestezi etkisi sağlanıyor ve bu da tabi ki acısız ve kolay bir uygulama sunuyor.

Buz Epilasyon Kış Uygulaması Mıdır?

Epilasyon yaptıranlar bilirler, uygulama için tavsiye edilen dönem genellikle kış aylarıdır. Ancak bu buz epilasyon için geçerli değilmiş. Mevsim ne olursa olsun, bronz bile olsanız uygulama yapılabiliyormuş. Bunu öğrendiğimde çok sevinmiştim, kışın başlanan epilasyon yaz aylarına sarkabiliyor ve kişi için kimi zaman problem olabiliyor. Buz epilasyonla bunu da çözmüş oluyorsunuz.

Ya Sarışınlar?

Bir diğer artısı sarışınlar için. Yazımın başında ilk denemem başarısız olmuştu demiştim. Yıllar önce başka bir merkezde yapılan işlem tam da bu sebeple hiçbir işe yaramamıştı. Kullanılan cihaz sarışınlar için uygun değilse maalesef ki olumlu sonuç alınamıyor.

Ve Diğer Merak Edilenler…

Açıkçası benim için en önemli konu sağlık. Bir kesimin epilasyondan kaçmasında da büyük rol oynuyor. Pek de haksız sayılmazlar… Gidilen merkez, kullanılan cihazın güvenilirliği maalesef ki sağlığı olumsuz yönde etkileyebilecek cinsten olabiliyor. İşte bu sebeple doğru merkezlerde uzman eller tarafından yapılması çok önemli.

Buz lazer kıl kökleri üzerinde etkili, çevresindeki organlar veya dokulara ulaşmadan kıl köklerini hedef alıyor ve etkisiz hale getiriyor. Karar verme aşamasında en çok üzerinde durduğum ve defalarca konuştuğum konu buydu, gittiğiniz merkeze ve uygulamaya güvenmek en az sonuç kadar önemli bana göre…

Size bu yazıyı uygulamaya başladıktan 2 seans sonra yazmak istedim ki etkilerinden de bizzat bahsedebileyim. İlk başta çok ümitli değildim ne yalan söyleyeyim ancak sarışın olmama rağmen şimdiden etkilerini görmeye başladım bile.

8 seans sonra belki yine burada buluşuruz, yaza nasıl başladığımızı konuşuruz kim bilir…. =)