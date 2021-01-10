Faranjit Nedir, Ne İyi Gelir? Faranjit Öksürüğü Nasıl Geçer?

Larenjit gibi, farenjit de kaynağı oldukça nadiren bakteriyel olduğu için her zaman tedavi gerektirmez. Bir bakteri söz konusuysa, antibiyotik almaya güvenebiliriz.

Faranjit Nedir?

Farenjit, boğazın arkasında, nazal mukoza zarları ile gırtlak arasında yer alan farinksin iltihaplanması için kullanılan bir terimdir. Sizi konsültasyona sevk eden ilk semptom olduğu için sıklıkla "boğaz ağrısı" olarak anılır, farenjit akut veya kronik olabilir. Akut farenjit, neredeyse tüm bulaşıcı kökenlidir, özellikle viraldir; kronik formların daha çeşitli nedenleri vardır.

Bu anatomik yapıyı örten mukoza zarı, neyse ki, onu saldırganlara karşı günlük olarak korumayı mümkün kılan önemli savunma araçlarıyla donatılmıştır. Ancak bazen, bu mukoza zarı yıpranmış olup tutuşarak boğaz ağrısına neden olur.

Bu iltihaplanma kaynağı ne olursa olsun farenjittir. Ancak üst solunum yollarının astarı burundan gırtlak ve soluk borusuna kadar bir devamlılık oluşturur. Bu nedenle farenjit, özellikle çocuklarda genellikle nazofarenjit şeklini alır veya larenjite ve hatta tahrişe neden olacak şekilde yayılabilir. Ancak neyse ki, çoğu zaman farenjit iyi huyludur ve gecikmeden tedavi edildiğinde lokalize kalır.

Faranjite Ne İyi Gelir?

Boğaz ağrısını yatıştırmak için hidrasyon her şeyden önce önceliktir. Bunu yapmak için bol bol su içilmesi tavsiye edilir.

Kekik: 250 ml sıcak suya bir çorba kaşığı kekik yaprağı dökün. 1/2 limon suyu + 1 yemek kaşığı bal ekleyin. İçmeden önce bekletin. Bu şifalı bitki, anti-enfektif, balgam söktürücü, antibiyotik, antiseptik, antioksidan ve antibakteriyeldir. Faranjitinizi hafifletecektir.

Papatya ile de sık sık gargara yaparak boğazınızı rahatlatma yoluna gidebilirsiniz. Sardunya bitkisi, ülkemizde bronşit ve nazofarenjite karşı en çok kullanılan bitkilerdendir. Antiviral ve antibakteriyel maddeler açısından son derece zengin, aynı zamanda bağışıklığı da uyarır. Antikoagülan tedavi haricinde değerli bir bitkidir.

Adaçayı ve kekik mükemmel dezenfektanlardır. Bahçenizde bulunan bitkilerle bitki çayları hazırlamak ve gargara yapmak (günde beş defaya kadar) mümkündür . Aynı zamanda yatıştırıcı ve antienflamatuvar olan adaçayı bazlı oral spreyler veya daha etkili olarak adaçayı ekinezya ile birleştirerek vücudun savunmasını uyaran spreyler (eczanelerde veya sağlıklı gıda mağazalarında satılır) vardır. Tercih edebilirsiniz.

Muz, moleküllerinden biri olan aucuboside'in salınması sayesinde antitüsif, antihistamin (alerjilere karşı), anti-enfeksiyöz özellikleri elde edilen bir bitkidir. Meyan kökünün ana aktif bileşeni, anti-enflamatuar özelliklere sahiptir. İkisini birlikte tüketebilirsiniz. Fakat meyan kökü tansiyonu yükselticidir.

Faranjit Öksürüğü Nasıl Geçer?

Çam, solunum yolu için bir antiseptiktir, öksürüğü yatıştırır ve solunum kapasitesini iyileştirir. Muz ve meyan kökü ile kombinasyon halinde, kalıcı bronşit vakalarında da çok ilginç sonuçlar ortaya çıkarır. Faranjit öksürüğünü bu bitkilerle hafifletebilirsiniz.

