Farnaz Salmani'den görkemli bir vintage gecesi

Farnaz Salmani Sonbahar/Kış 2020 defilesinde, yaşadığı döneme damga vuran, ikonik stilini cesur detaylarla birleştiren kadınların dünyasından ilham alan 32 look podyuma çıktı. Cesur, iddialı ve farklı olmaktan korkmayan kadınların dünyasını yansıtan koleksiyonda zengin renk paleti, fiyonk ve floral desenlerle beraber aksesuarlar da oldukça dikkat çekti. Koleksiyonda bulunan çanta ve çoraplar ise, koleksiyonun vintage ruhunu ve döneminin parti kadınının cesaretini müthiş bir harmoni içerisinde sembolize ederek moda severlerin beğenisine çıktı.

2020 yılında ilk ayakkabı koleksiyonunu moda severlerin beğenisine sunan Salmani, ilk defa gerçekleştirdiği Sonbahar/Kış 2020 defilesi için özel olarak hazırladığı ayakkabı tasarımlarıyla da oldukça ilgi çekti.

Farnaz Salmani Sonbahar/Kış 2020 defilesinin koreografisi ve prodüksiyonu Uğurhan Akdeniz Event Design & Production üstlendi. Defilenin makyajı MAC profesyonel makyaj artistlerine, saç tasarımları ise Mehmet Tatlı ekibine ait. Defilenin styling’i ise Oğuz Erel imzası taşıyor.