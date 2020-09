Falda Balon Görmek Ne Demek? Kahve Falında Balon Şekli Çıkması Ne Anlama Gelir?

Kahve falında balonun görülmesi bireyin hedeflediği yaşantıya kavuşup sorunlarına çözüm bulacağı anlamına gelmektedir. Ayrıca fal sahibi uzun süredir bir bekleyiş içerisinde ise beklediği haber iyi şekilde ona ulaşacaktır.



Kahve Falında Uçan Balon Görmek



Falda uçan bir balon görmek, balon gibi dertlerinizin de sizden uzaklaşacağı anlamına gelmektedir. Sizi üzen ve dert ettiğiniz her olumsuzluğa çare bulacağınıza ve hayatınızda beklediğiniz düzlüğe çıkacağınız anlamına gelmektedir. Ayrıca bazıları tarafından da birinin sizden haber beklediğine veya yolunuzu gözleyen biri olduğuna da işaret edebilir.



Falda Birden Çok Balon Görmek



Balonun ferahlama anlamı olmasıyla birlikte falınızda birden fazla balon görülüyorsa bu da birden fazla derdinizin olduğuna yorumlanır. Fakat burada önemli olan nokta balon figürünün sıkıntılarınızdan kurtulacağınıza işaret etmesidir. Sorunlarınızın büyüklüğü ya da sayısı önemli olmaksızın bütün dertlerinizden kurtulacağınız anlamına gelmektedir.



Falda Elinde Balon Olan Birini Görmek



Elinde balon olan birinin figürünü görmek içinizi sıkan sorunlarınızı birinin sayesinde atlatacağınız anlamına gelmektedir. Bu kişi size sadece yardımcı olmakla kalmayıp sizin sorunlarınızı kendi sorunu olarak görecektir. Bu sayede birlik olup her sorunun üstünden gelmeyi başaracaksınız.



Kahve Falında Kalp Şeklinde Balon Görmek



Kalp gerçek hayatta olduğu gibi kahve falında da aşk hayatına yorumlanır. Kalp şeklinde bir balon görülmesi hayatınıza birini alacağınıza ve bu beraberlikte iyi kötü her şeyi birlikte yaşayacağınıza işaret eder. Eğer hayatınızda biri varsa partneriniz ile yeni bir heyecan yakalayarak ilişkinizi bir üst seviyeye çıkaracağınız anlamına gelmektedir.