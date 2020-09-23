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23.09.2020 - 16:55 |

Falda Musluk Görmek Ne Demek? Kahve Falında Musluk Şekli Çıkması Ne Anlama Gelir?

Baktırılan kahve falları arasında çıkan en az şekillerin başında musluk geliyor. Gelecek hayatında neler olacağı ve nelerin değişeceğini merak ettiren kişiler, baktırdıkları kahve falında çıkan musluğun ne anlama geldiğini merak ediyor. Kahve fincanı veya tabağında çıkan musluk, musluktan su akması, su akan musluktan su içmek gibi fal anlamlarını detaylıca öğrenelim.

Falda Musluk Görmek Ne Demek? Kahve Falında Musluk Şekli Çıkması Ne Anlama Gelir?
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Falda musluk görmek, genel olarak hayırlı haberler anlamına gelmektedir. Kahve falında görülen musluktan su akıp, akmadığı ise falın anlamı bakımından oldukça önemlidir.

Falda Musluk Görmek

Fal yorumlarında falda musluk görmek, fal sahibinin kısa zamanda kendisi ve ailesi için oldukça hayırlı haberler alacağına ve bu haber sayesinde mutluluğa ereceğine işaret etmektedir.

Kahve Falında Musluk Şekli Çıkması

Kahve falında musluk şeklinin çıkması, musluğun açık veya kapalı olmasına göre farklı anlamlara geliyor. Kahve falında musluk açıksa fal sahibi için sevindirici haberler yakında demektir. Eğer faldaki musluk kapalıysa, kişinin ailesi içindeki bireyler ile arasında sorunlar çıkacağına işaret edilir.

Falda Su Akan Musluk Görmek

Kavga ve stresli gürültülerin sona ereceği anlamına gelen falda akan musluk görmek, fal sahibinin aynı zamanda iş hayatında rahata kavuşacağı anlamına geliyor. Ticaret hayatında başarılı olacak olan kişi bunun yanı sıra işlerinde hep hayırlı taraflara yönelecek ve aile içinde de huzuru bulacaktır.

Falda Akan Musluktan Su İçmek

Maddi açıdan sıkıntılı günler geçireceğiniz zamanlar oldukça yakındır. Bu zorlu süreçte kendinizi işinize ve ailenizdeki sevdiklerinize danışmaya adayarak eski günlerinize geri dönebilirsiniz.

Falda Akan Musluğu Kapatmak

Eski ve zahmetli günlerin geride kalacağı anlamına gelen falda akan musluğu kapatmak, fal sahibinin maddi açıdan rahata ereceğine işaret etmektedir. Kısa süre içinde tüm borçlarınızı ödeyecek duruma gelecek ve eskisi gibi huzurlu günlere erişeceksiniz.

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