Çok kuru hava solumaktan kaçınmak gerekir. Bir kase sıcak su üzerinde veya sıcak bir duş alırken buharı içinize çekin. Mümkün olduğunca sesini dinlendir. Ama fısıldamayın çünkü ses tellerini normal bir sesten daha fazla zorlar. Susuz kalmamak için bol miktarda sıvı tüketin (ancak alkol ve kafeinden uzak durun). Pastilleri emerek, tuzlu suyla gargara yaparak veya sakız çiğneyerek boğazı nemlendirin. Vazokonstriktörlerden kaçının . Bu ilaçlar boğazınızı kurutabilir.

Beyaz et suyu, öksürük ve bronşit, tracheitis veya larenjit gibi bazı solunum yolu hastalıklarına karşı savaşan en ünlü şifalı bitkilerden biridir. Balgam oluşumunu sınırlarken, tahliyesini teşvik eder, bu da boğaz ağrısına neden olan tahriş edici faranjit öksürüğü durumunda tartışılmaz bir müttefik haline getirir.

Hatmi kökü, jelatinimsi bir doku veren müsilajlar içerir. Müsilajlar, su ile temas ettiğinde viskoz hale gelen ve şişen polisakkaritlere dayanan heterojen moleküllerdir. Böylece mekanik bir hareketle boğazı yumuşatırlar. Bu da öksürüğünüzün yumuşamasına zemin hazırlar.

Adaçayı, özellikle ağız ve solunum sistemindeki iltihabı gidermek için önerilen bir bitkidir. Faranjitin sebep olduğu öksürük krizlerine karşı savaşmak için gargara olarak kullanılır. Aynı zamanda eczanelerde satılan bir sprey şeklinde de mevcuttur.

Zencefil, boğaz ağrısını hafifletmeye yardımcı olan anti-enflamatuar ve antibakteriyel özelliklere sahip bir baharattır. Kaynatma olarak tüketilir. Suyu bir tencerede kaynatın, kaynadıktan sonra içine soyulmuş zencefil kökü koyun. Örtmeden önce yirmi dakika kadar kaynatın, süzün ve bir kapta servis yapın. Yoğun faranjit öksürüğü anında hızlı bir rahatlama sağlar.

Faranjitin Tedavisi Var mı?

Hemen hemen tüm akut farenjit bulaşıcıdır ve en az % 90'ı viraldir. Bu durumlarda semptomatik tedavi yeterli olabilir ve her şeyden önce antibiyotikler sadece gereksiz olmakla kalmaz. Direnci sınırlandırmak için kesinlikle önerilmez. Vakaların yaklaşık% 10'unda farenjit, bakteriyel bir enfeksiyona, çoğunlukla beta hemolitik streptokok grup A'ya bağlı olabilir. Bu bakteriyel enfeksiyon, kendini daha aniden ve daha yoğun semptomlarla gösterir.

Akut farenjitin daha az yaygın bir belirtisi, yaklaşık dört hafta sürebilen şiddetli bir boğaz ağrısı, ateş, titreme, şiddetli yorgunluk ve boyun, koltuk altı ve kasıktaki lenf düğümleri şeklinde ortaya çıkan enfeksiyöz mononükleozdur. Peki tedavisi var mı?

Genellikle, viral kaynaklı akut farenjit için tedavi sadece ağrı kesiciler, ateş ilaçları ve öksürük kesici ilaçlarla (öksürük ilaçları) semptomları gidermeyi amaçlamaktadır.

Farenjitin önlenmesi esas olarak hijyen önlemlerini içerir. Tuvalete gittikten sonra ve yemek yemeden önce ellerinizi yıkayın, hapşırın ve dirseğinizin kıvrımına öksürün (asla elinize değil), bulaşmış olan nesneleri dezenfekte edin. Enfekte bir kişiyle temas halinde önlemlerinizi almalısınız. Sağlıklı bir yaşam tarzı (sigarayı bırakın ve günde 2 bardaktan fazla alkol almayın) ayrıca farenjit riskini azaltır.

Antibiyotikler sadece bakteriyel kaynaklı farenjit için gereklidir. Diğerleri için antibiyotiklere gerek olmaz.