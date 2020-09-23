Falda Karınca Görmek Ne Demek? Kahve Falında Karınca Şekli Çıkması Ne Anlama Gelir?

Falda karınca görmek, kişinin sosyal hayatında daha aktif olmak istediğini ve lüks hayatı yaşamak için çaba göstereceğini ifade etmektedir. Falda karınca yuvası görmek ise geçim sıkıntılarından kurtulacağına işaret etmektedir.



Falda Karınca Görmek



Eğlenmeyi seven ve küçük yaşta hayalini kurduğu şatafatlı hayatı benimseyen anlamına gelen falda karınca görmek, fal sahibinin bu arzuları için büyük bedel ödeyeceğine delalet etmektedir.



Kahve Falında Karınca Şekli Çıkması



Falda karınca şeklinin çıkması başka fal yorumlarında küslüklerin sona ermesi olarak tabir edilmektedir. Kahve tabağında karınca şeklinin çıkması, kişinin aşk hayatında olumlu gelişmeler olacağı ve hayatında uzun süredir aradığı kişiyi bulması şeklinde yorumlanıyor.



Falda Karınca Yuvası Görmek



Maddi açıdan refaha erilmesi şeklinde yorumlanmaktadır. Falında karınca yuvası şekli çıkan kişi helal yoldan kazanç sağlamak için doğru işlere yönelecektir. Doğru tutumu ve kararlılığı sayesinde büyük paralar kazanacak olan fal sahibi bu sayede aile içinde de mutluluğa kavuşacaktır.



Falda Karınca Sürüsü Görmek



Aile içinde olduğu kadar iş hayatında da mutlu günlere erişecek olan fal sahibi, uzun yıllar beklediği mertebeye atanacak ve maddi açıdan kazancı da artmaya başlayacaktır.



Falda Kanatlı Karınca Görmek



Her alanda hayırlı haberlerin alınacağı anlamına gelen falda kanatlı karına görmek, fal sahibin kısmetinin açılacağı anlamına da geliyor. Kişi eğer bekârsa evlilik yolunda ilk adımı atacak ve bunun yanı sıra iş hayatında da maaşına zam alacaktır.