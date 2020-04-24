Fantastik Ne Demek? Tdk'ya Göre Fantastiklik Kelimesinin Anlamı Nedir?

Fantastik hem romanlarda hem de dijital çağın getirdiği teknolojik unsurlar ile bilgisayar oyunlarında çok fazla kullanılmaktadır. Fransızca kökenli bir kelime olarak Türk Dil Kurumu'na göre bu sözcüğün anlamı ‘gerçekte var olmayan, gerçek olmayan’ şeklinde tabir ediliyor.



Fantastik Ne Demek?



Fantastik kelimesi son dönemlerde Türkçede çok fazla kullanılan bir kelime olarak öne çıkıyor. Özellikle başta gençler olmak üzere hikayeler üzerinden de fantastik kelimesini duymak mümkün. Farklı anlamları üzerinden bu kelime tabir edilebilir.



- 18. yüzyıldan başlamak suretiyle Fransa'da gelişmiş olan bir edebi tür,

- Gerçekte var olmayan, gerçek olmayan,

- Hayali,



Çağ değiştikçe özellikle romanlar ile beraber dijital dünya üzerinden bilgisayar aracılığıyla fantastik kelimesi yeni nesil açısından oldukça önemli bir kelimedir.



TDK'ya Göre Fantastiklik Kelimesinin Anlamı Nedir?



Kısaca TDK’ya göre fantastiklik kelimesi ‘hayalilik’ olarak tabir edilebilir. Aynı zamanda hayalcilik anlama üzerinden de yine bu kelime kapsamında ifade etmek mümkün. Bu kelimeyi bir örnekle açıklamak gerekirse;



‘’Fantastik edebiyat her geçen gün daha da büyüyor.’’



‘’Fantastiklik son dönemlerde gençler arasında oldukça popüler hale geldi.’’



Bu cümlelerde olduğu gibi anlamları kapsamında gündelik yaşamda kullanılabilir.